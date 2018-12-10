13 реальных фактов, которые звучат так неправдоподобно, что их сразу же хочется проверить

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В мире еще столько непознанного, что голова идет кругом. Например, кому медведь приходится более близким родственником: гиене или собаке? Сколько эскалаторов насчитывается в американском штате Вайоминг? Чтобы быть в курсе происходящего вокруг нас, пользователи reddit собирают и обмениваются такими интересными фактами. Иногда даже не верится, что все, о чем говорят в интернете, правда.

AdMe.ru проверил 13 наиболее интересных фактов, чтобы поделиться ими с вами.

1. Пирамиды в Гизе строились тогда, когда по Земле еще гуляли мамонты

Ученые говорят, что весь комплекс пирамид строился между XXVI и XXIII вв. до н. э. Мамонты же появились около 1,6 млн лет назад и полностью вымерли только в Х в. до н. э. А это значит, что пока фараон Хеопс радовался свежей пирамиде, носящей его имя, где-то за тысячи километров наводили ужас на наших предков огромные животные.

2. На целый американский штат Вайоминг всего 2 эскалатора

Штат занимает 10-е место по площади среди всех штатов США. В нем проживает порядка 560 тыс. человек. Два единственных эскалатора на весь штат находятся в банках города Каспер. Ходили слухи, что в местном аэропорту должен появиться третий эскалатор, но здание сделали одноэтажным, а потому устройство было не нужным.

3. Собака — гораздо более близкий родственник медведя, чем гиена

Ученые установили, что у собак и медведей есть один общий предок. А гиена — это кошкообразное животное, которое ни капли не медведь.

4. Библиотек в США больше, чем ресторанов McDonald`s по всему миру

Согласно подсчетам Американской ассоциации библиотек, система публичных библиотек в США включает 119 847 организаций. Самых популярных же ресторанов быстрого питания в мире всего 36 тыс. штук.

5. Число гуголплекс настолько большое, что во всей Вселенной не хватит количества частиц, чтобы его записать

Это число было придумано американским математиком Эдвардом Казнером. Оно равно десяти в степени гугол (записывается как единица и 100 нулей после нее). Число же известных частиц во Вселенной — «всего» 10 в 81-й степени.

6. Если вы перетасовали колоду карт из 52 штук, то никто в мире больше не сможет повторить вашу комбинацию

Здесь в дело вступает математика. В результате применения формул и сложных расчетов энтузиасты пришли к выводу, что вероятность повтора в данном случае равна менее 0,5. Другими словами, чтобы достичь этого, понадобятся тысячелетия постоянного перемешивания карт.

7. Корейцы потеют без запаха

К такому выводу пришли ученые Университета Бристоля. В своем исследовании они обнаружили, что такой интересный факт актуален для 99,994 % корейцев. Поэтому, говорят, в Южной Корее очень проблематично найти дезодорант.

8. Палец человека может почувствовать микроскопические частицы

Правда, это возможно только на гладкой поверхности, сообщают шведские ученые. Таким образом, если бы наш палец был размером с Землю, то он мог бы ощутить разницу между домами и машинами.

9. Население Канады меньше населения американского штата Флорида

В Канаде живут 35,1 млн человек, в то время как количество жителей Флориды — 39,5 млн.

10. Ключи от Детройта, города в США, есть у Стиви Уандера, Саддама Хусейна и членов группы Jackson 5, в которой выступал Майкл Джексон

Когда власти вручают ключ от города известному человеку, тем самым они признают его заслуги и авторитет. В 1974 году Стиви Уандер получил ключи за то, что записывал свои хиты в детройтской студии Motown. Саддам Хусейн удостоился такой чести в 1980 году за многотысячные пожертвования в адрес местной церкви. А Jackson 5 получили подарок от города в 2018-м за выступление на фестивале Detroit Weekend Music Festival.

11. В отеле Bellagio в Лас-Вегасе комнат больше, чем жителей города Белладжио в Италии

Пятизвездочный отель-казино был построен в 1998 году. Он насчитывает 3 950 номеров и является 11-й по величине гостиницей мира. Итальянский одноименный город расположен на севере страны, недалеко от Милана, и в нем проживает 3 820 человек.

12. В человеческом теле примерно одинаковое количество клеток и бактерий

К такому выводу пришла группа ученых из Израиля и Канады. В ходе исследования они опровергли мнение о том, что эта пропорция равна 10:1. Такое предположение считалось единственно верным с 1972 года. Исследователи подсчитали, что в теле среднего взрослого человека 30 лет весом в 70 кг живет 30 трлн бактерий и 39 трлн клеток.

13. У жирафов и людей одинаковое количество костей в шее

У птиц, рептилий и амфибий разное количество позвонков в шее. Например, у лебедя их может быть от 22 до 25. Но у млекопитающих, к которым относятся люди и жирафы, независимо от размера животного или длины шеи, всего лишь 7 шейных костей.

А какие интригующие факты о нашем мире знаете вы? Поделитесь в комментариях.