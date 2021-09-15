16 человек, которые ожидали от своего отеля чего угодно, но только не этого

Обычно, планируя отпуск, мы в первую очередь выбираем страну и город, которые хотели бы посетить, и только потом начинаем искать гостиницы и апартаменты. Но бывает и так, что впечатления от места проживания такие яркие, что затмевают сами достопримечательности.

Мы в AdMe.ru одинаково сильно любим две вещи — путешествовать и находить на просторах интернета любопытные фото. Поэтому мы не смогли пройти мимо снимков, на которых пользователи запечатлели, какие сюрпризы нежданно-негаданно преподнес им отель.

«В отеле, в котором я остановился, это висело прямо над унитазом»

«Классический вид из британской приморской гостиницы»

«Оказывается, в моем отеле у туалетов нет разделения по гендерной принадлежности»

«Вы только взгляните, что есть в моем номере»

«В моем отеле на завтраке специально стоят 2 корзинки с яйцами. Они различаются по времени варки яиц»

«Заглянул под кровать в своем номере, а там такое»

«Не беспокойтесь. Мы не забыли тут почистить... (а также проверили на наличие монстров — их тут нет)».

«Фото с 20-го этажа отеля, в котором я остановился»

«В моей гостинице на крыше есть пчелиные ульи»

«Номер, который создан тенью»

«В ванной моего номера есть такое объявление»

«Тряпочка для разных мелочей: протирайте ею обувь, пятна от кофе, свою машину или велосипед... Лучше берите ее, чем постельное белье».

«Вот это называется заботливый персонал»

«Добрый день! Мы заметили, что ваша игра включена, и решили сохранить ее, чтобы вы не потеряли свои достижения. Для вас также скачались обновления. Приятно вам поплавать и хорошего лета!»

«Нашел это под столиком в моем номере»

«Кто это у нас такой любопытный котенок? Да, мы и тут не забыли протереть».

«Коридор в этой гостинице имеет форму лестницы»

«Чистильщик бассейна в нашей гостинице вывел технику безопасности на новый уровень»

«Осторожно. Мокрый пол».

«В столовой отеля мне выдали вот такие миниатюрные бутылочки кетчупа»

«В моей гостинице указатели выхода расположены у пола»