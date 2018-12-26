12 стран, в столицах которых легко запутаться (У одной из них их вообще 3)

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Кажется, для каждого из нас было сюрпризом узнать в школе, что столицей США является не Нью-Йорк. О том, что столицей Австралии является Канберра, не Сидней, а Турции — Анкара, не Стамбул, в наше время знают, пожалуй, все. Но на сегодняшний день в мире насчитывается 36 государств, в которых легко спутать крупные города со столицами.

Мы в AdMe.ru разузнали кое-что любопытное о 12 самых интересных из них и хотим, чтобы удивились и вы.

На этой карте отмечены государства, столицами которых не являются самые густонаселенные города страны. Эти населенные пункты составляют 14 % от всех столиц мира.

Швейцария

Первое, что приходит в голову, отвечая на вопрос о столице Швейцарии, это Цюрих. Второе — Женева. Но первый город является финансовым центром страны, второй считается дипломатическим центром. Примечательно, что документально столица у Швейцарии отсутствует. Де-факто, в качестве официального местонахождения правительства страны, был утвержден город Берн.

Монако

В отличие от распространенного мнения о том, что столицей этого карликового государства является Монте-Карло, настоящий административный центр страны — Монако. Чтобы различать название княжества с названием города, его иногда называют Монако-Вилль (от французского ville — «город»). Однако и городом его назвать нельзя. С наcелением всего в 975 человек, Монако-Вилль является историческим округом.

Вьетнам

Столица Вьетнама — Ханой, второй по величине в стране город с населением 7,7 млн человек. Крупнейший город здесь — Хошимин. С населением 8,4 млн человек, он также известен под своим прежним названием Сайгон: тогда он был столицей французской колонии, а после и независимого государства Южный Вьетнам. Примечательно, что бывшее название города используется и сейчас.

Китай

Шанхай — второй крупнейший город мира по численности населения: здесь проживают 24 млн жителей. Самый большой город мира — китайский муниципалитет Чунцин с более чем 30 млн населения. Столица Китая, Пекин, в таких масштабах отстает ненамного и вмещает в себя 21 млн. История Пекина насчитывает более 3 000 лет, за это время город был переименован 19 раз. Последний, из Бейпина обратно в Пекин (третий раз за последние 600 лет), — в 1949 году, когда к власти пришли коммунисты.

ЮАР

Эта страна является крупнейшей на континенте, одной из самых национально разнообразных стран Африки и имеет наибольшую долю белого, азиатского и смешанного населения. Здесь только официальных языков — 11. Южная Африка отличается и своими столицами, их у страны 3. Претория — административная, Кейптаун — законодательная, Блумфонтейн — судебная. Тогда как крупнейшим городом страны является Йоханнесбург. Его население — 4,4 млн человек.

Бразилия

«Рио-де-Жанейро!» — спешим блеснуть эрудицией мы. Да, он был столицей с 1763 по 1960, но теперь это даже не крупнейший город страны, звание которого носит Сан-Паулу с населением 12 млн человек. По конституции Бразилии, принятой в 1891 году, столицей должен быть город, находящийся в географическом центре страны. Именно сюда, в город Бразилиа, и была перенесена столица из Рио.

ОАЭ

С момента создания федерации Объединенные Арабские Эмираты в 1971 году Абу-Даби носил статус временной столицы. Конституцией нового государства в то время был определен для строительства новый город Аль-Карама, который и предназначался быть столицей. Однако предложенный город так и не был построен. С 1966 года Абу-Даби стал постоянной столицей Эмиратов. Крупнейшим же городом страны, как вы, наверное, уже догадались, является Дубай, его население — 3 млн жителей.

Новая Зеландия

Столица Веллингтон меньше крупнейшего города страны, Окленда, более чем в 3 раза: 415 тыс. против 1,6 млн человек. Хотя последний и являлся официальной столицей Новой Зеландии непродолжительное время, с 1865 года, в связи со стремительным ростом населения, столицу перенесли в Веллингтон. Это самая южная столица в мире.

Канада

За звание главного города страны велась борьба на протяжении 26 лет. Только из Торонто в Квебек и обратно столица переезжала 4 раза, пока в 1857 году королева Виктория волевым решением не назначила Оттаву. Сейчас столица занимает 4-е место в списке крупнейших городов страны, первый из которых — Торонто, где проживает 2,7 млн человек.

Индия

Особенность индийской столицы, Нью-Дели, в том, что это район второго по величине города страны — Дели. В 1911 году в Дели из Калькутты была перенесена резиденция британского вице-короля. А после провозглашения независимости Индии в 1947 году столица переместилась в Нью-Дели. Крупнейшим же городом страны является Мумбаи, который раньше назывался Бомбеем, его население — 12,5 млн человек.

Казахстан

Самая молодая столица мира из нашего списка — Астана, что с казахского и означает «столица». Носит статус главного города с 1997 года, тогда он назывался Акмола и только в следующем году получил свое современное название. Значится вторым по численности населения: в нем более 1 млн жителей. Крупнейший город — бывшая столица, Алма-Ата, с населением 1,8 млн жителей.

Пакистан

Особенностью Исламабада, нынешней столицы Пакистана, является то, что этот город был специально спроектирован и построен как будущая столица. И, как вы поняли, он бы не попал в эту статью, если бы являлся крупнейшим городом страны. Здесь лидер Карачи с населением около 15 млн жителей. Который, кстати, тоже был столицей на протяжении 11 лет.