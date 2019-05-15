12 историй таксистов, доказывающих, что от наших людей можно ожидать чего угодно
Будни работников такси наполнены неожиданными событиями. В одном сообществе на Pikabu пользователи откровенно делятся тем, что происходит с ними во время поездок. Эти случаи показывают: от пассажиров можно ожидать чего угодно.
Мы в AdMe.ru сделали подборку историй, которые случались с водителями во время работы.
Заказ на зарядку
Падает заказ, адрес назначения — «по городу», подача — местоположение по навигатору. Подъехал, села девушка, говорит, никуда не надо ехать, надо зарядить телефон; 15 минут посидели, поговорили, подзарядили телефон, посмотрела процент зарядки, сказала «ну, хватит», дала 500 тенге (85 рублей) и упорхнула... © lsfghj
Обязательно сказать комплимент
Ох уж эти девушки
Ночь. Таксую.
Заказ на Р/К «Рандеву». Садятся 3 веселые и молодые девушки. Одна с ходу просит телефон на зарядку. Подключаю, телефон кладу на панель. Девчата пьяные, веселые, песни поют и спорят: кто последний, тот и платит.
И вот последний адрес.
Не доезжая до места назначения, слышу вопрос:
— А вы честный человек?
— Стараюсь таким быть.
— (Открывая дверь, с веселой и звонкой речью убегая) Я не честная! Пусть эти курицы сами платят за себя.
— Вы мне завтра позвоните! — крикнул.
— Не позвоню, я номера не знаю! — убегая, задорно отвечает мне.
Сижу, смотрю ей вслед, закрываю заказ по безналу, телефон убираю в карман. © RedMan86
Слишком быстро
Таксую.
Только что на меня девушка пожаловалась в службу качества за то, что я слишком быстро ее довез. Типа она специально за час выехала, чтобы успеть по пробкам, ибо у нее запись на ресницы. А мы доехали за 20 минут. И что ей сейчас 40 минут тут делать? Прямо возле моей машины стояла и жаловалась по телефону. Я в шоке. © CoonMan
Хитрованы
Сейчас отвозил 2 мужичков. Поездка стоила 245 рублей. Они сказали, что у них только 200 рублей и пятитысячная купюра. Сказали, когда мы приехали к ним в садоводство.
Ну, я думаю: «Черт с вами. Давайте 200 и валите».
Немного отъехал. Звонок от оператора:
— Соединяю вас с клиентом, они что-то забыли.
Эти чудики забыли в машине бутылку коньяка.
Я говорю:
— Уехал далеко, давайте я ее в офис сдам, потом заберете.
Он кричит:
— Мы доплатим!
— У вас же денег нет.
— Вот еще 100 нашли.
Вернулся, отдал. © LLIampyn
Забыл
Таксую.
Сегодня утром вез мужика на работу. Сел он в машину и сразу уснул. Дикий храп и крепкий запах перегара ехали вместе с нами до конечного пункта. Довез. Разбудил.
Мужик рассчитался и вышел.
Стою, ловлю заявку. Проходит минуты две. Выходит этот мужик и направляется ко мне.
— Обратно увезешь?
— Без проблем, а что случилось?
— Да я, блин, забыл: меня отсюда еще в декабре уволили. © CoonMan
Благодарность
Ближе к полуночи прилетает заказ, несколько адресов с большим пробегом.
Садится молодая женщина, молча катаюсь по указанным адресам, жадно слушая радио.
Конечная точка, пассажирка протягивает 500 рублей.
— У вас безнал.
— Как это?
— Деньги за поездку спишут с вашей карты.
— Я не указывала карту, на карте нет денег, возьмите наличкой.
— У меня указана карта, даже если нет денег на карте, у вас их спишут, как только они там появятся, либо фирма мне возместит вашу поездку в течение 5 дней.
— Я могу идти и вы с меня ничего не возьмете?
— Нет, до свидания.
— Спасибо за поездку. Приятной смены.
Через 15 минут прилетает 200 рублей на карту с сообщением: «Спасибо, что не взяли деньги с моей супруги, я забыл сказать ей про безнал». © RedMan86
Сдача
Сегодня утром был случай.
Таксую.
Довез клиентку. Цена 125 рублей. Дала 200. Отдал 75 сдачи. Тянет мне 1 000 рублей.
Далее диалог:
— Разменяйте.
— Не, нечем.
— Вы таксист! У вас должна быть сдача!
— Ну так сдача есть. С этим все в порядке.
— Тогда вот вам ваши 75 рублей, верните мне мои 200, и я рассчитаюсь 1 000.
— Уходите. Это глупо.
Ушла.
Нажаловалась на меня в службу качества, что сдачи не было. © CoonMan
Про человека и шашлык
Таксую. Ночь. Заказ в пригороде.
Подъехал на точку. Сижу жду с открытым окном.
Мимо идет группа ребят. Один из них предложил шашлык (два шампура).
Я немного опешил, но согласился (что отказываться-то). Мне еще к шашлыку вручили пачку сока и салфетки.
Предложивший оказался как раз клиентом. Когда поехали, он задает вопрос:
— Наверное, такое с вами редко бывает?
— Такого в принципе не бывает!
— В Буграх бывает.
Так вот, большое уважение и благодарность таким людям! © krasnykot
Все в порядке, спасибо зарядке
Сегодня с утра упала заявка: без конечного адреса и с торца дома.
С торца нет ни одной организации, подъезда, даже окон. Просто стена.
Стою, жду.
Из-за угла выбегает мужик. В спортивном костюме, кроссовках, на голове повязка. Только полный. Где-то 150 кг. Сел ко мне.
Отдышался. Говорит:
— Жена говорит, что я жирный. Заставляет по утрам бегать. С балкона следит за мной, чтобы не халявил. (После паузы) Поехали пожрем.
Поехали в KFC, поели.
Довез мужика обратно.
Высадил с торца, и он бодро побежал домой.
Хитрый мужик. © CoonMan
Правила
Таксую. Вчера в вечерний час пик села женщина и молча протянула мне вот эту бумажку.
Я молча прочитал и, не найдя подходящих слов, просто ее высадил. © CoonMan
Отец-герой
У роддома забираю пассажира.
— Можно поздравить?
— Еще рано. На сохранении пока. Немного беспокоимся.
— Все хорошо будет. Пацан вырастет, носиться будет — не поймаешь!
— Спасибо! Все равно переживаем, хоть у меня уже есть 6 детей.
— Вот это да! И все от одной женщины?
— Нет...
— От двух?..
— Нет...
— ...От трех?..
— ...Нет...
Пара-пара-па ПУ! © MoskowTaxiDriver
А какие неожиданные случаи происходили с вами в такси? Поделитесь своими историями в комментариях.
Фото на превью CoonMan / Pikabu