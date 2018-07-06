11 эффектных девушек-пилотов покорили небо и инстаграм, и вам тоже стоит на них подписаться

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Несмотря на то что большая часть мира давно приняла тот факт, что женщины отлично справляются с любой работой и занимают самые разные должности, профессия пилота у большинства людей ассоциируется с хладнокровным и опытным работником-мужчиной. На самом деле многие авиакомпании имеют в своем штате девушек-пилотов, которые не уступают в своих профессиональных качествах мужчинам. И они действительно умеют покорять: не только своими навыками и умом, но и красотой.

AdMe.ru нашел пилотов женского пола, которые умудряются совмещать нелегкий высококвалифицированный труд и уменение быть женственной. Стоит брать с них пример.

11. Луана Торрес из Бразилии, 90 тыс. подписчиков

28-летняя Луана Торрес — экономист по образованию и пилот вертолетов по призванию. Ее брат и его жена — тоже пилоты вертолетов. У Луаны всегда был их пример перед глазами, и девушка сама начала грезить о небе. Ее история — пример того, что осуществить свою мечту никогда не поздно.

10. Мишель Гурис из Нидерландов, 110 тыс. подписчиков

Мишель — из Амстердама, в 19 лет она поступила в авиационную академию родного города и в 2013 году стала пилотом. Сейчас красавица работает в испанской авиакомпании «АльбаСтар» и летает на самолетах «Боинг-737». Девушка ведет популярный блог на своем сайте и на YouTube. Делает это она для того, чтобы показать людям авиацию изнутри и развеять многие мифы. А еще для того, чтобы доказать: стать пилотом может каждый, кто выкладывается для этого на все 200 %.

9. Эва Клэр из Нидерландов, 115 тыс. подписчиков

Эва родом из Голландии, но переехала в Гонконг, чтобы осуществить мечту — пилотировать «Боинг-747». Девушка окончила университет, где изучала литературу и журналистику, но в итоге все же выбрала авиацию своим стилем жизни. Она ведет блог, чтобы вдохновить новое поколение девушек-пилотов. «В нашем сознании до сих пор существует деление на „мужские“ и „женские“ профессии. Девочки не видят перед собой явных примеров женщин в авиации, и им даже в голову не приходит выбрать для себя эту стезю. Поэтому мне хочется, чтобы девушки видели мой пример в соцсетях и понимали, что они могут поступить точно так же», — считает Эва.

8. Линди Катс из Нидерландов, 127 тыс. подписчиков

Линди родом из Нидерландов, но сейчас живет в Италии. Пилот летает на самолетах «Боинг-717», ведет свой блог на YouTube и обожает путешествовать. Она рассказывает подписчикам о своей жизни и делится советами, как стать пилотом.

7. Эсер Аксан Эрдоган из Турции, 128 тыс. подписчиков

32-летняя Эсер — наполовину голландка, наполовину турчанка. Эсер Аксан летает на самолетах «Боинг-737» турецкой лоукост-компании Pegasus. Она замужем также за пилотом, но работают супруги в разных авиакомпаниях. Эсер видела полярное сияние, побывала на сафари в Танзании и приземлилась в Саудовской Аравии, где еще недавно женщинам было запрещено водить машину, в составе полностью женского экипажа самолета. Красавица надеется, что все больше девушек будут выбирать профессию пилота, в которой пока преобладают мужчины.

6. Кимберли из Бельгии, 132 тыс. подписчиков

Несмотря на огромное число подписчиков в инстаграме, девушка-пилот из Бельгии не слишком распространяется о своей жизни. В основном она постит на своей страничке лишь рабочие моменты. Но и этого оказалось достаточно, чтобы покорить пользователей соцсети.

5. Хелен ван Дам из Нидерландов, 135 тыс. подписчиков

Хелен работает вторым пилотом в авиакомпании Norwegian. Когда она переехала в Испанию, то решила завести инстаграм, чтобы близкие из Голландии знали, чем она живет. Сейчас у нее тысячи подписчиков, которые тоже с удовольствием следят за жизнью миловидного пилота. Девушка любит приключения и спорт: ездит на мотоцикле, танцует сальсу и занимается сноубордингом.

4. Малин Рюдквист из Швеции, 216 тыс. подписчиков

Малин — шведка, но в данный момент девушка живет в Хорватии. Малин 29 лет, она пилотирует «Боинг-737» и обожает йогу. Две ее страсти — небо и йога — учат девушку быть благодарной за каждый прожитый день и всегда оставать сильной, что бы ни случилось.

3. Мария Фагерстрем из Швеции, 403 тыс. подписчиков

Мария родилась в Швеции, но переехала в Испанию. Как признается 25-летняя девушка, она любит приключения, путешествия и жизнь в целом. Глядя на Марию, сложно поверить, что она пилот по профессии, а не супермодель. У девушки есть собственный сайт, где она рассказывает о себе и своих путешествиях, а также отвечает на распространенные вопросы о полетах на самолете.

2. Мария Петтерссон из Швеции, 478 тыс.подписчиков

Обаятельная девушка-пилот шведского происхождения, которая живет в Италии, снискала себе невероятную любовь подписчиков. Еще бы! Красавица-блондинка работает в лоукост-компании Ryanair и в своем блоге увлекательно рассказывает о полетах, проводит ликбез по теме авиации и просто делится своим жизнелюбием. Мария увлекается йогой и выглядит просто безупречно.

1. Мадлен Шнайдер-Вайфенбах из Германии, 1 млн подписчиков

Мадлен родом из Мюнхена. В 2015 году девушка начала вести свой блог, с тех пор популярность красавицы-блогера достигла особенного размаха, и девушка стала настоящей звездой инстаграма. Два кузена Мадлен — тоже пилоты, и девушка мечтала о небе с 12 лет. Она выучилась на пилота, но получить идеальную работу в этой сфере оказалось непросто. По словам Мадлен, для женщины, да еще симпатичной, снискать доверие для работы в качестве пилота — непростая задача.