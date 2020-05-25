17 магазинов, которые отличаются от всех остальных своей неповторимой изюминкой

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Как правило, поход в продуктовый или хозяйственный магазин является рутинным делом, не вызывающим каких-либо особенных эмоций. Но все обстоит иначе, если посещать супермаркеты, в которых есть кое-что уникальное, будь то деталь интерьера или товар. К примеру, в Солт-Лейк-Сити есть торговый центр, через который протекает настоящий горный ручей. А в Париже есть магазин, в котором продается цветная туалетная бумага. Причем она так представлена на прилавках, будто это какие-то элитные обои.

Вот еще 17 мест, куда бы мы всей редакцией AdMe.ru отправились на шопинг.

1. В этом магазине продаются вещи только фиолетового цвета (и его оттенков)

2. Это продуктовый магазин с ковровым покрытием

3. В английском городе Саутвик есть магазин, в котором надувные шары используют для обозначения прилавков с тем или иным продуктом

4. В этом продуктовом магазине можно воспользоваться специальным эскалатором для тележки с покупками

5. В Италии есть магазин, в котором продаются подушки в виде макаронных изделий

6. В Солт-Лейк-Сити есть торговый центр, посреди которого протекает настоящий горный ручей

7. В Париже есть магазин, который продает цветную туалетную бумагу

8. Этот магазин в Берлине продает только подушки и одеяла, которые выглядят как мясо и колбасные изделия

9. Тут детальки Lego продаются на развес

10. В Японии есть магазины для настоящих гурманов KitKat

Стоит отметить, что Япония — настоящий рай для любителей KitKat. Компания Nestlé, производящая популярный батончик, с 2000 года предлагает более 300 различных вкусов KitKat. Среди них есть имбирный эль, соевый соус, красная фасоль, фиолетовый сладкий картофель, крем-брюле, зеленый чай, саке, клен, каштан, сакура, васаби, каменная соль и другие вкусы. Вот как выглядит полка с этими шоколадками в одном из магазинов.

11. В Москве в торговом центре «Авиапарк» находится самый высокий в мире аквариум (более 20 метров)

12. В итальянском городе Гротталье есть магазин с керамическими изделиями. Под магазином расположена подземная и очень глубокая пещера, вход в нее покрыт стеклом

13. В одном из немецких магазинов есть парковка для тележек

14. В Норвегии есть магазин с нестандартным временем работы

«Магазин открыт:

Понедельник — пятница — 09:43–17:08

Четверг — 09:43–18:04

Суббота — 09:56–16:04».

15. В этом магазине используется надувная система вентиляции. Джон Макклейн был бы недоволен

16. В этом обувном магазине есть испытательный полигон

17. В этом магазине одежды рядом с лестницей установлена горка

Вы посещали магазин, в котором была какая-то изюминка или неповторимый товар?