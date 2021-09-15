16 человек, которые ожидали от своего отеля чего угодно, но только не этого
Обычно, планируя отпуск, мы в первую очередь выбираем страну и город, которые хотели бы посетить, и только потом начинаем искать гостиницы и апартаменты. Но бывает и так, что впечатления от места проживания такие яркие, что затмевают сами достопримечательности.
Мы в AdMe.ru одинаково сильно любим две вещи — путешествовать и находить на просторах интернета любопытные фото. Поэтому мы не смогли пройти мимо снимков, на которых пользователи запечатлели, какие сюрпризы нежданно-негаданно преподнес им отель.
«В отеле, в котором я остановился, это висело прямо над унитазом»
«Классический вид из британской приморской гостиницы»
«Оказывается, в моем отеле у туалетов нет разделения по гендерной принадлежности»
«Вы только взгляните, что есть в моем номере»
«В моем отеле на завтраке специально стоят 2 корзинки с яйцами. Они различаются по времени варки яиц»
«Заглянул под кровать в своем номере, а там такое»
«Не беспокойтесь. Мы не забыли тут почистить... (а также проверили на наличие монстров — их тут нет)».
«Фото с 20-го этажа отеля, в котором я остановился»
«В моей гостинице на крыше есть пчелиные ульи»
«Номер, который создан тенью»
«В ванной моего номера есть такое объявление»
«Тряпочка для разных мелочей: протирайте ею обувь, пятна от кофе, свою машину или велосипед... Лучше берите ее, чем постельное белье».
«Вот это называется заботливый персонал»
«Добрый день! Мы заметили, что ваша игра включена, и решили сохранить ее, чтобы вы не потеряли свои достижения. Для вас также скачались обновления. Приятно вам поплавать и хорошего лета!»
«Нашел это под столиком в моем номере»
«Кто это у нас такой любопытный котенок? Да, мы и тут не забыли протереть».
«Коридор в этой гостинице имеет форму лестницы»
«Чистильщик бассейна в нашей гостинице вывел технику безопасности на новый уровень»
«Осторожно. Мокрый пол».
«В столовой отеля мне выдали вот такие миниатюрные бутылочки кетчупа»
«В моей гостинице указатели выхода расположены у пола»
А с какими неожиданными вещами вы сталкивались, когда останавливались в отелях?