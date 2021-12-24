16 колоритных снимков из Финляндии — родины муми-троллей и скандинавской ходьбы

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Финляндия — страна кристально чистых озер, любимых нами с детства муми-троллей и, конечно же, людей с суровым нравом, которые и в горячую баню войдут, и оленя на скаку остановят.

Мы в AdMe.ru решили посмотреть, как живется в холодной, но такой волшебной Финляндии. Помогли нам в этом фотографии людей, которые живут в этой северной стране или имели возможность там побывать.

Даже снеговики в Финляндии особенные. Называются они мёркё

На первый взгляд кажется, что это обычные сардины. Но нет, это такой молочный шоколад

13 января финны отмечают День святого Кнута, а молодые мужчины переодеваются в козлов и провожают дух Рождества

В козлов не только переодеваются, но и дарят их, причем самых разных, например ледяных

Сказочное северное сияние — одна из визитных карточек Финляндии

Иногда природа ведет себя очень непредсказуемо и удивляет даже самих финнов

Местные жители любят рок и показывают это даже при помощи ледяных скульптур

Суровое лобби у суровых финнов, выглядит впечатляюще

Чудо архитектурной и дизайнерской мысли — церковь в скале в Хельсинки. Скалу рабочие взорвали, а в ее воронке установили купол

Финны очень практичные. Зимой они посыпают дороги не песком, а гранитной крошкой. Весной ее собирают, чтобы использовать в следующем году

А это железнодорожные пути в Хельсинки, на которых загадочным образом появились логотипы трансформеров

Любители новых ощущений могут попробовать газированный кофе

«Кофе газированный, со вкусом лимона».

Суровые местные жители на самом деле любят яркие краски

Жильцы менее радужных домов тоже не унывают и находят способы разукрасить свое жилье

Северный регион Финляндии Лапландия — это родина Санта-Клауса. Он уже готовит подарки

Кажется, тут даже производят облака