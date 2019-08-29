15 обычных вещей в багаже, с которыми не стоит пытаться пересечь границу

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О том, что не стоит везти из Турции или Египта ракушки и камешки, знают уже практически все. Эти запреты нужны, чтобы туристы не растащили на сувениры все пляжи и коралловые рифы или ненароком не вывезли из страны особую историческую ценность. Но иногда на границе могут возникнуть вопросы в отношении предметов, которые есть с собой практически у каждого.

Мы в AdMe.ru перечитали правила провоза багажа, изучили советы бывалых путешественников и готовы рассказать, на что таможня разных стран точно не даст добро.

Запрет на вывоз

Поездка за границу — отличная возможность для шопинга. Но в Италии и Франции надо внимательнее присматриваться к этикеткам на одежде. Страны-законодательницы моды берегут свою репутацию: вывоз подделок под известные бренды запрещен. В Италии на границе нарушителя может ждать штраф до € 7 000. Не будет лишним помнить об этом, пакуя чемодан до поездки: таможня может заинтересоваться футболкой или сумочкой на обратном пути. Во время шопинга в фирменных магазинах Милана или Парижа лучше взять у продавцов все документы, подтверждающие подлинность покупки.

Купленные в подарок кошелек или ремень тоже могут остаться на таможне, если вы попытаетесь вывезти их из Бразилии или Вьетнама. Под запретом товары из кожи крокодила и страуса. Исключением могут стать вещи, приобретенные в специально сертифицированных магазинах. На границе на такую покупку нужно будет предъявить документы. Эти правила действуют для государств, присоединившихся к конвенции СИТЕС по охране редких видов. Если попытаетесь, например, переправить кошелек из кожи крокодила через бразильскую таможню, можете провести год в тюрьме.

Вывоз книг — вопрос, к которому надо подходить основательно. Из Таджикистана нельзя вывозить любую литературу без специального разрешения; на кубинской границе проверят, нет ли на изданиях библиотечных штампов, а итальянская таможня удостоверится в том, что книгам не более 50 лет, иначе они будут считаться исторической ценностью.

Браслеты, кулоны, броши — все это может изъять таможня Мексики и Бразилии. Конечно, запрет действует не на любую бижутерию: вопросы вызовут вещи из панциря черепахи, перьев или слоновой кости.

К провозу лекарств есть особые требования практически в любой стране. Как правило, упаковки должны быть не вскрыты, а названия — хорошо читаться. На препараты следует иметь рецепт. Кроме того, не стоит пытаться вывозить из Китая лекарства традиционной медицины на сумму больше 300 юаней: таможня решит, что это уже экспорт для продажи.

Идея привезти в качестве сувенира местные монеты кажется неплохой. Но только в том случае, если вы отдыхали не в Индии. Рупии из страны вывозить нельзя: все наличные перед отъездом придется или потратить, или обменять на валюту.

Австралия строго относится к своим символам. Поэтому, например, сувениры из кожи или меха кенгуру можно вывезти только при условии личного использования. Продавать или обменивать их вне Австралии туристы не смогут.

Редко кто упустит возможность сделать эффектную фотосессию на фоне белоснежного пляжа, синего моря и экзотической флоры. Снимки в купальниках есть практически у каждой туристки. Но если фотография недостаточно скромна или купальник уж очень откровенный, то таможенники практически всех стран, где официальной религией является ислам, могут счесть ее недопустимой. К таким странам относятся не только сравнительно редко посещаемый Иран, но и очень популярные Мальдивы. Правила здесь строгие: носить бикини можно только на частных пляжах. Иногда такой статус имеют целые островки, на которых расположены отели. Если же вы едете на общественный пляж или отправляетесь в город, лучше не только оставить купальник в номере, но и выбрать одежду, которая закрывает ноги и плечи. Хотя и на частной территории стоит помнить о строгих мальдивских законах. Так, балерина Анастасия Волочкова, известная откровенными фотосессиями, уже поплатилась за страсть к жанру ню. Наказание может быть достаточно строгим. Обнаружив материалы, которые считаются непристойными, власти страны могут выписать штраф в $ 1 000, а могут и посадить в тюрьму на полгода. Местные жители периодически отправляются за подобные провинности за решетку, и на туристов распространяются те же законы.

Запрет на ввоз

Сингапур — страна, где жевательная резинка запрещена. Купить ее можно только в аптеке по рецепту. Через границу жвачку лучше не везти. Да и просто жевать ее на улице в этой стране не рекомендуется: штраф предусмотрен достаточно весомый.

Израиль не допускает ввоза всего, что можно отнести к азартным играм. Так что, пакуя чемодан, лучше предпочесть картам что-то другое, например шахматы.

Коробка конфет — сувенир довольно традиционный. Правда, если вы летите в гости в США, лучше не брать кондитерские изделия, в наполнителе которых есть ликер. Таким подарком удастся порадовать разве что американскую таможню.

Если решите отправиться в Северную Корею, не берите GPS-устройства и средства связи. Их не получится провезти без специального разрешения. Даже простой мобильный телефон нужно будет зарегистрировать в пункте въезда.

Объединенные Арабские Эмираты отличаются достаточно жесткими таможенными правилами. Например, строгий запрет действует на провоз всех вещей с пометкой «Сделано в Израиле». Так что лучше проверить упаковки косметики.

Через норвежскую границу ограничен провоз батарей и аккумуляторов. Тем, кто посещает эту страну, вообще рекомендуют перестраховаться: дело в том, что в Норвегии нет исчерпывающего списка запрещенных предметов. Если есть сомнения, лучше обратиться к сотрудникам таможенной службы. Иначе рискуете попасть в контрабандисты из-за самых безобидных на первый взгляд вещей.

Некоторые страны ревностно относятся к любителям испытать удачу. Например, на Филиппины нельзя привозить с собой лотерейные билеты.

Нас приятно удивила забота о репутации Франции и Италии в сфере моды. А таможня какой из стран, где вы были, запомнилась вам больше всего?