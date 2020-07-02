14 стереотипов о разных странах, которые на самом деле просто высосаны из пальца

Пожалуй, нет в мире такой страны, о которой не было бы стереотипа. Все ведь знают, что британцы не могут прожить без чаепитий, а у француза день не задался, если он не съел багет. Но, возможно, все это как раз тот случай, когда большинство ошибается?

Нам в AdMe.ru кажется, что развенчивать мифы очень важно, особенно если они касаются других стран и их жителей. Ведь ничто так не сближает людей, как отсутствие ложных представлений друг о друге.

Великобритания

Многие приписывают британцам сдержанную вежливость, бледность, ведь жители Туманного Альбиона вряд ли видят солнце часто. Ну и куда же без искренней любви к чаепитиям. И если все это недалеко от правды (разве что с утверждением об отсутствии хорошей погоды можно поспорить), то есть одна вещь, которая приводит в замешательство почти каждого британца.

Люди регулярно спрашивают, знаю ли я лично кого-нибудь из королевской семьи. И каждый раз я придумываю новую шутку о том, как в последний раз мы весело потусовались с кем-то из монархов. © feijis / Reddit

Франция

Стереотипы о французах очень противоречивые. С одной стороны, их называют очень романтичными, а их язык — языком любви. С другой стороны, их считают грубыми. Ведь кто не слышал истории туристов, столкнувшихся в Париже с нежеланием местных жителей переходить в разговоре на английский. На самом деле французам обидно, что всех их судят только по парижанам. Но выводит их из себя совсем не это.

Нет, мы не надеваем береты, чтобы покупать багеты. И нет, мы не едим «вонючие» сыры на завтрак. © Gilles Reynaud / Quora

Ирландия

Жителей этой страны считают весельчаками, которые точно знают, где в округе можно хорошо провести время за кружечкой пенного напитка. И это не самый раздражающий ирландцев стереотип. На самом деле им чаще приходится сталкиваться с тем, что всех их заочно считают рыжеволосыми, хотя на самом деле это справедливо только в отношении 10 % населения страны.

Не все ирландцы рыжие. А лепреконы, к сожалению, миф. © isincerelyapologize / Reddit

Австралия

Есть такой мем: «Все в Австралии хочет тебя убить». И это могло бы быть обычной шуткой из интернета, но ведь многие люди действительно боятся приезжать в Австралию из-за этого. Хотя на самом деле люди, выросшие в пригороде Сиднея, могут за всю свою жизнь так ни разу и не увидеть змею. А вообще, конечно, в Австралии есть ядовитые змеи и пауки. Значит ли это, что они изо всех сил будут пытаться вас убить? Нет. Если, конечно, вы не будете изо всех сил тыкать в них палкой.

Некоторые думают, что мы говорим по-австралийски и что везде здесь овцы, а кругом Средиземье. Конечно, «Хоббита» ведь снимали у меня на заднем дворе. © lisilocket / Reddit

Кения

Эта далекая страна манит путешественников своей экзотичностью. И некоторые на полном серьезе думают, что львы или стада слонов ходят здесь по городским улицам. Конечно, это не так. Другое популярное заблуждение, которое раздражает местных жителей, касается даже не только кенийцев, а вообще всех жителей континента.

Что мы (да и вообще все африканцы) живем в глинобитных хижинах, голодаем и что мы дикари. Вообще-то я сисадмин, работаю из дома и обожаю «Рика и Морти» и кучу местных нигерийских фильмов. © kwnet / Reddit

Финляндия

Говорят, что самый большой кошмар в жизни финна — это когда кто-то вдруг присел на соседнее кресло в автобусе и решил завести разговор. На самом деле, конечно, закрытость жителей этой страны преувеличена. А вот другой стереотип об их любви к саунам — чистая правда. Бесит же финнов совершенно ложное представление об их стране.

Многие люди на полном серьезе считают, что у нас тут водятся белые медведи, а живем мы в иглу. Нет, ребята, у нас тут слишком тепло для этого. © saara7a / Reddit

Норвегия

Норвежцы представляются людям из других стран эдакими светловолосыми и голубоглазыми скандинавскими богами, чьими предками были грозные викинги. Ну разве такой стереотип может быть обидным? И действительно, большинство норвежцев раздражает не это.

Некоторые безумно удивляются тому, что летом у нас тепло. Один парень даже писал в интернете, что собирается в августе приехать в Осло, чтобы покататься на лыжах. © NorseLibrarian / Reddit

Испания

Испания представляется туристам страной моря, пляжей и сиесты. И действительно, отдых на побережье Средиземного моря просто потрясающий. Но вот сиеста практически никак не касается жителей больших городов, и жизнь там не замирает. Закрыться после обеда может разве что небольшое кафе с традиционной кухней, но не банк и даже не магазин. И многие туристы прекрасно об этом знают. Но кое-какие представления об испанцах оказываются довольно экзотическими.

Некоторые думают, что, как только у нас выпадает свободная минутка, мы тут же начинаем танцевать фламенко. © Naaram / Reddit

Индия

Ужасный английский, который просто невозможно понять, если ты сам не родился в Индии, трущобы, пряная еда, коровы прямо на городских улицах и женщины, которые всегда носят яркие сари. Стереотипов об Индии просто пруд пруди, и все они оказываются неверными. Да-да, и про сари тоже неправда.

В Индии более 20 официальных языков и более 500 диалектов. О каком индийском акценте вы говорите? Еще не все мы бедняки, а кроме трущоб у нас есть и невероятно дорогие районы. Понятия «просто карри» не существует — в каждом штате своя кухня. И бонус: мы не бродим по улицам в поисках коров, чтобы устроить им ритуал поклонения. © weirdlytwisted / Reddit

Швейцария

В глазах многих иностранцев жители Швейцарии пунктуальны (спасибо их точным часам), знают несколько языков (ну еще бы, официальных в стране 4) и обязательно поют йодлем. И, конечно, то, что это все довольно далеко от правды, немного разочаровывает. А вот самих жителей страны удивляет другой стереотип.

Люди думают, что иметь счет в швейцарском банке — это что-то особенное. © Zurich0825 / Reddit

Германия

На самом деле немцы не питаются одними только жирными колбасками. Более того, примерно 10 % местных жителей — вегетарианцы. А мужские кожаные бриджи на подтяжках, которые невольно рисует воображение, когда мы думаем о немцах, на самом деле характерны только для Баварии. В других регионах страны их не носят. А вот еще один стереотип о немцах можно даже признать правдивым. И даже они сами это подтверждают.

Есть такой стереотип, что у нас нет шуток. Неправда, они есть, просто не смешные. © CrispyJelly / Reddit

Мексика

Благодаря голливудским фильмам многие считают, что мексиканцы живут в пыльных городах у черта на куличках и что у каждого обязательно есть усы, пончо и ковбойская шляпа. Первый стереотип разобьется вдребезги, как только вы побываете в Мехико или Монтеррее. Ковбойские шляпы — это, как понятно из названия, атрибут ковбоев, ну а пончо распространены вообще в других странах — Эквадоре, Чили и Перу. Эти мифы о Мексике хоть и раздражают местных жителей, но не обижают их, как следующий стереотип.

Нас считают ленивыми, а на самом деле мы работаем больше часов в год, чем жители абсолютного большинства стран. © huevosteve / Reddit

Канада

Канадцев считают милыми и вежливыми людьми, которые больше всего в жизни любят хоккей и кленовый сироп, и это правда. А еще, по мнению многих, в Канаде очень холодно. И это тоже правда, но не по отношению ко всей стране.

Люди думают, что Канада круглый год покрыта снегом. На самом деле наша страна огромна, и климат меняется в зависимости от региона. И в некоторых он очень мягкий. Например, в Ванкувере снега не бывает практически никогда. © Leah Charlesworth / Quora

Исландия

О жителях этой страны мы знаем довольно мало. Разве что наслышаны о том, что их язык очень сложный, а местные знаменитости довольно экстравагантны (вспомнить хотя бы Бьорк). Но один миф, появившийся из-за фейковой статьи, раздражает всех жителей страны, особенно женщин. Почему-то иностранцы поверили в то, что их в Исландии слишком много.

Возможно, это вас разочарует, но наше правительство не доплатит вам за то, что вы женитесь на женщине из Исландии. © zuezyde / Reddit