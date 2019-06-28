14 особенностей Гоа, о которых нужно знать, чтобы провести отпуск максимально круто

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Гоа по праву можно назвать универсальным курортом: там найдется место и семьям с детьми, и шумным молодежным компаниям, и людям, которые ищут уединения, и тем, кто приехал за новыми знакомствами. Не зря это направление становится все популярнее. И каждый, кто побывал на западе Индии, подтвердит: равнодушным остаться невозможно. Действительно, многие вещи, с которыми приходится столкнуться туристу, совершенно не вписываются в наш привычный уклад. А потому одни привозят из отпуска отличные впечатления, а другие летят домой с мыслью: «Больше никогда!»

Путеводители пестрят красивыми картинками с заманчивыми описаниями гоанских плажей, при этом очень часто «забывают» рассказать о не самых приглядных особенностях курорта. А мы в AdMe.ru считаем, что отправляться в такой экзотический отпуск надо во всеоружии — понимать, что вас там ждет и к чему быть готовым. Поэтому в этой статье мы не только собрали самые важные советы, но и реальные истории из жизни туристов в Гоа.

1. Поиском жилья необязательно заниматься заранее

Приехать в Гоа дикарем — абсолютно нормальная история для многих туристов. Найти жилье не составит никакого труда. Но перед поездкой стоит подумать о том, чего именно вы хотите получить от своего отпуска, и исходя из этих соображений выбирать место. За спокойным семейным отдыхом лучше ехать в южные районы: Агонда, Колва, Маджорда. Пляж Палолем считается одним из лучших в мире. Берег там чище, отели — комфортнее, но и цены выше.

Если ищете молодежные тусовки, бары и ночные клубы — вам на север: Арамболь, Вагатор, Чапора и Анджуна. Атмосфера здесь проще, расслабленнее и веселее, чем на юге. Очень многие говорят по-русски. Но и мусора на местных улицах, к сожалению, больше.

Отдельно стоит отметить Кандолим, Калангут и Багу. Именно туда чаще всего туристы едут по путевкам. Это уже полноценные (хоть и небольшие) города без присущей другим районам камерности: больше машин, шума и пыли, меньше природы. Хотя пляжи тоже весьма неплохие.

2. Мусорную проблему никто не собирается решать

В плане чистоты Гоа — один из самых благополучных районов Индии. Но по европейским меркам ситуацию на улицах можно назвать критической. Мусор разбрасывают во дворах, у дорог — в общем, везде, где придется. Даже если вы поселитесь в дорогом, комфортабельном отеле, не удивляйтесь, что за его территорией тоже будет свалка. На южном побережье за порядком следят чуть лучше, чем на севере, но в целом ситуация удручающая. И тут варианта только два: либо научиться абстрагироваться, либо не ехать.

«На дороге между Анджуной и Чапорой есть участок с такой концентрацией мусора, что запах становится просто невыносимым. Мы задерживали дыхание, пока проезжали эти два десятка метров. А однажды отправились на экскурсию в соседний штат. Поднялись на вершину горы, где был индуистский храм. Пока любовались видами, из помещения вышел монах и скинул с обрыва несколько пластиковых пятилитровых бутылок. Для нас это было дико, но, видимо, здесь это нормальная практика». Александр

К сожалению, из-за царящей в Гоа антисанитарии очень легко отравиться, даже если вы строго соблюдаете все правила. Причиной неприятности может стать все что угодно — ото льда в коктейле до пролетающей мимо мухи. И все же не забывайте о базовых рекомендациях: почаще пользуйтесь дезинфицирующим гелем, пейте только бутилированную воду, не питайтесь в сомнительных кафе. Обязательно соберите с собой аптечку на экстренный случай. Смогут помочь и в местных аптеках: там есть неплохие аналоги нашего активированного угля, только намного мощнее.

3. Гоа — настоящий рай для любителей вкусно поесть

Меню в местных кафе очень разноплановое: от традиционных индийских блюд до завтраков в европейском стиле. Причем цены достаточно демократичные (на юге чуть дороже, на севере — дешевле), а порции щедрые. Как правило, вся береговая линия усыпана разнообразными заведениями; если углубиться в город, тоже можно найти много интересного. Главное — избегать мест, где питаются исключительно местные: неподготовленный организм может не воспринять аутентичную еду. Пожалуй, самые известные кафе с хорошей репутацией — Lilliput в Анджуне, Mango Tree в Вагаторе и легендарный Juice Center в Чапоре, где подают отличные свежевыжатые соки. Некоторые рестораны (например в Арамоле или Палолеме) по вечерам выносят на пляж холодильники со свежей рыбой. Вы можете выбрать ту, что понравилась, и заказать ее. Попробуйте акулу: у нее нежнейшее мясо и практически нет костей. Многие рестораны подают King Fish: у всех готовое блюдо выглядит по-разному, но в любом случае будет вкусно. Прекрасный (и очевидный) выбор — блюда с морепродуктами: рис, лапша или супы. А в Sri подают отличный крабовый суп.

Ну и, конечно, во всех ресторанах в отдельную категорию выносят индийскую еду. Она довольно специфическая, но попробовать все же стоит. На выбор — кусочки тофу, курицы или свинины, утопающие в традиционном соусе, и рис, который можно есть отдельно или смешать с основным блюдом. Обязательно уточните степень остроты у официанта и помните, что средняя жгучесть в понимании местных — это очень сильная для нас. Нельзя побывать в Гоа и не попробовать местные фрукты, соки и молочные коктейли — это вы найдете в обилии на любом пляже. А если хотите выпить чего-нибудь покрепче, стоит заказать местный ром Old Monk — визитную карточку курорта по части алкоголя.

4. Индийцы никогда никуда не торопятся

Местные жители довольно расслабленные и медлительные. Причем неважно, чем именно они занимаются. Не удивляйтесь, если сначала вам полчаса будут нести меню, потом еще минут сорок — заказ, а еще через полчаса принесут еду повторно, просто потому, что забыли. Конечно, такие казусы происходят не всегда и не везде, но пару раз вы точно с этим столкнетесь. Так что высочайшего сервиса от Гоа ждать не рекомендуем — лучше воспринимать реальность с юмором. С долей иронии там относятся и к формальным запретам. Это история из серии «вообще-то нельзя, но если очень хочется, то можно». И если в кафе вы увидите табличку «No Smoking», то, скорее всего, это пароль от Wi-Fi.

5. Наблюдайте за флорой и фауной — за внимательность будете вознаграждены

Увидеть в естественной среде обитания экзотических животных можно, если хорошо всматриваться: обезьяны не будут прыгать на голову и перебегать дорогу, но в гуще ветвей их предостаточно. Хотя самые смелые все же с радостью полакомятся из рук туристов. По утрам из пальмовых рощ выходят прогуляться кабанчики, по заборам скачут бурундуки, а у продуктовых магазинов иногда пасутся овцы.

«Перед сном я мечтательно заявила о том, что было бы здорово увидеть павлина. Муж посмеялся: желание интересное, но вряд ли осуществимое. Рано утром он разбудил меня и велел срочно бежать к окну. Я подумала, что это шутка, но нет: в нашем дворе гулял павлин с распущенным хвостом. Он просто забрел к нам из соседней пальмовой рощи». Анастасия

В любом путеводителе вы найдете дерево баньян в Арамболе: утверждают, что рядом с ним любил проводить время Джон Леннон. Широкий ствол этого дерева образован из множества сплетенных между собой лиан, и, вообще-то, эти гиганты растут по всему Гоа. Но «тот самый» арамбольский баньян можно считать своего рода достопримечательностью. Чтобы найти его, придется свернуть с пляжа вглубь джунглей и пройти минут 20 по тропе вверх. Пропустить нужное место невозможно: туда постоянно приходят люди. На небольшой площадке прямо у подножия ствола живет старик, которого уважительно называют «баба». Его «гости» сидят рядом на циновках (как правило, молча), иногда стучат в барабаны и курят трубки. С годами местечко облюбовали и торговцы: прямо на месте можно купить воды и фруктов.

6. Коровы — полноправные обитатели Гоа

Несмотря на то что в штате исповедуют христианство, некоторые черты индуизма прочно засели в культуре, и священный статус коров — один из таких примеров. Животные свободно расхаживают везде, где им вздумается, и никого из людей не беспокоят. Совершенно обычная картина — отдыхающие на пляже быки. Иногда они дерутся между собой, но это скорее исключение, чем правило: в основном они абсолютно спокойны. Другое дело, если стадо напрочь перегородило проезжую часть. Грубыми методами расчищать себе путь и бессмысленно, и рискованно, к тому же можно нарваться на конфликт с индийцами. Лайфхак, подсмотренный у местных, — увести корову в сторону можно, подбрасывая ей кусочки хлеба или другой еды.

«Мы сидели на пляже и ели мороженое. Мимо шел бык, и я отошла в сторону, чтобы его сфотографировать. А он тут же заметил, что моя тарелка осталась на шезлонге без присмотра. Рядом были люди, но быка это не смутило: он просто подошел и окунул нос в мою тарелку, после чего продолжил свою прогулку». Анастасия

7. Что бы вы ни искали, спросить можно у первого попавшегося человека

Есть почти стопроцентная вероятность того, что, как только вы приедете, местные сами спросят, не нужны ли вам комната и транспорт (большинство перемещается на скутерах, реже — на мотоциклах). И это нормально. Посмотрите, что предлагают, и не забудьте хорошо поторговаться. Если выгодных предложений не поступило, действуйте самостоятельно. Можно подойти буквально к первому встречному, официанту в баре или торговцу сувенирами. У всех есть знакомые знакомых, которые решат ваш вопрос. Пообщаться (и узнать что-то полезное для себя) можно и с продавцами на пляже. Но не давайте обещаний, которые заведомо не собираетесь выполнить. Отговорка «в следующий раз» не сработает: потенциальных клиентов они запомнят, как и данное ими обещание. Иногда даже спустя год вас могут встретить на пляже со словами: «Привет, подруга! Ты так и не зашла в мой магазин!»

«Мы решили поехать на экскурсию в Хампи. Это другой штат, около 9 часов пути на машине. Все, что от нас требовалось, — обратиться к сувенирщику в центре Чапоры. У него оказался брат, у которого были знакомые водители. Цепочка звонков и пара личных бесед — и в оговоренный час нас встретили на машине незнакомые парни. По пути наши проводники сменились несколько раз, и они, кажется, даже не знали дорогу. Но мы доехали благополучно. Итого пришлось пройти через 5 человек, прежде чем отправиться в путь». Александр

8. Торговля — это часть культуры

Обсуждать стоимость принято почти везде. Исключение составляют лишь кафе и магазины, где цены всегда фиксированные. В остальном — полная свобода. При правильном ведении беседы сумму можно сбить в 3 раза. Но классический вариант — добиться, чтобы продавец первым назвал цену, и затем предложить вдвое меньше. Где-то на середине вы сойдетесь. Правда, не факт, что покупка будет стоить потраченных денег, но здесь уже все зависит от вашей внимательности и сговорчивости. Поторговаться можно даже с дорожной полицией: правоохранители хоть и напускают на себя суровый вид, но на деле это все те же азартные индийцы, желающие отхватить побольше денег. Но и навстречу идти вполне готовы.

«Мы ехали на байке вдвоем, и инспектор решил оштрафовать нас за вождение без прав — запросил по 500 рупий с человека. Мы аргументировали тем, что справедливее было бы брать штраф только с водителя, ведь пассажир ни при чем. Полицейский согласился, но, когда дело дошло до оплаты, в сумке оказалось только 200 рупий. Эта сумма его вполне устроила». Наталья

9. Если не обошлось без травм — не лечитесь самостоятельно

К сожалению, на дороге не все зависит от нас и от аварий даже хороший водитель не застрахован. К тому же правил дорожного движения как таковых в Гоа нет. Если вдруг случилось получить даже легкую на первый взгляд травму, лучше сразу отправиться в госпиталь. Если дома такие раны заживают довольно быстро, то там из-за климата могут начаться воспаление и нагноение, справиться с которыми будет сложнее. Так что поход к врачу откладывать не стоит: вам обработают рану и предложат противостолбнячную вакцину, если это потребуется.

10. За вечеринками отправляйтесь в Северный Гоа

Все побережье от Арамболя до Калангута — это средоточие разномастных клубов и баров. В основном там ставят электронную музыку, но периодически устраивают и рок-концерты. Узнать о предстоящих мероприятиях просто: в большинстве кафе на входе лежат рекламки. Яркие вечеринки проходят в Shiva Valley (пляж Анджуны), Monkey Valley в Чапоре радует качественным звуком, а клуб Hilltop вообще относится к категории must visit — легендарное место, откуда пошла музыкальная революция с зарождением гоа-транса. А вот если вы отправились в Южный Гоа, можете попасть на Silent Party: каждый получает персональные наушники и танцует под музыку, которая слышна только ему.

«Нередко поздним вечером мы просто выезжали на пустырь подальше от деревень, глушили мотор и прислушивались: где-то обязательно играла музыка, и мы просто ехали на звук. Так удалось открыть несколько прекрасных клубов. Еще пару мест мы нашли благодаря европейцам, которые спрашивали дорогу. Если кто-то интересуется конкретным заведением, лучше поехать и проверить, что там происходит: 99 %, что вы попадете на отличную вечеринку». Анастасия

11. В Гоа практически нет воровства

Никогда не надо терять бдительность. И все же, если вы оставите сумку на пляже и уйдете купаться, скорее всего, найдете ее в целости на том же месте. То же самое и в деревнях: пакет с продуктами, оставленный ненадолго возле байка, тронут разве что проходящие мимо козы. Впрочем, с ценными вещами лучше лишний раз не рисковать. И помните, что эта особенность относится лишь к Гоа. Как только вы покинете штат, приготовьтесь следить за своими сумками в 10 раз внимательнее обычного. А вот мошенники периодически встречаются. Один из вариантов обмана (это реальный случай) — когда первые встречные люди представляются врачами. Мастерски забалтывая жертву, начинают проверять уши и «достают» оттуда небольшие камушки, что уже должно насторожить. Когда вы начнете отказываться от дальнейших манипуляций, «врачи» будут настойчиво требовать с вас деньги, поскольку часть работы уже якобы сделана. Кроме того, плохо, если от вас начнут требовать залог за аренду байка. Максимум, что обычно спрашивают, — права и паспортные данные, и то далеко не всегда.

12. Индийский шопинг — увлекательное занятие

Если у вас в планах просто закупиться сувенирами — никаких проблем не возникнет. На каждом шагу разбросаны лавки с колоритными безделушками и благовониями, в обилии яркие полотна и покрывала, многие выполнены вручную. Все это может стать прекрасным подарком себе или друзьям. Цены более чем адекватные, а в процессе торговли вы договоритесь о скидке. Например, полотно ручной работы размера А3 можно приобрести за $ 10–12, а небольшая статуэтка обойдется в $ 5–7.

А вот с украшениями надо быть внимательнее. Все, что продается вблизи пляжей или в палатках у дороги, — сомнительного качества, хотя встречаются симпатичные вещицы. Но за хорошей ювелирной продукцией придется съездить в специализированный магазин. Что касается текстиля, одежда местного пошива не отличается долговечностью, зато эти ткани идеальны для жаркого климата. Много интересного на рынке у европейцев: они предлагают качественные и необычные вещи, но принципиально не торгуются. Цена за футболку будет около $ 25. Индийский чай в Гоа не ищите: его там просто нет, как бы ни уверяли продавцы. А вот выбор хороших специй огромен — они продаются на любом рынке.

13. Выбор экскурсий небольшой, но есть интересные предложения

Турагентства предлагают разные варианты досуга, но не все они стоят вашего внимания. В северной части Гоа интересно посмотреть старый город, который раньше являлся столицей португальской колонии. Он небольшой, а добраться можно и самостоятельно — на скутере или такси. Есть несколько португальских фортов — Тераколь, Чапора, Агуада, — куда вы тоже без проблем доедете сами. Поездку на плантацию специй рекомендуют совмещать с посещением местного заповедника, поскольку они находятся всего в получасе езды друг от друга. Сама плантация похожа на парк с веревочными мостиками и небольшими водопадами, где просто интересно погулять, а экскурсоводы еще и расскажут подробно о каждом растении. Стоит выделить пару дней на поездку в Хампи — древний город, находящийся под охраной ЮНЕСКО. Таксисты охотно помогут с этим, а на месте любой рикша проведет экскурсию, правда, только на английском языке. Главная достопримечательность — храм Вирупакши, а в окрестностях много древних статуй и сооружений. А вот ехать смотреть экзотических животных в живой природе не советуют: по свидетельствам многих туристов, в большинстве случаев увидеть никого так и не удается. Экскурсии в Панаджи тоже не стоят потраченных денег: ничего особенно интересного в городе нет, а в программе лишь посещение одного храма. Если едете отдыхать на север, имеет смысл выделить день на посещение южных пляжей, и наоборот: это два принципиально разных Гоа.

14. Помните, что для местных жителей европейцы — экзотика

Приготовьтесь к избыточному вниманию. Местных жителей, конечно, европейцы не удивляют (многие даже выучили русский), но в Гоа съезжаются люди в том числе со всей Индии. И многие не стесняются подойти и попросить сфотографироваться с вами. Что уж говорить о глухих районах вдали от моря, где индийцы в буквальном смысле выбегают из домов, чтобы посмотреть на необычных гостей. И это нисколько не преувеличение.

«По пути в Хампи (штат Карнатака) наши водители остановились попить чай где-то у дороги, а мы пошли прогуляться. Все, кто был поблизости, выскочили на улицу, смотрели на нас, будто мы какие-то знаменитости, звали знакомых. На обратном пути нас заметили школьники и начали стучаться в окно машины, чтобы попросить о фотографии». Анастасия