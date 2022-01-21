16 слегка безумных фото Лондона, глядя на которые можно и чаем поперхнуться
Столица Туманного Альбиона всегда привлекала толпы туристов своей архитектурой с историей. А чего стоят места, где снимались наши любимые фильмы вроде «Гарри Поттера» и «Шерлока Холмса». Лондон даже признали самым притягательным городом мира.
Мы в AdMe.ru прошерстили интернет и разузнали, что же еще есть такого непривычного в Лондоне, кроме двухэтажных автобусов да красных телефонных будок.
«Настроение: пить кофе и наблюдать, как на твоей крыше тусит, блин, лиса»
«Это вообще обычная ситуация на нашей крыше, просто эта лиса задержалась, и я сфоткать успела. Они же в Лондоне сумасшедшие! Передвигаются, как крысы, по любым поверхностям».
- У нас на прошлой неделе было один в один. Я настолько офигел, что забыл сфоткать. © alphasixtyfive / Twitter
Лондонские остановки отвернуты от проезжей части, и на сиденья нельзя прилечь
- Подозреваю, что, когда на дороге грязь после дождя или растаявшего снега, такая остановка спасает от фонтана из-под колес. © Aidolar / Pikabu
В подвале дома в центре Лондона тоже могут поджидать сюрпризы
«Мой старый знакомый был в английской строительной компании прорабом. И на протяжении 3 долгих лет организовывал рабочий процесс в одном и том же доме. Я не часто с ним встречаюсь, но созваниваемся регулярно. Как ни спросишь про работу, отвечает: „Подвал копаем“. И вот в этом месяце они наконец закончили. Мне интересно стало, что можно копать 3 года в центре Лондона. Прислал вот фото».
О Джоне Сноу здесь знали задолго до «Игры престолов»
«Вот уже лет 10 как лондонское заведение „Джон Сноу“, находящееся в центре города, пользуется бешеной популярностью у туристов. И хотя оно не имеет никакого отношения к „Игре престолов“, так как стоит здесь уже 150 лет и названо в честь знаменитого английского врача, жившего в начале XIX века, каждый фанат сериала считает своим долгом сюда зайти».
Отлив и прилив Темзы. Разница между фото — одни сутки
Просто самая крошечная квартира из всех возможных
- Вангую, ее аренда все равно обойдется в £ 1 000 в месяц. © ElJefe543 / Reddit
Посылки в Лондоне может доставлять вот такое футуристичное чудо техники
Но старина все равно пробивается сквозь любые нововведения
«Моя дорога на работу начала разрушаться и обнажать старую, мощеную булыжником улицу».
Еще одно столкновение прошлого с настоящим: в красной телефонной будке теперь ремонт смартфонов
Туманное лондонское утро с небольшими проблесками света создает дома-призраки
Кажется, у жителей Туманного Альбиона вполне можно поучиться тому, как работать меньше. Так, этот знак в лондонском метро — просто фотография другого знака
«Держитесь левой стороны».
«Заблудился в Лондоне и нашел этот просто смехотворно тощий дом»
- То есть вот это вы, британцы, называете квартирой? © Unknown author / Reddit
А в этом отеле в центре Лондона прямо на крыше расположены пчелиные улья
- Стекло не разбивать! © em1091 / Reddit
Один из лондонских подземных переходов, где официально разрешены граффити
А еще здесь есть особые «конные» переходы, где кнопка ожидания расположены довольно-таки высоко — специально для всадников
И просто лондонская «скамейка для одного» — для тех, кто не хочет никаких незнакомцев рядом
- Стул, мы называем это стул. © firesaga2020 / Reddit
А вы бы хотели побывать в туманной британской столице? Что вас в ней больше всего привлекает?