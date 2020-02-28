16 вещей, которые не стоит делать в аэропорту, чтобы сохранить деньги, время и нервы

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Большинство путешествий начинается с аэропорта, и тут кроется много нюансов — от сдачи багажа до прохождения паспортного контроля. Кажется, все знают, что не стоит опаздывать на рейс, шутить о бомбах в чемодане и налегать на алкоголь во время полета. Но есть неочевидные причины, по которым пребывание в аэропорту может стать неприятным, а само путешествие — оказаться под угрозой.

Редакция AdMe.ru делится проверенными советами путешественников: от чего стоит воздержаться в аэропорту, чтобы не испортить поездку в самом начале.

1. Приезжать раньше, чем за 3 часа до вылета

Регистрация на рейс и прием багажа начинаются за 2 часа для внутренних рейсов и 2–3 часа для международных. Пассажиры, которые приехали намного раньше, обречены коротать время в ожидании сотрудников авиакомпании. Хорошо, если это аэропорт Чанги в Сингапуре, где есть чем заняться. Плохо — когда улетаете из маленьких городов Азии и Южной Америки.

2. Носить телефон и мелочь в карманах

После регистрации пассажир должен пройти досмотр через металлодетектор. Перед ним часто просят выложить в лоток монеты и мобильный телефон. Чтобы не задерживаться на досмотрах, сложите металлические вещи в пакет и поместите в ручную кладь. Во время досмотра многие пассажиры также снимают украшения и кладут их в лоток. Этого как раз делать не стоит, потому что большинство сканеров в аэропортах настроены на поиск металлов с магнитными свойствами. Золото и серебро же относятся к диамагнетикам, чья магнитная восприимчивость крайне мала, и детектор на них не реагирует. Однако некоторые рамки все же могут сканировать ювелирные изделия. В таких случаях выстраивают уровень чувствительности, который не реагирует на маленькое количество металла.

3. Есть в аэропорту перед вылетом

Цены в точках питания в аэропорту превышают городские в 1,5–2 раза. Так, «Воппер» в обычном Burger King стоит 196 рублей, а в аэропорту «Домодедово» — уже 300. Владельцы кафе и ресторанов объясняют это высокой арендной платой в аэропортах и строгими требованиями со стороны контролирующих органов. Когда цены в аэропорту станут приемлемыми — неизвестно, поэтому экономные путешественники обедают заранее, чтобы не платить втридорога.

4. Сообщать о перевесе багажа

Перед сдачей в багаж сумки и чемоданы взвешивают на стойке регистрации. Если на табло высвечивается перевес, а сотрудник авиакомпании напряженно молчит, нужно просто не напоминать ему об этом. Обычно они закрывают глаза на лишние 2–3 кг багажа и не берут дополнительную плату. Другое дело лоукостеры — в таком случае нужно быть готовым заплатить за превышение нормы.

5. Сдавать ценные вещи в багаж

По данным швейцарского информационного агентства SITA за 2019 год, почти 4,5 млн сумок и чемоданов, сданных в багаж, были повреждены или украдены. Поэтому ценные и хрупкие вещи — ноутбук, камеру, деньги, важные документы — стоит перевозить только в ручной клади.

6. Класть электронику и жидкости из ручной клади на дно сумки

На предполетном досмотре часто просят выложить электронные девайсы и жидкости до 100 мл в специальный лоток. Если они лежат внизу сумки, приходится стоять посреди зоны досмотра, перерывать ручную кладь и доставать нужные вещи. Избежать такой ситуации можно, если правильно сложить багаж: одежду и обувь компактно разместить на дне сумки;

документы и деньги разложить по внутренним карманам;

сверху разместить крупную электронику (камеру, ноутбук, внешний жесткий диск, пауэрбанк) и жидкости до 100 мл в прозрачном пакете;

наушники и зарядные устройства положить в маленькие внешние карманы.

7. Перекладывать лекарства из ручной клади в багаж

Ограничение в 100 мл для жидкостей в ручной клади можно обойти, если проносить на борт детское или лечебное питание. Его можно брать в количестве, достаточном для всего времени полета. Кроме того, пассажиры имеют право пронести на борт: термометр для измерения температуры тела, который не содержит ртуть;

ртутный термометр, упакованный в контейнер и опечатанный специальной пломбой;

ртутный тонометр для измерения давления — 1 на пассажира и обязательно в футляре;

перекись водорода — не более 100 мл 3%-го раствора на пассажира;

одноразовая зажигалка — 1 шт.;

лекарства с рецептом и справкой от врача.

8. Обматывать ручную кладь пищевой пленкой

Сотрудники службы досмотра имеют право вскрыть ручную кладь и внимательно осмотреть содержимое. Обернув сумку толстым слоем пищевой пленки, как делают многие, вы рискуете потратить гораздо больше времени на простую процедуру.

9. Переживать о вреде сканеров для здоровья

Сканеры тела бывают 2 типов: на основе обратного рассеивания — состоят из 2 рентгеновских детекторов, лучи которых не проходят сквозь тело, а отражаются друг от друга. Результат — отображение разным цветом веществ, отличающихся по плотности. Мышцы на картинке будут светлые, а металл — темным;

микроволновые сканеры — это кабинки с вращающимися антеннами. Они используют волны миллиметрового диапазона и создают более четкое и реалистичное изображение на экране. Производители сообщают, что оба типа сканера безопасны для здоровья. Мощность первого сравнима с дозой радиации, которую пассажир получает за 2 минуты полета, а второго — с излучением вашего смартфона.

10. Спорить с сотрудниками службы досмотра

Правила провоза жидкостей прописаны буквально везде: на сайтах аэропортов, перевозчиков, онлайн-касс и даже в авиабилетах. Однако все равно находятся пассажиры, которые везут в ручной клади любимые духи или крем объемом больше 100 мл. Увы, но сотрудники службы досмотра имеют полное право их конфисковать или не пропустить пассажира в случае отказа. Другие камни преткновения — долгая процедура досмотра, рамки сканирования, излишняя, как иногда кажется, придирчивость сотрудников. Особенно раздражает необходимость снимать ремень и ботинки. За последнее надо «сказать спасибо» Ричарду Рейду. 22 декабря 2001 года он пронес на рейс взрывчатку в каблуках ботинок. К счастью, преступника задержали, но с тех пор в аэропортах со строгим досмотром заставляют сканировать обувь отдельно. Темпераментные пассажиры часто не выдерживают давления и начинают открыто конфликтовать с работниками службы. Такая эмоциональность может поставить крест на поездке. Если пассажир уклоняется от проверки, активно вмешивается в процесс или угрожает физической расправой, сотрудники контроля обязаны вызвать полицейских и передать им нарушителя.

11. Не сверяться с табло вылета

Время и номер выхода на посадку фиксируются в посадочном талоне. Но часто бывает, что они меняются в последний момент. В то же время пассажиры, которые приехали заранее, коротают часик-другой в Duty Free и забывают смотреть на табло вылета. В подобной ситуации есть все шансы опоздать на рейс. Чтобы такого не случилось, возьмите за правило каждые 15–20 минут проверять, не изменились ли время и номер выхода.

12. Любой ценой пытаться выйти из самолета раньше остальных

Причиной может быть стыковочный рейс, ожидающий на улице трансфер или просто желание скорее покинуть самолет после долгого полета. Увы, но растолкать толпу в проходе вряд ли получится. Особенно если вы сидели в хвосте. Вместо этого пассажир только испортит себе настроение, но все равно выйдет после остальных. Лучшая стратегия — спокойно сидеть на месте и ждать своей очереди на выход.

13. Аплодировать при посадке

Пилоты сомневаются, что пассажиры могут сделать правильные выводы о качестве посадки. Отсутствие тряски в полете — отнюдь не признак мастерства, и аплодисменты могут быть незаслуженными. В то же время если экипаж сражается с боковым ветром и с трудом приземляется на короткую посадочную полосу, то за сильную тряску вместо аплодисментов он получает плохие отзывы о полете. Хотя проявил недюжинные усилия для безопасной посадки. Кроме того, пилоты акцентируют внимание на том, что приземление — это еще не посадка. Ею считается полная остановка самолета возле трапа. Даже в это время могут случиться форс-мажорные ситуации, поэтому экипаж просит вас не отстегивать ремни. Когда в процессе выруливания пассажиры начинают хлопать, сотрудники, мягко говоря, недоумевают: посадка-то еще не закончилась. Но главное, перед чем меркнут даже предыдущие доводы, — это то, что пилоты из-за дверей кабины, скорее всего, вас просто не слышат.

14. Не готовиться к паспортному контролю

Вот топ-5 вопросов, которые вы, скорее всего, услышите на границе: Какова цель вашего визита?

Как долго будете в стране?

Где планируете остановиться?

Какой ваш род деятельности?

Есть что декларировать? Продумайте ответы на эти вопросы заранее. Так вы будете выглядеть увереннее на паспортном контроле и сократите время прохождения границы. Кроме того, заранее распечатайте обратные билеты и бронь отеля — пограничник может спросить официальное подтверждение планов поездки. Также перепишите адрес гостиницы на бумажку на случай, если офицер поинтересуется точным местом пребывания.

15. Давать офицеру паспорт в обложке

На паспортном контроле можно увидеть 2 предупреждающие надписи: о том, что не стоит давать офицеру документ в обложке, и об ответственности за попытку взятки. Дело в том, что в карманы обложки удобно класть деньги. Это нередко используется как возможность дать взятку офицеру. Сейчас служащие просят снимать обложку с паспорта, чтобы оградить себя от подозрений. Если сделать иначе, случайно забыть в обложке деньги и в таком виде протянуть документ пограничнику, он может расценить это как попытку дать взятку и задержать нарушителя. Еще одна причина — обложки часто затрудняют считывание информации с электронного чипа в паспорте.

16. Много болтать на паспортном контроле

Одна из задач офицера — отслеживать попытки въезда нелегальных работников и мигрантов. Особо внимательный досмотр ждет на границе США, Канады и Австралии. За дружелюбными расспросами о том, куда едете, что планируете делать, есть ли друзья или родственники в стране, скрываются попытки отследить риски. Поэтому лучшая стратегия — не болтать много с пограничником, а отвечать на вопросы кратко и дружелюбно. Для путешествия идеально подойдет схема «Я турист, приехал в страну на Х дней, хочу посмотреть то-то и то-то».

А каких ситуаций вы бы посоветовали избегать в аэропорту?