16 фактов о стране, в которой живут самые счастливые люди в мире

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Финляндия находится на первом месте в рейтинге самых счастливых стран, там проживают пунктуальные и трудолюбивые люди. Это небольшая северная страна, где очень развит патриотизм, 99 % жителей ходят в сауну хотя бы раз в неделю, а олени разгуливают по улицам маленьких городов.

AdMe.ru предлагает подборку из 16 фактов об этой красивой и спокойной стране. Необычный бонус — в конце статьи.

1. Финны проводят много времени на природе

Около 70 % территории Финляндии покрыто лесами. Поэтому в лесу финны ощущают себя в своей стихии. Он защищает и умиротворяет. Финны очень часто отправляются на природу, регулярно ходят в походы и катаются на велосипедах.

2. Бесплатная питьевая вода

Финляндию иначе называют Страной тысячи озер. Они появились как следствие последнего оледенения, которое закончилось примерно 10 000 лет назад. Вода там настолько чистая, что ее можно пить дома из-под крана, не подвергая дополнительной обработке. А практически в каждом ресторане вам бесплатно принесут кувшин или бутылку с водой, даже если вы забудете попросить об этом официанта.

3. Пособие на ребенка выплачивается каждый год, пока он не достигнет 17 лет

В Финляндии родители получают пособие на ребенка в размере около € 100 в месяц. Доплата немного увеличивается на каждого следующего рожденного в семье младенца и выплачивается до достижения ребенком 17 лет. Эти деньги можно тратить, но большинство предпочитает их не трогать и к окончанию школы отдать сыну или дочери приличную сумму на их дальнейшую жизнь. Кроме того, при рождении ребенка родители получают от государства картонные коробки, которые являются контейнерами с наборами для младенца. Коробки содержат 64 разных предмета, включая одежду, подгузники, игрушки, а также всю необходимую информацию по уходу за новорожденным.

4. Лучшая в мире пицца

Все началось с высказывания премьер-министра Италии Сильвио Берлускони о том, что ему не понравилась финская еда. Особенно резко высказался он о невкусной копченой оленине, не идущей ни в какое сравнение с пармской ветчиной. Спустя 3 года Финляндия победила на международном конкурсе пиццы, обойдя Италию и представив свою знаменитую «пиццу Берлускони» с мясом оленя.

5. Страна — один из мировых лидеров по переработке мусора

Финляндия придерживается циркулярной экономики, что позволяет использовать имеющиеся у общества ресурсы с минимальным количеством отходов. 99 % муниципальных отходов или перерабатывается, или отправляется на мусоросжигательные заводы, которые впоследствии генерируют энергию. 9 из 10 пластиковых бутылок отправляются на переработку. То же относится и к стеклянной посуде, где процент переработанного продукта еще выше.

6. Высокий уровень доверия населения к полиции

Особенностью полиции Финляндии является то, что организационно это единое формирование, а не несколько отдельных структур, как в большинстве стран мира. Это сделано для противодействия возможным попыткам какой-либо группы правящих кругов монополизировать влияние на полицию. Как показывает практика, это было одним из лучших решений финского правительства, поскольку доверие финнов к полицейским составляет почти 90 %.

7. Множество странных видов спортивных состязаний

Для финнов спорт — это неотъемлемая часть жизни. Кроме известных во всем мире и привычных нам видов спорта, эта страна придумала такие соревнования, как перенос жен, метание мобильного телефона, соревнования по ловле комаров, игре на воображаемой гитаре и метанию сапога.

8. Финские женщины первыми в Европе получили право голоса и возможность выдвигать свою кандидатуру на выборах

13 из 19 женщин-депутатов, которые были избраны на парламентских выборах в Финляндии в 1907 году.

В 1906 году Финляндия входила в состав Российской империи. В России было политически нестабильное время, и император Николай II, чтобы избежать дальнейших всплесков волнения в стране, согласился в 1907 году организовать первые выборы в парламент Финляндии. Тогда же был принят закон о всеобщем и равном избирательном праве, а на первых парламентских выборах было избрано 19 депутатов-женщин.

9. Первая страна в мире, наделившая каждого гражданина правом доступа в интернет

С 2010 года Финляндия стала первой страной в мире, где в число гражданских прав человека стал входить доступ к интернету. Правительство официально обязало провайдеров предоставить населению высокоскоростной (широкополосный) интернет и подключить тех жителей, у кого на момент принятия закона он отсутствовал. Если в других странах власть официально не гарантирует высокоскоростное подключение из-за боязни пиратства, то в Финляндии признали, что интернет в первую очередь нужен людям для работы.

10. Отцы проводят со своими детьми больше времени, чем матери

В стране был принят ряд законов, которые поощряют более активное участие отца в жизни детей. Например, отпуск по уходу за ребенком для мужчин может длиться 9 недель и оплачивается в размере 70 % от среднего заработка отца. Это превратило Финляндию в первую страну в мире, где отцы берут на себя большую часть заботы о детях.

11. Второе место в мире по потреблению кофе на человека

Согласно данным Международной ассоциации кофе, каждый финн потребляет ежегодно 12 кг кофе. Так называемая кофе-пауза (kahvitauko) на работе или учебе — святое дело для финна, на нее всегда должно найтись время.

12. Деревня Санта-Клауса

Небольшая деревушка в Лапландии под названием Йоулупукки (так по-фински называют и самого Санту) приглашает в гости к финскому Деду Морозу круглый год. У финского Санты даже есть настоящий паспорт. В пункте «дата рождения» написано «давным-давно», в пункте «семейное положение» — «женат». Женой Йоулупукки является Муори (Тетушка Рождество).

13. Бесплатное образование

Для обучения в Финляндии потребуется хорошее знание английского или финского языка, подтвержденное международными экзаменами. Обучение в государственных учреждениях, как в школах так и в вузах, является бесплатным для граждан ЕС, а образование в этой стране считается одним из лучших в мире.

14. Больше всего групп, исполняющих хеви-металл, на душу населения

Группа Lordi, выигравшая конкурс песни «Евровидение» в 2006 году.

В Финляндии на 100 тыс. населения приходится 53 «металлических» коллектива. Такая статистика стала объектом множества шуток, а Барак Обама однажды сказал: «Я хочу подчеркнуть, что в Финляндии, возможно, самое большое количество групп, исполняющих хеви-металл, на душу населения, страна также остается на первых строчках в рейтингах качества государственного управления. Уж не знаю, есть ли здесь какая-то связь».

15. Некоторое время был запрещен к показу «Ну, погоди!»

В 80-х годах в Финляндии запретили показывать по телевидению советский мультфильм «Ну, погоди!» из-за излишней жестокости Зайца по отношению к Волку.

16. Философия счастья: сису и калсарикяннит

Слово Sisu не имеет точного эквивалента в русском языке, но его часто переводят как «решимость», «настойчивость», этим словом также обозначают способность стоически переносить трудности. Сису — это невозмутимое спокойствие, жизненная энергия, сила и эмоциональный самоконтроль. В XX веке в Финляндии это понятие выросло в целую философию и стало для жителей страны своеобразным образом жизни. В воспитании сису — это своего рода внушение ребенку, что он сможет. Как противоположность сису финнами было придумано kalsarikännit, что означает домашний отдых в пижаме наедине с собой или любимым человеком с бокалом вина или пива.

Бонус: пес финского президента очень фотогеничен

Бостон-терьер по кличке Ленни, питомец президента Финляндии Саули Нийнистё, уже давно стал звездой соцсетей. У пса даже есть собственный хештег, а его выразительная морда стала предметом множества шуток.

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