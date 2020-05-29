17 мест нашей планеты, которые будто не от мира сего

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Благодаря самолетам и интернету, каждый теперь может увидеть даже отдаленные уголки планеты. Но есть места, где стоит побывать лично, чтобы своими глазами увидеть фантастические пейзажи. Они выглядят так, будто их нарисовали в дорогой студии спецэффектов для очередного голливудского блокбастера, но существуют на самом деле.

Мы в AdMe.ru уверены, что эти снимки не оставят равнодушными и вас.

1. «Какое потрясающее фото с Новой Земли из „Google Карт“»

2. Заброшенные дома в городке Мирло-Бич пострадали от волн и теперь выглядят как родственники избушки на курьих ножках

3. Самое большое водонапорное колесо в мире находится в ирландской деревне Лакси

4. Посередине итальянского Сорренто тянется каньон

5. Дома турецкого города Учисар вырезаны в скалах

6. Яхчал в иранском Йезде. Яхчал — это древний холодильник, для постройки которого использовалась специальная смесь из песка, глины, шерсти, золы, извести и яичного белка

7. Этот дом в британском городке Маргейт был заброшен 11 лет, но потом художник Алекс Чиннек преобразил его, превратив в главную местную достопримечательность

8. Цветущая 144-летняя глициния в японском парке Асикага

9. Мост Пуэнте-Нуэво в испанской Ронде строили 34 года — с 1759 по 1793 год, он перекинут через ущелье глубиной 120 м и соединяет две части города

10. Тоннель любви в Киеве

11. Памятник в хорватской Мославине олицетворяет победу жизни над смертью

12. Зачем ждать киберпанк, когда можно просто поехать в Вупперталь...

13. ...или в японскую Тибу

14. Памятник партизанскому отряду Космай на одноименной горе

15. Старые крепостные стены в черногорском Которе

16. Усику Дайбуцу — самая высокая бронзовая статуя в мире. Высота фигуры Будды — 100 м, а c постаментом — все 120 м

17. Монумент Тьентиште в форме крыльев — самый известный и популярный в прошлом памятник Югославии. Находится в долине реки Сутьески