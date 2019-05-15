12 историй таксистов, доказывающих, что от наших людей можно ожидать чего угодно

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Будни работников такси наполнены неожиданными событиями. В одном сообществе на Pikabu пользователи откровенно делятся тем, что происходит с ними во время поездок. Эти случаи показывают: от пассажиров можно ожидать чего угодно.

Мы в AdMe.ru сделали подборку историй, которые случались с водителями во время работы.

Заказ на зарядку

Падает заказ, адрес назначения — «по городу», подача — местоположение по навигатору. Подъехал, села девушка, говорит, никуда не надо ехать, надо зарядить телефон; 15 минут посидели, поговорили, подзарядили телефон, посмотрела процент зарядки, сказала «ну, хватит», дала 500 тенге (85 рублей) и упорхнула... © lsfghj

Обязательно сказать комплимент

Ох уж эти девушки

Ночь. Таксую. Заказ на Р/К «Рандеву». Садятся 3 веселые и молодые девушки. Одна с ходу просит телефон на зарядку. Подключаю, телефон кладу на панель. Девчата пьяные, веселые, песни поют и спорят: кто последний, тот и платит. И вот последний адрес. Не доезжая до места назначения, слышу вопрос: — А вы честный человек? — Стараюсь таким быть. — (Открывая дверь, с веселой и звонкой речью убегая) Я не честная! Пусть эти курицы сами платят за себя. — Вы мне завтра позвоните! — крикнул. — Не позвоню, я номера не знаю! — убегая, задорно отвечает мне. Сижу, смотрю ей вслед, закрываю заказ по безналу, телефон убираю в карман. © RedMan86

Слишком быстро

Таксую.

Только что на меня девушка пожаловалась в службу качества за то, что я слишком быстро ее довез. Типа она специально за час выехала, чтобы успеть по пробкам, ибо у нее запись на ресницы. А мы доехали за 20 минут. И что ей сейчас 40 минут тут делать? Прямо возле моей машины стояла и жаловалась по телефону. Я в шоке. © CoonMan

Хитрованы

Сейчас отвозил 2 мужичков. Поездка стоила 245 рублей. Они сказали, что у них только 200 рублей и пятитысячная купюра. Сказали, когда мы приехали к ним в садоводство. Ну, я думаю: «Черт с вами. Давайте 200 и валите». Немного отъехал. Звонок от оператора: — Соединяю вас с клиентом, они что-то забыли. Эти чудики забыли в машине бутылку коньяка. Я говорю: — Уехал далеко, давайте я ее в офис сдам, потом заберете.

Он кричит: — Мы доплатим!

— У вас же денег нет.

— Вот еще 100 нашли.

Вернулся, отдал. © LLIampyn

Забыл

Таксую. Сегодня утром вез мужика на работу. Сел он в машину и сразу уснул. Дикий храп и крепкий запах перегара ехали вместе с нами до конечного пункта. Довез. Разбудил. Мужик рассчитался и вышел. Стою, ловлю заявку. Проходит минуты две. Выходит этот мужик и направляется ко мне. — Обратно увезешь? — Без проблем, а что случилось? — Да я, блин, забыл: меня отсюда еще в декабре уволили. © CoonMan

Благодарность

Ближе к полуночи прилетает заказ, несколько адресов с большим пробегом. Садится молодая женщина, молча катаюсь по указанным адресам, жадно слушая радио. Конечная точка, пассажирка протягивает 500 рублей. — У вас безнал. — Как это? — Деньги за поездку спишут с вашей карты. — Я не указывала карту, на карте нет денег, возьмите наличкой. — У меня указана карта, даже если нет денег на карте, у вас их спишут, как только они там появятся, либо фирма мне возместит вашу поездку в течение 5 дней. — Я могу идти и вы с меня ничего не возьмете? — Нет, до свидания. — Спасибо за поездку. Приятной смены. Через 15 минут прилетает 200 рублей на карту с сообщением: «Спасибо, что не взяли деньги с моей супруги, я забыл сказать ей про безнал». © RedMan86

Сдача

Сегодня утром был случай. Таксую. Довез клиентку. Цена 125 рублей. Дала 200. Отдал 75 сдачи. Тянет мне 1 000 рублей. Далее диалог: — Разменяйте. — Не, нечем. — Вы таксист! У вас должна быть сдача! — Ну так сдача есть. С этим все в порядке. — Тогда вот вам ваши 75 рублей, верните мне мои 200, и я рассчитаюсь 1 000. — Уходите. Это глупо. Ушла. Нажаловалась на меня в службу качества, что сдачи не было. © CoonMan

Про человека и шашлык

Таксую. Ночь. Заказ в пригороде.

Подъехал на точку. Сижу жду с открытым окном.

Мимо идет группа ребят. Один из них предложил шашлык (два шампура).

Я немного опешил, но согласился (что отказываться-то). Мне еще к шашлыку вручили пачку сока и салфетки.

Предложивший оказался как раз клиентом. Когда поехали, он задает вопрос:

— Наверное, такое с вами редко бывает?

— Такого в принципе не бывает!

— В Буграх бывает.

Так вот, большое уважение и благодарность таким людям! © krasnykot

Все в порядке, спасибо зарядке

Сегодня с утра упала заявка: без конечного адреса и с торца дома. С торца нет ни одной организации, подъезда, даже окон. Просто стена. Стою, жду. Из-за угла выбегает мужик. В спортивном костюме, кроссовках, на голове повязка. Только полный. Где-то 150 кг. Сел ко мне. Отдышался. Говорит: — Жена говорит, что я жирный. Заставляет по утрам бегать. С балкона следит за мной, чтобы не халявил. (После паузы) Поехали пожрем.

Поехали в KFC, поели. Довез мужика обратно. Высадил с торца, и он бодро побежал домой.

Хитрый мужик. © CoonMan

Правила

Таксую. Вчера в вечерний час пик села женщина и молча протянула мне вот эту бумажку.

Я молча прочитал и, не найдя подходящих слов, просто ее высадил. © CoonMan

Отец-герой

У роддома забираю пассажира. — Можно поздравить? — Еще рано. На сохранении пока. Немного беспокоимся. — Все хорошо будет. Пацан вырастет, носиться будет — не поймаешь! — Спасибо! Все равно переживаем, хоть у меня уже есть 6 детей. — Вот это да! И все от одной женщины? — Нет... — От двух?.. — Нет... — ...От трех?.. — ...Нет... Пара-пара-па ПУ! © MoskowTaxiDriver

А какие неожиданные случаи происходили с вами в такси? Поделитесь своими историями в комментариях.