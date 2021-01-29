15+ чисто индийских фишек, о которых молчат даже экскурсоводы

Индия — одна из самых экзотических стран мира. И дело тут не только в том, что ее жители одержимы кинематографом. Здесь все происходит иначе: лучшим выражением чувств считается вовсе не поцелуй, с уличными хулиганами борются с помощью искусства и даже кофе пьют не так, как в остальном мире.

AdMe.ru прошерстил сотни блогов, чтобы узнать, как на самом деле живет эта красочная, вечно «танцующая» страна.

1. Чтобы найти хороший кофе, придется постараться

Большинство индийцев предпочитает пить чай. Вместо привычного кофе жители Индии готовят фильтрованный, или каапи. Он сильно отличается от кофе в западном понимании: кофейный порошок заливают вспененным молоком в специальном металлическом фильтре. Каапи встречается в основном на юге страны. А вместо любимых латте или капучино в кафе вы скорее найдете растворимый кофе — самый популярный в Индии по причине того, что быстро заваривается. Везде есть чай, но кофе придется поискать. Когда мне все же удалось найти его, им оказался обычный порошковый. Я ожидала найти натуральный кофе в стране, где его выращивают. Теперь знаю, что икать надо на юге. © Zora Vasulinova / Quora

2. В Индии нашли оригинальный способ, чтобы сохранить улицы чистыми

В 2012 году лишь около половины домов в Индии были оснащены туалетом. Это привело к щекотливой проблеме: жители не стесняются справлять нужду прямо на улице; касается это обоих полов. С тех пор туалеты постепенно начали появляться, но еще не все жители перешли к их использованию в силу привычки и сложившейся культуры. Но власти не сдаются и решили применить творческий подход в борьбе с пагубной привычкой. Стены некоторых городов теперь украшают изображения различных богов. Их размещают на уровне глаз: предполагается, что людям будет неудобно снимать штаны под «взглядом» того или иного бога. Также плитки охраняют стены от плевков. Появление туалета в доме считается большим праздником, а некоторые даже «дарят» его на свадьбу.

3. Визит в уборную принято обозначать особыми жестами

В то же время индийцы очень деликатны. Во многих странах люди открыто говорят, что хотят посетить уборную. Здесь же принято поднимать вверх мизинец либо указательный и средний пальцы — в зависимости от того, по какой нужде человек хочет отлучиться. Такие жесты используются не только в школах, их повсеместно используют дети и взрослые.

4. Местные не слишком утруждают себя работой

Исследования показывают, что продуктивность индийских работников далека от общемировой. Нередко сотрудники просто-напросто не являются на рабочее место. Туристы признаются, что даже элементарные действия подчас может выполнять несколько человек. Но иногда бывают и приятные бонусы. Даже самую примитивную и легкую работу выполняет несколько человек. Однажды на кассе меня обслуживало трое парней. Один диктовал названия продуктов, второй считал, а третий упаковывал покупки в пакет. Как-то второпях я забыла на кассе сдачу. Вернулась через 6 часов, работала уже другая смена. Но за 10 минут они куда-то позвонили, и мне вернули 500 рупий. Сомневаюсь, что это было бы возможно в моей стране. © Zora Vasulinova / Quora

5. Любовь проявляют по-особенному

Мы умиляемся, когда любимый человек крадет что-то из нашей тарелки, а индусы — если их вторая половинка кормит их из рук. Это считается знаком особого расположения между возлюбленными. Так же родители ведут себя по отношению к детям: в некоторых ресторанах перед теми даже не ставят тарелку. Вместо этого родители в какой-то момент просто накладывают еду в ладонь и подносят ее ко рту чада.

6. Туристы заново учатся переходить дорогу

Здесь можно забыть о правилах дорожного движения. Трафик на индийских дорогах неоднородный, а водители следуют правилам далеко не всегда. В последнее время в Индии все больше несчастных случаев на дорогах происходит из-за того, что автомобилисты за рулем пользуются мобильными телефонами. Чтобы комфортно чувствовать себя на дороге, пешеходы вырабатывают свой стиль поведения. А еще в Индии чаще, чем в других странах, используется клаксон. По одной из версий, из-за того, что автолюбители практически не пользуются боковыми зеркалами. А на некоторых машинах их вовсе нет. Вторая неделя моего пребывания в Индии. Я смогла перейти дорогу с интенсивным движением без посторонней помощи. Аплодисменты! Еще через несколько недель я выработала собственный стиль перехода любой дороги. Чувствую себя гуру. © Zora Vasulinova / Quora

7. Индусы проводят выходные совсем не так, как мы

Встретиться с друзьями и выбраться большой компанией на пикник, в театр, музей или просто посидеть у кого-то в гостях — вот идея отличных выходных во многих странах мира. В Индии можно делать все то же самое, но с одной лишь поправкой: это актуально для мужчин. Считается, что замужние женщины должны проводить свободное от работы время с ребенком, мужем или родственниками. Желание дамы, незнакомой с местными обычаями и недавно переехавшей в эту страну, воспринимается ее новоиспеченным мужем как шутка. Это странно, но я никогда не видел женщин в одиночестве. Они почти всегда были окружены семьей или большой группой знакомых. Их везде сопровождают. Что это: безопасность или контроль? Вам решать. © Witold Chrab / Quora

8. Кроме кино в Индии есть еще одна «религия»

И это крикет. Где-то мальчишки грезят лаврами Месси, гоняя после уроков мяч во дворе. В северных странах обожают хоккей. А в Индии все сходят с ума по крикету. Эта британская игра укоренилась в стране в XVIII веке благодаря английским морякам. Коренные жители влюбились в эту игру, а родители лелеют надежды, что однажды их сыновья станут звездами этого вида спорта. Кстати, в крикет играют не только мужчины, но и женщины.

9. Рекламодатели пользуются страстью индусов к кино

Реклама перед началом киносеанса уже никого не раздражает — можно просто прийти в кинозал чуть позже. В Индии пошли дальше: рекламу показывают в кинотеатрах прямо во время фильма. В кинотеатрах во время сеансов есть рекламные паузы. Это довольно неприятно, когда вы сидите и наслаждаетесь фильмом, а на экране внезапно появляется реклама. © Jimmy Harijanto / Quora

10. Необычные критерии внешности

В некоторых странах над лопоухими детишками принято подшучивать, иногда им корректируют уши хирургическим или народными методами, например привязывают их к голове. Но только не в Индии: здесь оттопыренные уши в большом почете. Считается, что лопоухий ребенок станет умным и богатым. Дело в том, что такой ребенок считается похожим на самого почитаемого бога — Ганешу, который традиционно изображается в облике слона.

11. Они не умеют говорить нет

Жители Индии не умеют отвечать на что-либо отказом. Также вы вряд ли услышите от местного жителя фразу «я не знаю». Им проще сказать неправду, указать неправильное направление или дату, чем признаться в том, что они чего-то не знают. Логика жителей такова: они отчаянно хотят помочь, а «нет» лишает их такой возможности. Многие люди никогда не говорили «нет» или «я не знаю». Я потратила более 2 часов на поиски нужного места, спрашивала нескольких человек. Они указывали прямо противоположные направления, так что я была в полном недоумении. Некоторые из них пытались показать дорогу, даже не зная места, куда мне было нужно. Оказалось, для них это проще, чем просто сказать «не знаю». © Diana Petkova / Quora

12. Но будут задавать слишком личные вопросы

«Почему ты не вышла замуж? Родители не нашли тебе подходящую пассию?», «Почему у вас нет детей?», «Сколько вы зарабатываете? А сколько платите за аренду квартиры?» — эти и другие щекотливые вопросы можно запросто услышать из уст жителя Индии. Дело тут совсем не в невежливости: в Индии люди очень открыты, поэтому с помощью таких вопросов хотят выказать свое расположение, особенно если речь идет об иностранце. Также здесь существует кастовая система, которая считается устаревшей. Новым социальным разделителем становится материальное положение. Задавая такой деликатный вопрос, индусы пытаются понять ваше социальное положение и как с вами общаться.

13. У них есть свой способ освежить полость рта после еды

Вместо жвачки после еды индусы едят зиру. Эти семена выполняют ту же функцию: достаточно съесть щепотку этой приправы, чтобы освежить рот и почувствовать приятный вкус. Кстати, настой зиры улучшает пищеварение и помогает в борьбе с лишним весом.

14. В Индии есть альтернатива граффити

В некоторых индийских штатах (например, в Тамилнаде, Карнатаке) можно увидеть затейливые рисунки на асфальте, белые или цветные. Они называются колам и несут в себе не только эстетический смысл. Обычно их рисуют женщины перед входом в дом для символического приветствия богини Лакшми, которая символизирует богатство и процветание. Рисунки обычно делают из смеси мела, рисовой муки и других ингредиентов. Рисовая мука привлекает к рисункам птиц, поэтому их создание считается еще приглашением в свой дом всех живых существ и стремлением к гармонии с природой. Наступать на такие рисунки считается крайне неуважительным.

15. Здесь все еще используют угольные утюги

Нам тяжелые чугунные утюги кажутся музейными экспонатами. А вот в Индии они все еще используются по прямому назначению там, где не проведено электричество. Как и раньше, они заправляются углем, а тепло держат около 3 часов. Такой утюг может весить 6 кг и на ура разглаживает все складки даже на капризных тканях.

16. В Индии приемлют не всякую одежду

Джинсы, шорты и короткие юбки на индианках можно увидеть только в крупных городах. Это нежелательные предметы гардероба, ведь они оголяют ноги. В некоторых учреждениях (например, в колледжах) девушкам официально нельзя носить джинсы и шорты, а кое-где это правило распространяется и на туристок. Несколько лет назад в Кашмире для иностранных путешественниц даже хотели издать дресс-код, который не рекомендовал носить мини. Однако запретить носить ту или иную одежду, особенно иностранцам, невозможно. И все же, собираясь в эту страну, стоит учитывать ее особенности и менталитет жителей.

Девушкам нежелательно носить шорты, но сари без бюстгальтера и открытый живот считаются нормой. Если бы мне пришлось пошутить по этому поводу, это было бы так: «Я думаю, что индийцы наложили запрет на джинсы и футболки для девушек, потому что сари намного красивее». © Zora Vasulinova / Quora

17. Девушку нельзя брать за руку на публике

Держать любимого человека за руку — такой естественный жест, что мы даже не задумываемся о нем. А в Индии это может вызвать косые взгляды прохожих и повышенное внимание к паре. Демонстрировать любовь (даже таким, казалось бы, невинным способом) на людях считается неприличным.

Я был женат, и в начале совместной жизни мне хотелось держать любимую за руку во время прогулки. Моя жена никогда не позволяла мне этого. Наша культура не разрешает касаться взрослых людей противоположного пола в общественных местах. © Padmanabhan Venkatesan / Quora