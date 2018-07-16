11 крутых вещей из Германии, о которых мечтают другие страны (Внимание: здесь есть детсад для мужей)

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Страна, в которой ежегодно выпивают 8 млрд литров пива, на перекрестках играют в пинг-понг, а для прекрасных дам отводят отдельные удобные парковочные места. Пожалуй, единственное место на планете, где женщины могут без зазрения совести сдать своего мужа в детский сад, а любой житель может безмятежно попивать любимый напиток со вкусом колбасок и соуса карри. Все это возможно только у немцев.

Мы в AdMe.ru отправились в путешествие по Германии, чтобы рассказать о невообразимых немецких вещах, которые удивят даже самого любопытного путешественника.

1. Играйте, чтобы не нарушать

Немцы очень трепетно заботятся о безопасности своих граждан и иногда придумывают совершенно гениальные и простые вещи. На некоторых пешеходных переходах можно увидеть специальные устройства для игры в пинг-понг, которые активизируются, когда горит красный свет. Чтобы у пешеходов было меньше соблазна перейти дорогу на запрещающий сигнал светофора, они могут сыграть в игру, пока не загорелся зеленый свет.

2. Самые вежливые полицейские

Немецкие полицейские пользуются большим уважением в Германии. Так, по данным недавнего опроса общественного мнения, немцы доверяют полицейским даже больше, чем своим работодателям и докторам.

3. Пивной рай

Германия, пожалуй, самая пивная страна в мире. В год немцы выпивают более 8 млрд л этого алкогольного напитка. И выбрать здесь есть из чего. Можно попробовать более 5 500 сортов пива и пить его практически в любом месте без нарушения закона.

Октоберфест — один из самых известных в мире пивных фестивалей, который, как ни странно, начинается в сентябре, а не в октябре. Ежегодно сюда приезжают более 7 млн любителей пива со всего мира. За 2 недели они выпивают около 6 млн литров хмельного напитка, съедают 140 000 колбасок и воруют сотни тысяч знаменитых пивных кружек, что по местным законам является уголовным преступлением. Рассеянные и хорошо подвыпившие гости праздника теряют около 1 000 удостоверений личности, более 400 ключей и 300 пар очков.

4. Пунктуальность

Это не стереотип, а настоящая черта немецкого характера. Немцы действительно не любят опаздывать и страшно переживают, когда их кто-нибудь ждет. Однако это не всегда касается работы общественного транспорта. Один из пользователей в социальной сети поделился письмом с извинениями, которое ему вместе с печеньями и денежной компенсацией прислало руководство немецкой железной дороги, когда его поезд задержали на 4 часа.

5. Практичность

В старых немецких городах еще осталась пожарная маркировка уличных табличек цветом. Красные улицы ведут к реке.

6. Все для женщин

В Германии каждую мелочь пытаются сделать удобной для жизни. Например, в торговых центрах можно найти специальные парковки для женщин, которые располагаются ближе ко входу в магазины, чтобы потом не пришлось далеко тащить тяжелые покупки.

7. Площадки мечты

Бесплатные площадки в немецких городах — это настоящий парк развлечений для детей. Их можно найти в каждом городе, и они не будут повторяться. Обычно это огромная площадка с несколькими аттракционами, где можно безопасно и весело играть в любую погоду.

8. Велосипедисты с рождения

С 4-го класса в школах начинаются практические и теоретические занятия по веловождению под пристальным надзором полицейских. Как правило, эти занятия включены в школьную программу. Дети учат основы ПДД и первой помощи, устройство велосипеда и правила безопасности. После занятий они сдают экзамен и получают велосипедные права. С этими правами можно и нужно кататься по велодорожкам. Хотя такие права не являются обязательными, но подавляющее большинство законопослушных немцев все равно получает их еще в школе.

В Германии существует множество штрафов за нарушения при вождении велосипеда. Например, катание без рук обойдется в 5 евро. За отсутствие света, сломанные тормоза и даже отсутствие звонка придется сильно раскошелиться. За разговор по телефону предусмотрен штраф в 55 евро. А вот слушать музыку в наушниках можно, но она не должна перекрывать дорожный шум и сигналы.

9. Воровство на заказ

Недавно в Германии появился новый вид бизнеса. Если владелец магазина замечает, что товар пропадает, но не понимает как, то он обращается в специализированную фирму, занимающуюся «воровством по заказу». Магазин тайно инспектирует отлично подготовленный специалист и крадет определенные товары, а потом объясняет хозяину, как защититься от краж.

10. Детский сад для мужей

В большинстве крупных немецких магазинов бывает детская комната, и к этому уже давно привыкли. В Гамбурге придумали еще интереснее — устроили так называемый детский сад для мужчин. Туда жены могут сдать своих мужей, чтобы спокойно заняться шопингом. Добровольное заключение мужа обойдется всего в 7 евро. Там вашему любимому мужчине предложат обед и две бутылки пива. За взрослыми присматривают две специально обученные нянечки, есть книги, телевизор, газеты, разнообразные игры. В 6 вечера немки заходят обратно за мужьями, которые помогают им забрать тяжелые покупки.

11. Американская газировка родом из Германии

Недавно мировой производитель газированных напитков раскрыл историю производства фанты. Оказалось, что этот оранжевый напиток был произведен в Германии. В 1939 году, когда из-за различных эмбарго стало все труднее транспортировать на немецкие заводы сиропы, необходимые для производства кока-колы, местные специалисты придумали новый газированный напиток, который они смогли изготовить из доступных на тот момент в Германии ингредиентов. Так появился новый лимонад — «Фанта», название которого, по одной из версий, происходит от немецкого слова Fantastisch, что означает «фантастический».

Бонус: немного немецкого юмора

Порой и не угадаешь, что немцы любят больше: сосиски или футбол.

«Вы ненавидите свою работу. Вы ненавидите свою жену. Вы ненавидите свою машину. Тачку возьмем мы».

Энергетический напиток со вкусом колбасок и соуса карри.

Табак со вкусом колы и виски.

Огурцы для нее и для него.