14 неловких ситуаций, в которые попадает каждый второй турист, отправляясь в Азию

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Отправляясь в путешествие, далеко не ко всему можно заранее подготовиться. Даже если мы тщательно изучим форумы и путеводители, это не гарантирует, что мы не попадем в забавные ситуации межкультурного недопонимания. Например, вы протягиваете деньги, а их не берут, надеваете зеленую панаму, а над вами смеются. Или вообще задают неприличные вопросы: сколько раз в день вы моетесь и не слишком ли много едите?

Мы в AdMe.ru решили разобраться, почему так происходит и как нужно себя вести в ситуациях, в которые постоянно попадают туристы в основном в азиатских странах.

Касаться еды или денег левой рукой в Азии

Однажды я хотел расплатиться в автобусе в Агкоте (Индонезия), но водитель не хотел брать у меня деньги и был очень раздражен. Я не мог понять почему. Хорошо, что там был пожилой джентльмен, который немного говорил по-английски. «Плохая рука, плохая рука», — объяснил он. Я поменял руку, и водитель нехотя принял деньги. То, что я сделал, оказывается, было крайне оскорбительно, и я чувствовал себя ужасно. С тех пор моя левая рука была словно приклеена к телу. © masmandiri / Reddit

В Израиле не едят мясные и молочные продукты из одних и тех же тарелок

«Я ночевал в доме друга и захотел приготовить себе овсяные хлопья. Я взял тарелку, поел и поставил ее в раковину. Все было нормально, пока я не услышал крик. Это была его мать. Она поняла, что в тарелке побывало молоко, а это специальная посуда только для мяса. Дело в том, что семья моего друга — ортодоксальные иудеи. Молоко в тарелке для мяса нарушает принцип кошерности. Его мать заставила меня похоронить эту тарелку». © sipsyrup / Reddit

В Таиланде нужно уважительно относиться к деньгам, так как на них присутствует портрет короля

«Я был в Чиангмае, Таиланд, поздно вечером в одном из тех маленьких ресторанов с пластиковой мебелью. Я заказал у старушки жареную свинину с базиликом и ел молча. Когда пришло время платить, в карманах денег не оказалось. К счастью, я спрятал часть наличных в ботинке в качестве меры безопасности. Когда я вынул деньги из ботинка, она закричала на меня. Я не мог понять, в чем проблема, пока она не схватила купюру и не указала на изображение короля, а затем на мои туфли. Только тогда я понял, что, поскольку в тайской культуре ноги считаются грязными, я совершил ужасный промах, наступив ногой на изображение священного тайского короля. Я пытался объяснить, что там были и американские деньги, но это было неважно». © loercase / Reddit

В Японии и Китае принято причмокивать во время еды

«Единственный раз, когда мой японский дедушка повысил голос на кого-то — это когда моя мама не прихлебывала шумно суп. Бабушка из-за этого расстроилась. Когда мама попыталась объяснить, что в западной культуре это неприлично, дед зарычал на нее: „Вот в Риме и веди себя как римляне“». © TheKidd / Reddit

Комментарии по поводу внешности и неудобные вопросы в азиатских странах не считаются чем-то неприличным

Я работал в Корее первый год. Одна учительница подошла к новой сотруднице, полноватой девушке, и сказала: «Вау, ты такая толстая, как ты можешь столько есть?» Та была в бешенстве. Каждый день учительница пытала новенькую, пока она не ушла. Бедняжка так и не поняла (или ей так никто и не объяснил), что разговор о внешности — обычный способ растопить лед при знакомстве. © koreathrwaway2 / Reddit Я работала в лаборатории в Таиланде. Как-то раз я пришла на работу в голубой рубашке с длинными рукавами. Профессор сказал мне, что я выгляжу очень хорошо, и все с ним согласились. Позже в тот же день он сказал мне: «Ты выглядишь намного лучше сегодня, потому что у тебя длинные рукава. У тебя очень толстые руки, так что когда ты их прикрываешь, то выглядишь симпатичнее и стройнее». © Charissa Enget / Quora

«Так я выгляжу. Похоже, для тайцев я олицетворение полноты».

В Таиланде я долгое время пользовалась услугами одной и той же прачечной, и однажды женщина, которая принимала одежду, спросила меня, сколько раз в день я моюсь. Я подумала, что ослышалась, и переспросила ее. Она повторила вопрос. Я решила, что дело в ее тайглише, и пробормотала, улыбаясь, что-то бессвязное, а потом спросила у своего знакомого, жена которого — тайка, что это было. Он объяснил, что в Таиланде люди (особенно в сельской местности) таким образом интересуются благосостоянием новых знакомых. Если у человека есть возможность принимать душ несколько раз в день, значит, у него все хорошо, он живет в достатке.

Во Вьетнаме скрещенные пальцы обозначают приватную часть женского тела

В западном мире этот жест означает «будем надеяться, что все получится», а во Вьетнаме может привести людей в замешательство, потому что на языке тела обозначает женские гениталии.

Общественные туалеты в Индии, как правило, «с ограниченным набором функций»

Найти туалет на улице в Индии — большая сложность. Даже далеко не во всех заведениях есть уборные, особенно женские. В общественных местах (например, в зоопарках, парках развлечений, храмах) туалеты для посетителей — это «уринальные латрины», то есть по сути просто пол под наклоном с желобом вдоль стены. Многие туристы по незнанию попадали в крайне неловкие и неприятные ситуации.

Показать большой палец на Ближнем Востоке — неприличный жест

«Я показал большой палец отцу своего иранского друга. Оказалось, что это то же самое, что показать средний». © awesomerthanu / Reddit

В Китае лучше не носить головные уборы зеленого цвета

Дело в том, что выражение «зеленая шапка» на китайском языке звучит точно так же, как «рогоносец». Считается, что зеленые головные уборы носят те, кому изменяют жены. Над человеком в зеленой шляпе будут смеяться или жалеть, даже если он иностранец, даже если на дворе День святого Патрика.

В Японии только бездомные едят на улице

«В начале 90-х я был в командировке в Японии. Я сел на первый поезд и приехал слишком рано. Был чудесный день, и я решил позавтракать на ступеньках перед офисом. Я присел в стороне, чтобы никому не мешать. Вдруг кто-то потянул меня за руку и буквально поднял на ноги. Это был менеджер, он затащил меня внутрь здания и объяснил, что сидя на улице едят только бездомные и невоспитанные люди. Было ясно, что ему за меня стыдно». © Curtis Jackson / Quora

В Азии не стоит никого не подзывать пальцем

Этим жестом на Филиппинах и в некоторых других странах подзывают только собак.

В Таиланде, чтобы подозвать человека, машут кистью руки, словно отгоняя

«Однажды в 7-eleven я не мог найти молоко. Я спросил у продавщицы. Она вышла из-за кассы и пошла в дальний угол магазина. Я пошел за ней, но она замахала на меня рукой. Я остановился. А она говорит: „Come, come“, я сделал еще несколько шагов, но она опять замахала рукой. Я увидел, что она стоит около стеллажа с молочными продуктами и, улыбаясь, показывает на полку. Тут до меня дошло, что этот ее жест, который в России обозначает „Иди отсюда!“, в Таиланде имеет обратное значение».

Во многих странах Юго-Восточной Азии жуют бетель, который окрашивает губы, десны и язык в ярко-красный цвет

«Мы с мужем отдыхали на Шри-Ланке. Сняли симпатичный домик недалеко от пляжа и подружились с хозяином. Однажды мы встретили его на улице и заметили, что у него губы в крови. „Что случилось?“ — спросили мы, но он ответил, что все в порядке, и быстро ушел. На следующий день мы пошли на рынок и увидели, что многие продавцы жуют что-то, от чего их губы и десны окрашиваются в ярко-красный цвет. Позже мы выяснили, что это бетелевый орех — очень вредная штука, которую повсеместно в Азии жуют вместо табака».

Жители Мьянмы наносят на лицо ритуальную пудру, которую можно принять за следы мела, случайно оказавшегося на щеках и носу

«Жил в отеле в Янгоне и однажды в лобби наблюдал забавную сцену. Пожилая пара из Германии ждала заселения. На ресепшен сидела девушка. У нее на лице была специальная паста танака. Местные жители наносят ее каждый день — такие в Мьянме стандарты красоты, а еще она помогает от сглаза. Немецкая бабуля подходит к девушке и говорит тихонько: „Милая, кажется, ты испачкала лицо. Дать тебе влажную салфетку?“»