16 примеров того, что Швеция — это не только Lego и фрикадельки

Эта страна, известная всем группой ABBA, фрикадельками и мебелью, имеет множество тонкостей в своей культуре. Например, у шведов есть такое понятие, как «фика». Смысл «фики» в том, чтобы пить кофе, общаться и уплетать сладкие булочки с корицей в душевной компании. Это то, что нам близко. Но есть немало фактов, узнав которые понимаешь, что Швеция — это параллельная вселенная со своим мышлением, отношением к людям и к окружающему миру.

Мы в AdMe.ru познакомились с отзывами тех, кто живет в Швеции, и тех, кто был там проездом, и остались под впечатлением.

«У нас в Швеции даже в мусорных баках есть Wi-Fi»

Отлично, теперь я буду часами сидеть у мусорного бака! © Wannton47 / Reddit

В Швеции есть своя, странная для нас, система измерения объема

Сантилитр. Это банка газировки объемом 33 cl, то есть 0,33 л.

Страховые компании возвращают деньги клиентам, если доход компании превысил план

«Пришло письмо от моей страховой. Общий смысл таков: мол, мы за прошлый год заработали намного больше, чем планировали, поэтому часть прибыли возвращаем клиентам. Ваши 245 крон придут на ваш счет. Я как бы обалдел слегка».

Брошенные велосипеды в Швеции получают вторую жизнь посредством довольно интересного метода

«Швеция не была бы Швецией, если бы не перерабатывала все, что только можно. Собственно, раз в год на все брошенные велосипеды приклеивают оранжевую наклейку, и если хозяин не забирает своего железного коня, то его забирает специальная служба (жестоко срезая замки). А дальше эти велосипеды появляются на так называемых лописах (что-то вроде комиссионки), где любой желающий может приобрести понравившийся велосипед за приемлемую цену. Улицы чище, и люди довольны».

В Уппсале (Швеция) висит дорожный знак «Осторожно! Дорогу переходит кошка с котятами»

Только в Швеции вы получаете предупреждение на упаковке мороженого о том, чтобы вы не забыли сдать ее на переработку

«Наш менеджер по устойчивому развитию Карина будет признательна, если вы поместите эту картонную коробку и обертку в соответствующие контейнеры для вторичной переработки: бумагу к бумаге, пластик к пластику. На тот случай, если вы все же перепутаете контейнеры: вот так выглядит Карина, и она не оставит вас в покое до конца дней».

Одна из ключевых деталей экологичного дизайна в Швеции — подземные вакуумные трубы для раздельной утилизации мусора

«У нас в супермаркетах в отделе фруктов и овощей вместо пластиковых пакетов вот такие бумажные. Они плотные, и их потом можно использовать в качестве мусорного пакета для компоста»

«Да, органику мы тоже собираем. Как видим из инструкции, которую нам дает пакет, кидать туда можно все: мясо, рыбу, чай и кофе, овощи, хлеб и т. д. Очень удобная система на самом деле».

В Швеции есть остров Вранго, на котором запрещены машины

«Вот такой остров находится всего в часе плавания от Гетеборга в Швеции. Машины там запрещены, а постоянное население не превышает 400 человек».

Переработка мусора прямо в жилых комплексах

«У нас есть помещение для переработки мусора и эти крутые трубы для мусора, компоста и бумаги».

В Швеции покупка конфет превращается в лотерею

«Это развесные конфеты и мармелад. Они бывают сладкие, кислые, просто соленые, невероятно соленые, острые, веганские со вкусом бумаги. Еще есть лакрица. Лакрица тоже бывает сладкая, соленая и острая».

Мини-библиотека прямо перед супермаркетом. Шведская культура любви к библиотекам и книгам

«Почему шведские дома всегда выглядят так круто? Вас, ребята, учат этому в школе?»

Почти каждое животное застраховано и зарегистрировано, а собаки не носят намордники

Так как бездомных животных в Швеции очень мало, завести себе питомца является большим и достаточно дорогим шагом, так что будущие хозяева подходят к этому с большой ответственностью и обычно страхуют своих животных, ведь ветеринарная помощь без страховки выливается в очень крупную сумму". © taemiru / Pikabu

Здесь, в Швеции, ездит грузовик с мороженым. Круглый год

Я бы переехал туда только ради этого. © SpicySteampunk / Reddit

И наконец, Швеция просто безумно красива