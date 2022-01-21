16 слегка безумных фото Лондона, глядя на которые можно и чаем поперхнуться

Столица Туманного Альбиона всегда привлекала толпы туристов своей архитектурой с историей. А чего стоят места, где снимались наши любимые фильмы вроде «Гарри Поттера» и «Шерлока Холмса». Лондон даже признали самым притягательным городом мира.

Мы в AdMe.ru прошерстили интернет и разузнали, что же еще есть такого непривычного в Лондоне, кроме двухэтажных автобусов да красных телефонных будок.

«Настроение: пить кофе и наблюдать, как на твоей крыше тусит, блин, лиса»

«Это вообще обычная ситуация на нашей крыше, просто эта лиса задержалась, и я сфоткать успела. Они же в Лондоне сумасшедшие! Передвигаются, как крысы, по любым поверхностям». У нас на прошлой неделе было один в один. Я настолько офигел, что забыл сфоткать. © alphasixtyfive / Twitter



Лондонские остановки отвернуты от проезжей части, и на сиденья нельзя прилечь

Подозреваю, что, когда на дороге грязь после дождя или растаявшего снега, такая остановка спасает от фонтана из-под колес. © Aidolar / Pikabu

В подвале дома в центре Лондона тоже могут поджидать сюрпризы

«Мой старый знакомый был в английской строительной компании прорабом. И на протяжении 3 долгих лет организовывал рабочий процесс в одном и том же доме. Я не часто с ним встречаюсь, но созваниваемся регулярно. Как ни спросишь про работу, отвечает: „Подвал копаем“. И вот в этом месяце они наконец закончили. Мне интересно стало, что можно копать 3 года в центре Лондона. Прислал вот фото».

О Джоне Сноу здесь знали задолго до «Игры престолов»

«Вот уже лет 10 как лондонское заведение „Джон Сноу“, находящееся в центре города, пользуется бешеной популярностью у туристов. И хотя оно не имеет никакого отношения к „Игре престолов“, так как стоит здесь уже 150 лет и названо в честь знаменитого английского врача, жившего в начале XIX века, каждый фанат сериала считает своим долгом сюда зайти».

Отлив и прилив Темзы. Разница между фото — одни сутки

Просто самая крошечная квартира из всех возможных

Вангую, ее аренда все равно обойдется в £ 1 000 в месяц. © ElJefe543 / Reddit

Посылки в Лондоне может доставлять вот такое футуристичное чудо техники

Но старина все равно пробивается сквозь любые нововведения

«Моя дорога на работу начала разрушаться и обнажать старую, мощеную булыжником улицу».

Еще одно столкновение прошлого с настоящим: в красной телефонной будке теперь ремонт смартфонов

Туманное лондонское утро с небольшими проблесками света создает дома-призраки

Кажется, у жителей Туманного Альбиона вполне можно поучиться тому, как работать меньше. Так, этот знак в лондонском метро — просто фотография другого знака

«Держитесь левой стороны».

«Заблудился в Лондоне и нашел этот просто смехотворно тощий дом»

То есть вот это вы, британцы, называете квартирой? © Unknown author / Reddit

А в этом отеле в центре Лондона прямо на крыше расположены пчелиные улья

Один из лондонских подземных переходов, где официально разрешены граффити

А еще здесь есть особые «конные» переходы, где кнопка ожидания расположены довольно-таки высоко — специально для всадников

И просто лондонская «скамейка для одного» — для тех, кто не хочет никаких незнакомцев рядом

Стул, мы называем это стул. © firesaga2020 / Reddit