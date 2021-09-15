13 трюков, благодаря которым даже перелет в экономклассе пройдет на высшем уровне

Безуспешные попытки найти удобную позу для сна, кричащие дети, проблемы с желудком из-за съеденного на борту — все это лишь некоторые из трудностей, с которыми мы сталкиваемся во время перелетов. Сойдя с трапа, порой чувствуешь, что из тебя высосали все соки, и сил наслаждаться новым городом попросту не остается.

AdMe.ru расскажет, как перестать страдать от дискомфорта во время перелетов и сделать пребывание на борту приятным. А в бонусе вас ждет пара упражнений, чтобы размяться и расслабиться, пока самолет рассекает облака.

1. Подойти к выбору места с умом

К выбору места в самолете стоит подходить стратегически: в передней части самолета воздух свежее; там же, как и на местах над крыльями, меньше трясет. Для большего спокойствия лучше не садиться у двигателей, туалетов и кухни. Чем ближе к носовой части воздушного судна, тем меньше вас будет беспокоить шум двигателя. А на местах у прохода на несколько децибел тише, чем у окна.

2. Найти удобную позу для сна

Опытные путешественники рекомендуют максимально откидывать спинку кресла назад и выбирать место у окна для более комфортного отдыха. Однако специалисты по сну говорят, что лучшее положение для этих целей — наклон вперед над откидным столиком. А вот упираться в стенку у окна точно не стоит. Как показал опрос, в такой позе вряд ли получится хорошенько выспаться.

3. Съесть или выпить что-нибудь холодное перед сном

Перед сном температура нашего тела снижается, потому что внутренние системы организма начинают работать менее интенсивно, чем во время бодрствования. Этим механизмом можно воспользоваться во время полета, чтобы убедить организм, что настало время отдохнуть. Стоит лишь съесть немного мороженого, выпить холодного сока или воды.

4. Захватить носки

Бывалые пассажиры воздушного транспорта в длительные перелеты берут с собой не одну, а две пары носков. В самолете часто бывает прохладно, а сидеть в обуви совсем неудобно. В таком случае пригодится еще одна пара более теплых носков. Главное, не забывайте обуваться, когда идете в туалет или гуляете по самолету, чтобы немного размяться. Хорошей альтернативой носкам могут стать и компрессионные чулки. Они помогают улучшить кровообращение, снизить риск возникновения отеков и тромбозов.

5. Не оставлять шею открытой

Открытая шея — одна из причин, по которой может быть холодно и, следовательно, неуютно в самолете. Если накрыть ее шарфом или кофтой, станет теплее и будет легче расслабиться.

6. Надеть подушку для путешествий задом наперед

Путешественник со стажем поделился лайфхаком, который позволяет ему высыпаться в самолете. Нужно всего лишь воспользоваться подушкой для путешествий, только надеть ее задом наперед. В этом случае подушка послужит опорой для подбородка и голова не будет заваливаться вперед. А затылку при этом и без этого есть куда упираться: в спинку сиденья.

7. Пренебречь декоративной косметикой, но не забыть об увлажнении кожи

Алые помады, румяна и тушь лучше оставить за бортом. Воздух в самолете сухой, поэтому вместо тонального крема рекомендуется нанести на лицо увлажняющий крем. Идеально, если он будет с SPF для защиты от проникающих в иллюминаторы солнечных лучей. А чтобы кожа лица благодарила нас за время, проведенное в воздухе, можно прибегнуть к помощи тканевых масок. Как правило, они содержат гиалуроновую кислоту и другие ингредиенты с увлажняющим эффектом. Главное, выбирать варианты без резких запахов, чтобы не доставить неудобств попутчикам.

8. Позаботиться о волосах

Чтобы волосы не электризовались и выглядели опрятно, эксперты советуют повязать на голову косынку. А для защиты шевелюры от сухости можно нанести на волосы несмываемый кондиционер. С такой подготовкой любой полет пройдет безболезненно для локонов.

9. Не скрещивать ноги

В поисках комфортной позы мы часто закидываем ногу на ногу. Однако в воздухе от этой привычки лучше отказаться. Скрещивание ног во время длительных перелетов ограничивает кровоток и повышает риск возникновения тромбов. Специалисты призывают держать ноги прямо, слегка согнув их в коленях.

10. Захватить из дома что-нибудь мягкое

Бороться с бессонницей на борту поможет и уютная атмосфера «как дома». Для этого, отправляясь в аэропорт, стоит захватить из спальни что-нибудь мягкое, например плед. Даже небольшая вещь вроде наволочки будет пахнуть домом, и мозг будет ассоциировать этот знакомый запах с отходом ко сну. В длительных ночных перелетах можно попытаться воспроизвести ежедневную рутину: переодеться в удобную пижаму, почистить зубы, почитать — в общем, сделать то, что вы обычно делаете перед сном.

11. Перекусить бананами

Магний и калий, содержащиеся в бананах, помогают регулировать кровяное давление и способствуют засыпанию. Поэтому, если в самолете вам трудно заснуть, можно перекусить парочкой бананов.

12. Пить жидкости только из упаковок

Опытная стюардесса рассказала в соцсетях, что резервуары, в которых хранится вода на борту, моются не так часто, как хотелось бы. Поэтому она рекомендует пить только напитки из упаковок: воду в бутылках, газировки и соки. От чая и кофе, которые готовятся на воде из резервуаров, стюардесса также предлагает отказаться.

13. Не выключать кондиционер

Кондиционеры в самолетах выполняют функцию барьера: они «сдувают» бактерии, заставляя их быстрее оседать на полу и не давая им попасть на наши слизистые. Поэтому желательно не выключать индивидуальную систему вентиляции, сохраняя средний или сильный поток воздуха в течение всего рейса. Из-за низкой влажности на борту наши слизистые высыхают, в результате чего мы становимся более подвержены болезням. Отключая кондиционер, мы рискуем подхватить инфекцию, передающуюся воздушно-капельным путем.

Бонус: как размяться в полете

Можно воспользоваться туалетом, чтобы восстановить кровообращение. Сядьте на закрытое сиденье унитаза, вытяните ноги наверх и упритесь ими в дверь. Побудьте в таком положении минут 10.

Чтобы расслабиться во время перелета, попробуйте следующее упражнение: напрягите мышцы всего тела, удерживайте напряжение 30 секунд, затем отдохните 10 секунд. Повторите 4 раза.

Для улучшения кровотока в ногах подтяните колено ноги к груди и удерживайте его в таком положении в течение 15 секунд. Сделайте до 10 повторений на каждую ногу.