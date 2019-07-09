15+ вещей, доказывающих, что Канада — уникальная страна

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Не исключено, что вы всю свою жизнь недооценивали Канаду. Если вы никогда не задумывались о поездке в эту страну, то, кажется, время пришло. Помимо хоккея и холодной зимы, в Канаде есть тюрьма для белых медведей, посадочная площадка для НЛО, тысячи озер и все, что душе угодно, в форме кленового листа.

Редакция AdMe.ru спешит к вам на помощь со стопкой тщательно отобранных фактов о Канаде, которые (почему бы и нет) могут вдохновить вас провести там следующий отпуск. А возможно, даже переехать!

1. Канадцы первыми построили посадочную площадку для НЛО

2. Они продают молоко в пакетах

3. В Канаде к кленовому листу относятся со всей серьезностью: у них даже чипсы в форме национального символа!

4. Здесь есть единственная в мире тюрьма для полярных медведей

В этой тюрьме 28 камер. Медведей держат здесь не менее 30 дней и кормят только снегом и водой, чтобы предотвратить их возвращение в город в поисках пищи.

5. За этим точно кроется какая-то история...

«Принимаем постояльцев с домашними животными, кроме медведей. Больше не повторим такой ошибки».

6. Канадцы раздражающе вежливы

«Пожалуйста, не паркуйтесь здесь».

7. Кажется, обходительность канадцев уравновешивается вредностью их гусей

«Не все канадцы вежливы! Пожалуйста, не приближайтесь к канадским гусям. Они становятся довольно агрессивными, если подойти к ним слишком близко».

8. Номерной знак северо-западной части Канады имеет форму белого медведя

9. В районе Гудзонова залива есть область с меньшей гравитацией, чем в остальных частях планеты

10. В Канаде больше озер, чем во всем остальном мире вместе взятом: 60 % всех озер планеты находится в этой стране

11. В Канаде есть самая маленькая в мире тюрьма. Расположена она в Родни, Онтарио

В ней всего 24,3 кв. м.

12. В Канаде вы найдете самый веселый город в мире — Сен-Луи-дю-Ха! Ха!

13. Местные сделали гигантскую монету номиналом в $ 1 млн из золота

14. Канадцы так любят извиняться, что им пришлось принять об этом закон

В Канаде существует «Закон об извинениях», который запрещает сторонам использовать извинения в качестве обвинительного акта в суде.

15. Канадцы буквально живут хоккеем, хотя эта игра не является местным национальным видом спорта. На самом деле это звание принадлежит лакроссу

16. Санта-Клаус — канадец. Может быть, именно поэтому его одежда красно-белая?

17. Канада — самая образованная страна в мире

По данным ОЭСР, более 56 % населения Канады получили более высокую квалификацию или степень после средней школы.

18. Здесь несколько иные холодильники

Какой-нибудь из этих фактов о Канаде убедил вас посетить эту страну? Добавляйте свои причины полюбить Канаду в комментариях!