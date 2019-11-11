13 мест, куда многие туристы не хотят ехать во второй раз

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К сожалению, некоторые достопримечательности, которые мы мечтаем увидеть, отправляясь в путешествие, совсем не похожи на картинки из рекламных проспектов. А завышенные ожидания могут окончательно испортить впечатление от поездки.

Чтобы этого не произошло во время вашего отпуска, мы в AdMe.ru нашли 13 мест, которые часто разочаровывают туристов.

1. Памятник Ромео и Джульетте в Вероне

Согласно легенде, тот, кто дотронется до руки или правой груди Джульетты, сможет найти свою любовь. К сожалению, многие туристы ведут себя слишком раскованно, бесцеремонно хватая Джульетту за грудь. А на запястье статуи из-за постоянных «рукопожатий» появилась большая трещина. Кроме того, приехав осмотреть памятник, вы почти наверняка обнаружите множество туристов , буквально облепивших фигуры влюбленных, что сильно портит атмосферу этого романтичного места.

2. Русалочка в Копенгагене

Раньше русалочка из сказки Ганса Христиана Андерсена располагалась прямо на скале в морском порту Копенгагена. Но увидеть ее теперь будет не так просто. В 2007 году власти города объявили, что статую перенесут подальше от людных мест, чтобы избежать частых случаев вандализма и прекратить попытки туристов вскарабкаться на монумент. Но разочаровывает посетителей памятника не долгая дорога, а размер статуи. Ожидая увидеть величественный монумент, о который бьются морские волны, на месте они обнаруживают , что русалка не так уж велика — всего 1,25 м.

3. Музей The Beatles в Ливерпуле

Фанаты легендарной четверки, которые попадут в этот музей, будут явно разочарованы. Ведь им не удастся узнать почти ничего нового о битлах. Экспонатов в музее немного, особенно не хватает предметов, принадлежавших членам группы. К тому же все, о чем рассказывают в музее, уже и так хорошо известно широкой публике. Огорчает и обилие ненужных деталей, например 4D-кинотеатр, обливающий водой без повода. Все это определенно не стоит £ 15 (более ₽ 1 200).

4. Музей пива Heineken Experience в Амстердаме

Как этот музей попал в список лучших достопримечательностей Амстердама наряду с музеем Ван Гога и домом Анны Франк, совершенно непонятно. Вряд ли его создатели заботятся о том, чтобы познакомить посетителей с процессом изготовления пива. Этот аттракцион существует скорее для раскручивания бренда. Билет стоит € 18 (около ₽ 1 300), а чтобы попасть в музей, придется отстоять большую очередь. Основным пунктом программы является прогулка по главной пивоварне, которая, как выясняется в ходе экскурсии, уже давно не работает. После этого гостей сложно утешить посещением музея истории бренда и даже дегустацией.

5. La Scala в Милане

Гуляя по центру итальянской столицы в поисках всемирно известного оперного театра, постарайтесь его не пропустить. Непритязательный 3-этажный особняк, значительно уступающий московскому Большому театру размерами, почти незаметен среди пышной и изысканной итальянской архитектуры. Но главное все же — попасть на спектакль, ведь итальянская опера вас точно не разочарует. Сделать это непросто: несмотря на то что билеты доступны не только в кассах театра, но и в интернете, дешевые места на самые известные оперные постановки раскупаются в течение нескольких часов после старта продаж.

6. Телебашня в Берлине

Смотровая площадка самого высокого здания в Берлине совершенно не оправдывает ожиданий посетителей, которые только что отстояли 2-часовую очередь и заплатили € 16,5 (около ₽ 1 200) за вход. Или даже € 21,5 (более ₽ 1 500) за право пройти без очереди, которое из-за плохой организации, к слову, почти не соблюдается. Грязные окна, толпы туристов, мешающие увидеть хоть что-нибудь (не то что весь город) и завышенные цены в баре телебашни. Немцы делают хорошо почти все, но над этим экскурсионным объектом им еще надо поработать.

7. «Квартал красных фонарей» в Амстердаме

Всемирно известный «квартал красных фонарей» скорее разочаровывает, чем возбуждает. Улицы грязные , людные и заполнены пьяными подростками. Посещение этого района не будет ни захватывающим, ни развратным. Скорее произведет удручающее впечатление . Кстати, сами амстердамцы чувствуют себя все менее комфортно в собственном городе и даже попросили власти принять меры, чтобы защитить столицу Нидерландов от слишком наглых туристов. Ведь они, по словам местных жителей, делают все, что им вздумается, не заботясь об окружающих.

8. The Temple Bar в Дублине

Практически каждому, кто едет в Дублин, рекомендуют посетить The Temple Bar. По вечерам в бар выстраивается большая очередь, в которой можно провести до нескольких часов. В итоге за широкими красными дверями вас ждет полное разочарование. Людей столько, что персонал физически не успевает протирать столики и приносить заказы, цены завышены . А пиво здесь разбавленное и совершенно невкусное (напоминаем, в остальных барах Дублина пиво просто великолепное). Местные жители обходят этот бар стороной.

9. Музей Пикассо в Антибе

Если во время отдыха на Лазурном берегу вы решили насладиться работами всемирно известного испанского художника Пабло Пикассо, то музей в Антибе явно не для вас. Коллекция, представленная в небольшом музее, состоит в основном из зарисовок художника и керамических тарелок, слишком сильно напоминающих детские поделки. Несколько сто́ящих картин, выполненных маслом, просто теряются среди них. Возможно, музей будет интересен профессиональным исследователям творчества Пикассо, но остальных скорее заставит разочароваться в таланте художника.

10. Пляжи Индонезии, Индии и Таиланда

Кто из нас не мечтал об отдыхе на золотых песках Таиланда, о прогулке по цветущей Индонезии и о посещении таинственной Индии. Обычно отдыхающие не покидают отели или передвигаются в основном по туристическим местам. Но если выбраться за пределы туристических зон, эти страны можно просто не узнать . Нечистоты на улицах (в основном из-за того, что жители используют вьючных животных), очень грязное море и пляжи. Самое неприятное, что прибрежную зону загрязняют не только туристы, но и сами местные жители.

11. Таймс-сквер в Нью-Йорке

Прогулка по Таймс-скверу (который, кстати, не такой большой, как вы думаете) может быть испорчена огромным количеством желающих посетить это место. Улица практически всегда переполнена туристами . Из-за такого скопления людей она быстро становится грязной и уже не выглядит так привлекательно и заманчиво. Не помогают даже гигантские рекламные щиты, которые тем не менее гипнотизируют прохожих и притягивают их взгляды.

12. Рисовые поля Убуда на Бали

Знаменитые ступенчатые рисовые плантации являются очень популярным местом среди туристов. Наверное, из-за этого местные жители видят в гостях легкую наживу и берут деньги абсолютно за все : за вход (10 000 рупий ≈ ₽ 45), фотографии (20 000 рупий ≈ ₽ 90), катание на качелях (100 000 рупий ≈ ₽ 450). Кроме того, качели подвешены очень низко над землей, а туристов так много, что по узким тропинкам практически невозможно пройти. Естественно, об удачных кадрах на память не приходится даже мечтать.

13. И целый город-разочарование

Приезжая в Брюссель, некоторые признают , что недостатков тут больше, чем достоинств, и называют это место городом-разочарованием. Архитектура Брюсселя практически ничем не может удивить туриста, посетившего хотя бы пару европейских столиц. Знаменитый «Писающий мальчик» оказывается крохотной скульптуркой на вершине небольшого фонтана, разглядеть которую поближе невозможно из-за ограждения и толпы туристов. Кроме того, многих гостей Брюсселя шокирует разбросанный повсюду мусор и писсуары, установленные прямо на улицах. Такой антураж и соответствующий запах сильно мешают наслаждаться отдыхом. Напомним, подобные «уличные» писсуары можно увидеть и в Амстердаме, но там они гораздо удачнее вписаны в городскую среду. Если прибавить к этому высокие бельгийские цены, то желания посещать эту европейскую столицу почти не останется.

Справедливости ради стоит отметить, что впечатления от конкретной достопримечательности, города или страны в целом — это очень субъективный вопрос. Кроме того, здесь есть много факторов, которые могут повлиять на мнение: сезон, компания, с которой вы приехали, и, конечно, ваши собственные ожидания. Возможно, копенгагенская русалочка в ночном свете тронет вас до глубины души, а музей Пикассо приятно удивит, несмотря на своеобразие собранной здесь коллекции. Просто потому, что вы действительно любите Пикассо. В любом случае эта статья поможет вам заранее узнать о недостатках перечисленных мест и не ждать идеальной картинки.