15+ привычных для вьетнамцев вещей, которые сначала вызывают шок, а затем восхищение

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Если вы достаточно консервативный человек и давно планировали выйти из зоны комфорта, то следующий отпуск вам стоит провести во Вьетнаме. Именно в этой стране не стесняются трогать туристов, оставляют все страхи, перед тем как перейти дорогу, и раз в год встречаются с бывшими.

AdMe.ru окунулся с головой в изучение особенностей быта вьетнамцев, и некоторые из них не помешало бы перенять остальным странам.

Если в родном городе вы человек среднего роста, то во Вьетнаме вас будет видно издалека

Вьетнамцы — миниатюрная нация: средний рост мужчин здесь составляет 166 см, женщин — 155 см. И если вы выше 166 см, то среди местных будете казаться пусть не великаном, но подиумной моделью точно. По этой причине не стоит рассчитывать на шопинг: многие вещи вам просто не подойдут по размеру.

Отправляясь во Вьетнам, оставляйте понятие «личное пространство» на таможне

Если вы впервые во Вьетнаме, то местные жители могут показаться вам крайне невоспитанными людьми. Вьетнамцы не постесняются спросить вас про возраст, доход и семейное положение. И не удивляйтесь, если вашу тележку в супермаркете намеренно начнут таранить, а в очереди вас будут тыкать зонтиком в спину. Дело в том, что вьетнамцы считают тело инструментом коммуникации, поэтому, когда им не хватает знаний английского языка, они пытаются объясниться касаниями.

Утро начинается с яичного кофе

Ценителям кофейных напитков стоит побывать во Вьетнаме, потому что именно эта страна составляет конкуренцию самой Бразилии по производству кофе. Но не спешите искать популярные сетевые кофейни. Вьетнамцы советуют остановить выбор на небольших семейных заведениях, в которых ароматный напиток приготовят с душой и по особым рецептурам, передающимся из поколения в поколение. Если не знаете, что выбрать в меню, начните с яичного кофе (десерт из взбитого белка с сахаром), который крайне популярен и среди местных жителей, и среди туристов.

«Ярмарка любви» — место встреч как будущих, так и бывших влюбленных

Каждый год, начиная с 1919-го, люди из самых разных и в том числе очень отдаленных провинций Вьетнама съезжаются в деревню под названием Хау Вай на «ярмарку любви». Этот праздник дает возможность одиноким людям всех возрастов найти свою половинку. Замужние женщины и женатые мужчины тоже посещают эту ярмарку, но с другой целью — встретиться со своими прежними возлюбленными. Вьетнамцы понимают, что у каждого человека своя судьба и что, если отношения не сложились, это не повод вычеркивать бывшего из жизни. В эти 2 дня, пока идет праздник, люди встречаются со своей прошлой любовью, рассказывают друг другу о том, как им живется сейчас, и с уважением вспоминают старые чувства, а нынешние супруги не имеют права на ревность.

Мопед для вьетнамца сродни части тела

Во Вьетнаме машина — это роскошь, а вот средством передвижения является мопед. Среднестатистический вьетнамец не представляет себя без байка и способен уместить в 2-колесное транспортное средство всю свою жизнь: перевезти семью из 5 человек из точки А в точку В, загрузить даже самые габаритные грузы (холодильники, туши быков, газовые баллоны) или просто уютно разместиться и отдохнуть.

Дырка под потолком — неизменный признак вьетнамского дома

«Она нужна для вентиляции воздуха. Что это значит для вас? Вся фауна, способная в эти дырки пролезть, будет регулярно наведываться к вам в гости. Я как-то утром подошел к умывальнику, а с подставки для мыла и щеток под зеркалом на меня пялилась здоровенная жаба. Неделю там и просидела. Ну и комары, разумеется, воспользуются этим же входом». © Bronek / Pikabu

Гекконы — полезные домашние животные

Однако среди живности, которая регулярно «посещает» вьетнамские дома, есть настоящие друзья — гекконы. Эти существа, которые больше похожи на драконов в миниатюре, приходят для того, чтобы съесть всех тараканов, пауков и мух в жилище.

Вьетнамские пробки и движение как отдельный вид экстремального отдыха

Если вы давно не размышляли о жизни и ее ценности, то стоит отправиться во Вьетнам и просто перейти дорогу. Первое впечатление гарантированно будет ярким. Во Вьетнаме большая плотность движения, а пешеходные переходы часто игнорируются. Поэтому туристам рекомендуют хладнокровно вступать в поток, не суетиться, идти в одном темпе и всем видом показывать, что вы из тех людей, которые приняли свою судьбу. Если действия пешехода предсказуемы, то его смогут объехать другие участники движения. Но стоит помнить, что маневренностью обладают только мотоциклисты, а автомобилисты и водители автобусов пешеходов не объезжают, поэтому их лучше пропустить.

Женщины носят маску и перчатки, чтобы сохранить красоту

Вьетнамки стараются максимально скрыть кожу от воздействия солнечных лучей под одеждой и маской, в крайнем случае они прячутся под зонтиками. В магазинах огромным спросом пользуются отбеливающие кожу средства, так как загорелая кожа считается признаком физической работы в полях и показателем низкого положения в обществе. Мужчины же стараются отрастить длинные ногти, чтобы продемонстрировать свой статус и дать понять окружающим, что они не занимаются ручным трудом.

Личную жизнь можно устроить буквально за пару минут

«У вьетнамских девушек нет проблем познакомиться. Для этого они просто замедляют шаг и делают вид, что задумались или что им якобы надо осмотреться. Через полторы секунды к ним уже подбегают заинтересованные парни. Если же девушки идут быстро и целеустремленно, это означает, что в данный момент они не намерены с кем-то знакомиться». © MikhailPhoto / Pikabu

А вот свадьбу придется ждать 7 лет

«Здесь не бывает такого, что сначала родили ребенка, потом познакомились и стали решать, не пора ли жениться. Традиционно пары притираются и оценивают свои отношения в течение 7 лет. За это время хорошо узнают друг друга их родители, друзья, разные родственники. Поэтому вьетнамские семьи прочные. Процент разводов небольшой». © MikhailPhoto / Pikabu Также перед вступлением в брак молодожены должны взять справку от врача, которая подтвердит их психическое и физическое здоровье. Свадьбу играют несколько дней, а количество нарядов и фотоальбомов считается признаком богатства: чем больше фотографий и платьев было у невесты, тем шикарнее прошло торжество.

Вьетнамская выпечка имеет обманчивый вид

Если вы любитель гастрономического туризма, то во Вьетнаме у вас разбегутся глаза от обилия экзотики. Один совет: сначала ешьте, а потом уже узнавайте, из чего сделано это блюдо. Поверьте, вы будете удивлены. Например, взгляните на фото выше: оранжевое украшение на сладком бисквитном торте — это соленые желтки утиных яиц, а стружка — это сушеная свинина.

Ночной рынок производит неизгладимое впечатление на всех туристов: огромный выбор недорогой и вкусной еды, воздушные змеи и загадочные товары

— Увидел такую вещь на ночном рынке в Далате. Для чего это нужно? — Вьетнамцы используют это, чтобы остановить кровотечение. Циботиум баранец — лечебное растение, и оно может заменить привычную вату. © GnSnwb / Reddit

Ранний подъем и сиеста по-вьетнамски

Вьетнамцы трудолюбивы: многие начинают работать в 7 утра, а встают и вовсе в 4, чтобы успеть сделать зарядку. Каждое утро можно увидеть, как толпы людей выходят на улицы, в парки, на набережную и занимаются оздоровительной гимнастикой. Немногие знают, что во Вьетнаме есть сиеста, хотя крупные компании стараются избавиться от этой традиции. Но, к счастью для вьетнамцев, традиция пока сильнее, поэтому обеденный перерыв выглядит так: полчаса на обед и час на сон. Рабочий день заканчивается в 5–6 вечера, а выходной здесь всего один — воскресенье.

Вьетнамцы учат английский не только ради общения с туристами

Эта прекрасная дама сидит каждое утро в парке и практикует свой английский. © travemm / Reddit

Люди среднего возраста и дети учат английский язык. Школьникам часто дают задание взять интервью у иностранцев, которые гуляют по городу, поэтому, если будете во Вьетнаме, не откажите малышам в помощи с практикой. Старшее же поколение больше помнит французский язык.

Но вьетнамцы стараются овладеть международным языком не только ради общения с иностранцами. Дело в том, что многие фильмы в кинотеатрах не дублируются на вьетнамский язык и запускаются в прокат с субтитрами. А современные сериалы попадают на пиратские сайты с большой задержкой и тоже с субтитрами либо не попадают вовсе.

В автобусах можно поспать с комфортом, а вот плацкартные вагоны — только для сильных духом людей

На междугородних маршрутах во Вьетнаме курсируют спальные автобусы, и они уже успели заработать репутацию отдельной достопримечательности страны. В них, как и в поездах, оборудованы 2-ярусные спальные места, есть бесплатный Wi-Fi и биотуалет.

Что же касается плацкартных вагонов, то пользователь Pikabu поделился не самым приятным опытом своей поездки: «Верхние полки без дополнительных подпорок, а дверь в туалете не открывается полностью, т. к. упирается в унитаз. Справедливости ради скажу, что до этого ездил в купе в аналогичном же поезде и такого ужаса не было».

А как вы считаете, такие знакомства на улицах, как во Вьетнаме, смогли бы решить проблему одиноких людей во всем мире? Или же подобный способ выглядит крайне странным в современной жизни?