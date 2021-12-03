11 тонкостей, благодаря которым даже в плацкарте можно путешествовать с комфортом

В путешествии на поезде есть особенная романтика. Мерный перестук колес, пейзажи, пролетающие за окном, мягкое покачивание — все это настраивает на спокойный лад. Пусть сама поездка занимает больше времени, зато она протекает комфортнее, чем в самолете или на машине. Ведь по составу можно спокойно гулять, разминая ноги. Да и укачивает на этом виде транспорта меньше. Правда, иногда после ночного путешествия в поезде устаешь так, что хочется еще денек на диване поваляться.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, как же правильно подготовиться к железнодорожной поездке.

Рыба, мясные продукты и яйца не самый удачный выбор, а сухофрукты — хороший

В составе большинства поездов дальнего следования есть вагоны-рестораны. Узнать о наличии такой услуги на конкретном маршруте обычно можно на сайте компании-перевозчика. Цены на блюда здесь порой выше среднего, да и само меню не отличается разнообразием. Зато практически везде путешественникам разрешают брать с собой еду без каких-либо ограничений. К выбору продуктов стоит подойти ответственно. От мясных блюд, бутербродов с рыбой, мягкими сырами, скоропортящихся продуктов лучше отказаться. Вареные яйца тоже не самый удачный вариант, так как специфический запах может вызвать раздражение у попутчиков. С собой можно брать мюсли, цельнозерновые батончики, сухофрукты, твердые сорта сыров, шоколад и домашние блюда с длительным сроком хранения. Все продукты следует перевозить в чистых герметичных контейнерах.

Для путешествия в поезде необходимо достаточное количество воды

Большинство компаний предупреждает, что водопроводная вода в составах не предназначена для питья. Конечно, жидкость можно купить в вагоне-ресторане, если таковой имеется. Но стоимость такого продукта может быть высокой. Лучше захватить с собой необходимое количество питьевой воды. Чтобы чувствовать себя хорошо во время путешествия, стоит потреблять достаточно жидкости.

В дороге не стоит читать или любоваться видами

Обычно на поездах у людей возникает меньше проблем с укачиванием, чем на других видах транспорта. Однако некоторые пассажиры жалуются на то, что путешествие на современных высокоскоростных составах может вызвать неприятные ощущения. Если человек склонен к появлению морской болезни, лучше заранее забронировать места. Подходящий вариант — это сиденья, расположенные по ходу движения поезда, в центральной части вагона, в голове или середине состава. Не стоит смотреть прямо в окно — это только ухудшит состояние. Можно попробовать, закрыв глаза, попытаться подстроиться под движение поезда или устремить свой взор вдоль состава. Чтение тоже способствует укачиванию.

Можно не брать анатомическую подушку, а вот беруши захватить стоит

Чтобы нормально выспаться в поезде, можно воспользоваться несколькими трюками. В первую очередь стоит подобрать подходящую одежду, достаточно удобную и свободную. Теплые хлопковые носки тоже помогут почувствовать себя комфортно. Перед сном стоит заранее отключить все гаджеты — голубое свечение экрана стимулирует работу мозга и мешает расслабиться. Поезд — довольно шумное место, так что лучше взять с собой наушники или беруши. Если купить билеты в спальный вагон не получилось и приходится довольствоваться сидячими местами, то лучше забронировать кресло у окна. Другой вариант — это высокая подушка или рюкзак, на который можно облокотиться и положить голову. Некоторые путешественники считают эту конструкцию удобнее, чем анатомические подушки, охватывающие шею.

Собственные подушка и одеяло сделают поездку комфортной

Обычно в спальных вагонах пассажирам предоставляют постельные принадлежности и белье. Но на всякий случай стоит захватить с собой собственную подушку и шелковый спальник. Во-первых, личные вещи создают домашнее ощущение, успокаивают и помогают заснуть. Во-вторых, шелковый спальник — очень удобная штука. Под ним не жарко в теплую погоду, а, с другой стороны, он отлично согревает, когда холодно.

Стоит взять с собой велосипедный замок

По правилам большинства железнодорожных компаний пассажир может взять с собой столько багажа, сколько он в состоянии унести без посторонней помощи. Однако брать с собой слишком много вещей не стоит. Далеко не во всех вагонах есть специализированные помещения или отделения для хранения багажа. Чаще всего кладь приходится размещать на своем месте: на полке или под сиденьем. Так что путешествие с большим чемоданом вызовет массу неудобств. Чтобы не опасаться за сохранность вещей, лучше купить велосипедный замок и пристегнуть сумку к своему месту. Документы, деньги, карточки и другие ценности безопаснее держать в одном из внутренних карманов.

Если уж и брать книжку, то лучше электронную

Вместо бумажной книжки лучше взять электронную. Некоторые маршруты пролегают в горных регионах и изобилуют туннелями. В таких условиях читать обычные печатные издания будет сложно. Кроме того, в некоторых вагонах с наступлением сумерек отключают верхний свет, а персональные лампочки не работают. В таком случае электронная книжка тоже будет удобнее. Другой вариант — взять с собой портативную лампочку. Рассчитывать на работающие розетки в вагоне не стоит. Так что лучше захватить с собой пауэрбанк для зарядки устройств.

Не стоит рассчитывать на интернет в поезде

В наши дни большинство поездов оснащено интернетом. Доступ к сети для пассажиров первого класса обычно бесплатный. Для тех, кто приобретает места подешевле, он может быть либо ограничен, либо за эту услугу придется заплатить дополнительно. Кроме того, интернет может работать с перебоями. Так что для проверки почты и отправки сообщений его хватит. А вот спокойно посмотреть кино уже вряд ли получится. Лучше скачать фильмы заранее или захватить с собой собственную точку доступа, оснащенную 4G.

Ночная пересадка может быть рискованным предприятием

Лучше избегать ночных пересадок. Это не совсем безопасно, да и остановку можно проспать. Если требуется сменить поезд, то на пересадку стоит запланировать как минимум один час. Дело в том, что далеко не везде составы ходят строго по расписанию. Кроме того, в больших городах может быть сразу несколько вокзалов, и первый поезд может приходить на один вокзал, а следующий отбывать с другого. Пересадка — это отличное время, чтобы пополнить запасы съестного и размять ноги.

Стоит захватить с собой не только влажные салфетки, но и увлажняющий крем

Доступ к санитарным узлам в поезде есть не всегда. Обычно на остановках туалетные комнаты закрывают. Поэтому лучше захватить с собой косметические и очищающие средства, такие как влажные салфетки, дезинфицирующее средство для рук и туалетную бумагу. Длительное пребывание в помещении, где работает кондиционер, порой вызывает сухость кожи, зуд и раздражение. Чтобы избежать неприятного эффекта, следует взять увлажняющий спрей для кожи. Это помогает освежиться даже без умывания.

В купе можно взять детскую кроватку

С маленькими детьми иногда удобнее путешествовать на поезде, чем на самолете. Некоторые составы оборудованы специальными игровыми комнатами и семейными купе. Отдельное место для детей определенного возраста бронировать не надо (у каждой компании свои правила на этот счет). Чтобы обезопасить малыша, можно заранее забронировать защитную сетку. Но ее обычно можно установить только на нижней полке. Большинство купе европейских поездов достаточно вместительны, чтобы на полу можно было установить дорожную кроватку-манеж. Правда, детские горшки компании обычно не предоставляют.