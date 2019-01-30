15+ блюд со всего мира, которые стоит попробовать хотя бы раз в жизни

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Гастрономические путешествия обретают большую популярность: все чаще люди отправляются в Италию не для того, чтобы посмотреть на Пизанскую башню, а чтобы полакомиться джелато, тем временем как в Польше выстраиваются очереди за фирменным краковским бубликом. В статье вы узнаете и о других вкусных достопримечательностях, ради которых стоит запланировать поездку на их историческую родину.

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Джелато

Итальянское мороженое отличается от обычного своей текстурой: это густой и нежный крем. Настоящее джелато нельзя купить в обычных продуктовых магазинах, над каждой порцией десерта трудятся мастера в джелатериях (специальных кафе) и продают мороженое сразу после его приготовления.

Фалафель

Жаренные во фритюре шарики из измельченных бобовых с пряностями особенно придутся по вкусу вегетарианцам. Фалафель, который едят на всем Ближнем Востоке, подается с кунжутным соусом, овощами и питой (лепешкой). Это традиционное блюдо удобно есть даже на ходу.

Тайяки

Японские вафли в форме рыбки с какой угодно начинкой: джемом, заварным кремом, шоколадом, сыром, мясом и многими другими наполнителями.

Путин

В названии национального квебекского блюда ударение ставится на второй слог. В составе путина — картофель фри, гарнирная подливка и молодой сыр.

Чуррос

Эту сладкую выпечку из заварного теста испанцы традиционно едят на завтрак. Чуррос принято макать в чашку с горячим шоколадом и запивать кофе с молоком.

Асинан

Индонезийское блюдо представляет собой смесь маринованных овощей или фруктов. Видов довольно много, но самыми популярными и традиционными считаются два: асинан бетави — овощи: китайская и белокочанная капуста, ростки фасоли, тофу и салат. Подается с острым арахисовым соусом.

асинан богор — фрукты: сырое манго, яванское яблоко, яблоко Цитеры, папайя, хиками, мускатный орех и ананас. Подается в сладком и остром соусе с арахисом.

Яйца по-шотландски

Вкусное блюдо британской кухни, которое имеет свои аналоги и в других странах: вареные яйца в фарше, обжаренные в панировочных сухарях.

Банановый кий

Эта популярная закуска на Филиппинах представляет собой жареные бананы, покрытые карамелизованным коричневым сахаром. Чаще всего ими перекусывают на бегу, поэтому для удобства их часто готовят и подают на шпажках.

Бабагануш

Эта закуска из восточной кухни придется по вкусу любителям баклажанов и баклажанной икры. Баклажаны жарят над углями, за счет чего мякоть пахнет дымком, затем из овощей делают пюре,смешивают с кунжутной пастой, оливковым маслом и лимонным соком.

Рис с манго

Самый популярный тайский десерт, приготовленный из клейкого риса на кокосовом молоке с тростниковым сахаром и свежего манго.

Семла

Традиционный десерт из стран Прибалтики и Норвегии. Шведско-финская семла — булочка с кардамоном, наполненная смесью молока и миндальной пасты, украшенная взбитыми сливками и сахарной пудрой. В Финляндии такую булочку часто заполняют клубничным или малиновым вареньем.

Краковский бублик

Особенность краковского бублика в том, что под хрустящей корочкой, посыпанной солью, скрывается сладковатое и очень мягкое тесто. Побывать в Кракове и не попробовать при этом бублик — настоящее преступление.

Соус моле

Мексиканский соус моле — без преувеличения самый вкусный в мире, ведь для его приготовления используется более 100 ингредиентов.

Данго

Японские шарики моти (рисовое тесто) на палочке, которые обычно подают с соусом.

Чай с шариками

Пенистый чайный напиток c «жемчужинами» из Азии. Эти шарики с различными вкусами достаточно сытные и попадают в рот через соломинку, смешиваясь с чаем и дополняя его.

Австралийский мясной пирог

Это блюдо носит звание величайшего в австралийской кулинарии. Пирог совсем небольшой, размером с ладонь, внутри — мелко нарезанное мясо с соусом. На стол его подают с охлажденным кетчупом.

Цветки тыквы

Традиционное тосканское блюдо. Цветки тыквы фаршируют травяной рикоттой или моцареллой, обмакивают в кляр и обжаривают в кипящем оливковом масле.