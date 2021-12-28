15+ человек, для которых поездка в Германию превратилась в бесконечную череду казусов и культурных потрясений

Немцы славятся на весь мир своей пунктуальностью, педантичностью, скоростными дорогами, качественными автомобилями и страстью к бутербродом с сырым фаршем. Многое в Германии кажется непонятным и загадочным, когда оказываешься в стране впервые. Местные жители, на первый взгляд, могут показаться высокомерными и не слишком отзывчивыми, но все меняется, когда вам посчастливится узнать немцев чуть ближе.

Мы в AdMe.ru попытались разгадать некоторые особенности поведения и привычки немцев, которые, может быть, и нам с вами стоило бы перенять в XXI веке.

Всегда имейте при себе наличные. Наличные в Германии наиболее предпочтительный способ оплаты. От киосков, продающих кебабы, до парикмахерских и кафе — вам здесь будут нужны наличные. Только в крупных сетевых супермаркетах принимают для оплаты банковские карты. © Nikhil Kashyap / Quora

Первый день в обычной школе в Гамбурге. Очень хочу в туалет. На немецком двух слов связать не могу. В темном коридоре наконец нахожу заветную дверь с буквой М. Зашел, присел и понимаю, что в соседней кабинке находится девушка. Думаю, может, она перепутала мужской туалет с женским или просто спешила. Тихо и быстро удаляюсь, чтобы не поставить в неловкое положение даму, я же джентльмен. Выхожу в коридор и встречаю директора школы, который с подозрением спрашивает меня сначала на немецком, а потом на английском, что я делал в женском туалете. Я в недоумении: «Почему в женском, там же огромная буква М на двери?» «Буква М означает девушка (Mädchen)», — поясняет директор.

Живу в Германии. При нашем заводе есть столовая, где цены приемлемы и сотрудники могут позавтракать и пообедать вкусно и сытно. Недавно узнала, что руководство придумало интересную мотивацию изучения английского языка. В определенный день недели можно пообедать бесплатно за счет фирмы при условии, что беседа за столом должна проходить только на английском языке. © Подслушано / VK

Мой коллега был с нами несколько лет и недавно переехал в другой офис. Как вы думаете, как немцы отреагировали, когда он попрощался в свой последний рабочий день? Ну, они просто сказали: «Пока». Если бы это было у меня на родине, мы бы обняли этого коллегу. Пожелайте ему удачи на новом месте, пошутите, что ему будет там ужасно без нас, и что нам будет лучше без него. Я имею в виду, что это будет не просто прощание даже без рукопожатия. Я действительно не понимаю такого поведения, мне просто кажется, что здесь всем все равно. © Muhammad Faizan / Quora

А теперь про мой культурный шок в Германии. Вы можете обставить свой дом чужим «мусором», который выбросили на улицу, все в основном в хорошем состоянии. © MsChimezie / Twitter

В университеты и офисы люди обычно приходят за 5–10 минут до начала учебы или работы. Они приходят раньше назначенного времени. Конечно, есть исключения. Например, немецкие поезда дальнего следования часто опаздывают. Однако железные дороги Германии пытаются решить эту проблему и выплачивают компенсацию, если вы не успели сделать пересадку на другой поезд. © Rishabh Shukla / Quora

Когда я была маленькая, папа поехал покупать подержанную машину в Германию. Приехал забирать, его встретила пожилая пара, показали авто, сказали, что старая уже, 5 лет, поэтому продают недорого (хотя состояние было просто идеальное). Затем пригласили в дом, подписали договор, а перед отъездом спросили: «Вам кофеварка не нужна? А то мы уже старые, чтобы кофе пить, только зря стоит». И подарили еще и ее. В итоге машина прослужила нам 12 лет, а кофеварка до сих пор служит! © Подслушано / VK

Под железнодорожным мостом Bahrebachmühlenviadukt построили мост через автостраду.

Недавно узнала, что в Берлине не принято носить оранжевое, считается цветом мусора и уборщиков. © Подслушано / VK

Живу я в Германии. Однажды на работе я решил подвинуть стол и изменить его высоту, благо икеевкий шестигранник был. Попросил коллегу. «Вальтер, а не поможешь ли ты мне?» — спросил я. На что Вальтер ответил: «А зачем? Это не наша работа!» Он поднял трубку телефона и позвонил. Через 5 минут пришла пара ребят, передвинули стол, выставили желаемую высоту, еще и стул отрегулировали, как положено по эргономическим стандартам. Их, оказывается, обучают, как для работников умственного труда рабочее место обустраивать так, чтобы руки-ноги-спина не затекли. © VitSch / Pikabu

Когда вы переезжаете в квартиру, по крайней мере в Берлине, в большинстве случаев там ничего не будет. Ни кухни, ни освещения, ни шкафов, ни штор, ни ковров, ни столов, ничего. Только пол, двери, окна и потолок. К счастью, ванные комнаты оборудованы раковиной, туалетом и душем или ванной. © Carla Mortensen / Quora

Только в Германии вы найдете автомат по продаже мясных деликатесов.

Самым большим культурным шоком для меня в Германии было то, что они не сплющивают пустые жестяные банки, когда в них не осталось напитка (ведь так они занимают меньше места в мусоре, они их перерабатывают, а у нас нет такой возможности). Чистый ужас был в глазах немцев, когда я случайно сплющил несколько баночек, таким образом выкинув в мусор € 2. © vienskomapieci / Twitter

В свой первый день в Германии я зашел в магазин, чтобы купить себе местную сим-карту. К сожалению, я стоял слишком близко к человеку передо мной (по крайней мере, по его ощущениям). Человеку передо мной было около 60 лет. Он дважды или трижды оглядывался на меня, ожидая, что я пойму намек и отодвинусь немного назад. Я, естественно, не понимал, почему он все оглядывался. В конце концов он сказал: «Не могли бы вы отойти немного назад?» И я удовлетворил его просьбу. © Rishabh Shukla / Quora

Сегодня был в немецком магазине и зашел на задний двор, там обычно стоит 5–6 ящиков с продуктами на выброс. Очень много студентов питаются этим, и дело не в деньгах, а в экономии ресурсов. © 6890615 / Pikabu

Иностранцы в Германии часто называют закрытые по воскресеньям магазины самым большим культурным шоком, который они испытали, но лично меня шокировали все эти женщины старше 60 лет с ярко-красными, оранжевыми и розовыми волосами. © oaeblog / Twitter

Меня пригласили на собеседование, и я поняла, что не могу пойти на интервью, если мне не подправят мои брови. Я позвонила в немецкий салон красоты и на ломаном немецком попросила записать меня на ближайшее время. Мне пообещали подобрать ближайшую свободную дату и предложили первую неделю июля, я посмотрела на монитор своего ноутбука, на календаре было 3 мая. Ждать несколько недель только для того, чтобы придать форму бровям, — это самый большой шок для любой девушки. © Meghana Joshi / Quora

Мой самый большой культурный шок из-за переезда в Германию связан с тем, что клавиши Y и Z на немецкой раскладке поменяны местами. © penelopew_ / Twitter

В Германии особая система платежей за электроэнергию. Вы выбираете план и платите фиксированную цену каждый месяц. Данные счетчиков проверяются каждые 6 месяцев, и, соответственно, с вас могут потребовать дополнительную плату, если вы израсходовали больше электричества, или вернуть средства, если израсходовали меньше, чем было в вашем плане. © Warren / Quora

Пошел в душ. Смотрю, лежит мыло на бортике ванны, видимо, сын, когда мылся, забыл положить на место. Ну да ладно, невелика беда, сам уберу. Но все не так просто — мыло прилипло намертво, и отодрать его получилось только с эмалью! Вот такие ванны и такое мыло выпускают у нас в Германии. © Подслушано / VK