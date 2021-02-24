17 человек, которые просто хотели красивые фото на память об отдыхе, но жизнь подложила им большую свинью
В предвкушении долгожданного отпуска мы представляем, как наконец-то своими глазами сможем увидеть знаменитые достопримечательности и невообразимые красоты других стран. Но жизнь непредсказуема, и не всегда наши ожидания совпадают с действительностью. Вид, от которого захватывает дух, может испортить что угодно: от плохой погоды до огромного грузового корабля.
Мы в AdMe.ru заклинаем вас ни в коем случае не унывать, когда реальность оказывается сильно далека от ожиданий, а брать пример с героев этой подборки, которым самоиронии не занимать.
«Смотрю на ваши живописные фотки, испорченные погодой, и вспоминаю время, когда я осуществил мечту всей своей жизни и посетил Тадж-Махал»
Один из комментаторов пошутил: «Хорошо, что вы его сфоткали, потому что воспоминания могут быть туманными».
Попытка сделать туристическое фото с Пизанской башней провалилась
Это вид на гору Фудзи, Япония
«Я была в Лондоне и мечтала увидеть Биг-Бен»
«Зеркальная галерея в Версале была полностью в моем распоряжении»
«Это мы с женой на самой высокой точке Скайлайн-драйв с видом на величественную долину Шенандоа»
«Пытался сфоткаться с „Моной Лизой“»
«Мы пролетели полмира, чтобы увидеть замок Нойшванштайн во всем его великолепии!»
Когда знаменитая пещера оказалась крохотным закутком
«Еще до появления Tripadvisor на семейном отдыхе в Шотландии мы целых 2 часа шли к знаменитой пещере в полной уверенности, что она будет уходить под землю и все такое. Это и есть пещера».
Это утесы Мохер в Ирландии
«В нашу первую поездку в Киото Золотой павильон был на реконструкции»
«Это мы с приятелем на горе Рашмор»
«Мама сфотографировала меня с отцом перед Колоколом Свободы. Это единственный снимок, который она сделала»
«Я так рад, что смог взять отпуск и съездить на озеро Крейтер в эти выходные! Посмотрите, как прекрасен остров Уайзард»
«Огромный корабль больше часа загораживал вид на Алькатрас»
Это амфитеатр Ред-Рокс в Колорадо
«Это фото из поездки на Кауаи. Мы не проверили прогноз погоды, шли пешком через тонны грязи, чтобы добраться до смотровой площадки над бухтой Ханалей»
А у вас есть провальные снимки из путешествий? Делитесь в комментариях.