14 популярных блюд, которые вы вряд ли решитесь попробовать

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Уже давно существует мода не только на одежду и макияж, но и на еду. Благодаря инстаграму нам стал важен внешний вид того, что мы едим. Большинство модных продуктов имеют одну общую особенность: еду придумали для того, чтобы на нее смотреть и делать фотографии, а не есть. В погоне за популярностью и количеством лайков повара, кондитеры и фуд-блогеры придумывают все более удивительную еду и подачу. Однако отдавая предпочтение внешнему виду, кулинары порой забывают о важности пользы и вкуса блюд.

Мы в AdMe.ru собрали для вас самые странные, удивительные, но сомнительные на вкус фуд-тренды 2018 года.

Аволатте

Авокадо — сейчас один из самых популярных продуктов. Существуют авокадо-бургеры, цветы из авокадо, пиццы с авокадо. Но страсть к этому фрукту зашла слишком далеко. В австралийском Truman Cafe начали подавать кофе в чашечке из авокадо — аволатте. Все началось с шутки бармена кафе, но такая подача пришлась по вкусу посетителям. Все больше кафе начинают подавать капучино именно так.

Кроссуши

Пекарня Mr Holmes в Калифорнии начала готовить гибрид двух популярных блюд: круассан с начинкой суши — кроссуши. В центре суши-круассана находятся копченый лосось, морские водоросли, имбирь и васаби. Несмотря на неожиданное сочетание, новый круассан пришелся по вкусу посетителям.

Съедобные цветы и пена

Раньше мы просто восхищались красивыми цветами или наслаждались их ароматом, а теперь смотрим на них совершенно по-новому: как на еду. Однако главное, чтобы они были экологически чистыми, выращенными без использования удобрений, потому что существуют токсичные и опасные для здоровья цветы. А если хочется сделать блюдо еще более удивительным, повара украшают его съедобной пеной, которую делают из разных соков с помощью сифона.

Грибной кофе

Грибной кофе — один из главных мировых трендов сегодня. По мнению создателей, новый напиток является противовоспалительным, регулирует уровень сахара в крови и улучшает обмен веществ. В состав входят не привычные нам съедобные грибы, а такие, как чага, трутовик березовый, рейши, используемый в традиционной китайской медицине, и грибы рода кордицепс, которые растут на насекомых. Напиток представляет собой смесь обычного молотого кофе и порошкообразных грибов. Возможно, он очень полезен, однако вкус оставляет желать лучшего. Его подают с молоком или подсластителем.

Фрукт пау-пау

Пау-пау — фрукт, произрастающий в США, малоизвестен, потому что транспортировать его очень сложно. Знатоки описывают вкус как смесь банана, ананаса и манго. Фрукт богат витамином B, магнием и железом, поэтому все больше приверженцев здорового питания делают из него смузи и напитки.

Съедобная глина

Теперь глину не только используют для масок, но и употребляют в пищу. Различные фирмы предлагают большое количество вариантов на любой вкус. Натуральную глину добывают в экологически чистых районах Восточной Европы. Общая рекомендация по употреблению: 1 ч. л. глины на стакан воды каждый день. Считается, что это очищает наш организм. Глина также предназначена для удаления паразитов и токсинов, помогает сбалансировать микробиоз кишечника.

Еда с блестками

Еда с блестками пришла на смену единорогам и радуге. Съедобными блестками украшают пирожные, кофе, выпечку. Многие руководствуются правилом «чем больше, тем лучше». Однако согласно последним исследованиям, блестки оказались не так безобидны, как кажется, и вредят окружающей среде. К тому же нужно быть осторожными при желании украсить еду и не использовать токсичные блестки.

Сашими из сырой курицы

Многие знают, что сырая курица несет серьезные риски для здоровья и нужно мыть руки и посуду после ее приготовления. Несмотря на это она очень популярна в Японии, где сырая птица, которую часто называют куриным тартаром или куриным сашими, часто встречается в меню. Врачи предупреждают: такое блюдо вы едите на свой страх и риск.

Еда, напечатанная на 3D-принтере

Благодаря новым технологиям мы скоро сможем напечатать абсолютно симметричные блюда для идеального снимка в инстаграме. 3D-принтеры могут менять все — от формы до пищевой ценности. Все больше кондитеров экспериментируют с шоколадным 3D-принтером, способным напечатать любые формы. Возможно, уже в следующем году у каждого появится возможность приобрести домашний принтер.

Морские водоросли

Еда должна быть полезной. Поэтому в погоне за пользой люди начинают употреблять морские водоросли. В настоящее время особой популярностью пользуются водоросли дульсе и хлорелла, о которых вы вряд ли слышали раньше. Они богаты минералами и витаминами, с ними можно готовить различные напитки и блюда, добавляя в них порошок из этих водорослей. Однако не стоит увлекаться, иначе вкус блюда вас не обрадует.

Радужные тосты

Благодаря фуд-блогеру и фотографу Аделин Вауг на свет появились радужные тосты, и этот тренд подхватил весь мир. Для создания такого завтрака понадобится обычный поджаренный тост и радужный топинг, состоящий из сливочного сыра, миндального молока и натурального красителя. Хотя основная волна любви к радуге и единорогам прошла, радужные тосты по-прежнему остаются в трендах.

Лекарственная еда

Еда и напитки, которые способствуют здоровью пищеварительного тракта, повышают умственную стабильность, уменьшают риск развития рака. Продукты, содержащие хорошие бактерии, такие как комбуча, уже начали проникать в нашу жизнь.

Шприцы со сладкими соусами

Как можно сделать десерт или напиток еще более вкусным? Кондитеры подают пончики со шприцами, наполненными разными соусами, чтобы посетитель добавил их по вкусу. Особенной популярностью пользуются шприцы с «Нутеллой». Однако некоторые повара идут еще дальше, предлагая стейки или устрицы с соусами в шприцах.

Сырая вода

Сырая, необработанная вода становится особенно популярной среди тех, кто слишком обеспокоен токсинами в питьевой воде. Хотя многие компании, производящие подобную воду, рекламируют свой товар как «целебный тоник» и как продукт, особенно богатый минералами, большинство экспертов в области здравоохранения говорят, что сырая питьевая вода действительно может быть опасной. Тем не менее такие кооперативы, как, например, «Живая вода» в Сан-Франциско, становятся все более популярными, несмотря на опасения по поводу опасных бактерий.