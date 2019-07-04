10 вещей, с которыми вы столкнетесь только в Японии, даже если объездите весь земной шар

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Элементы японской культуры вошли и в нашу жизнь: многие россияне смотрят аниме и дорамы, едят суши и лапшу, слушают песни азиатских исполнителей. А такая «народная забава», как караоке, настолько полюбилась русскому сердцу, что сегодня уже с трудом верится, что ее придумали японцы. Однако есть вещи, которые по сей день остаются свойственными только Стране восходящего солнца.

Мы в AdMe.ru узнали, какие культурные особенности отличают Японию от всего остального мира.

1.

«Если увидишь зеленого человечка, нужно переходить дорогу» — это полушуточное правило мы усвоили еще в далеком детстве. Но на некоторых переходах в Японии пешеходам дружелюбно «подмигивает» крольчиха Миффи — героиня детских книг голландского художника Дика Бруны. Как же этот персонаж перекочевал в японскую культуру? Ответ прост: Миффи напомнила японцам Hello Kitty — «лицо» одноименного азиатского бренда.

2.

Вендинговые аппараты уже давно не редкость, мы привыкли покупать в них кофе и снеки. Но в Японии популярный автомат используется также для продажи нижнего белья и купальников. Продуманный механизм позволяет выбрать нужный размер через панель управления. И главное, никакой суеты — на покупку уходят считаные секунды. Пожалуй, единственный недостаток системы — отсутствие возможности примерки изделия.

3.

Мы привыкли чинно восседать на стульях в местных кафе и барах. Но японцы традиционно стремятся к высокому уровню комфорта, где бы они ни находились. Поэтому стулья в заведениях японского общепита скорее напоминают лежаки. Среди европейцев такой предмет мебели называют изакая — как одноименный бар, в котором можно встретить низкие стулья.

4.

Чтобы снять стресс и избавиться от головной боли, мы часто используем точечный массажер, в народе получивший название «мурашка». Это приспособление не отличается замысловатостью конструкции. В Японии же распространен более креативный и «ленивый» вариант — электрические массажеры в виде разноцветных осьминогов.

5.

Россия дружно хрустит чипсами Pringles с момента появления легендарной фразы «Попробовав раз, ем и сейчас!» А в Японии под таким брендом выпускают быстрорастворимую лапшу, такую, как известный всем нам «Доширак».

6.

Забежать в ближайший кафетерий, чтобы выпить чашечку кофе, или же посидеть в одиночку за столиком на фуд-корте в обеденный перерыв — обычное дело для нас. Но в японских кафе к одиноким посетителям, чтобы не было скучно, подсаживают больших плюшевых муми-троллей.

7.

Большинство кофейных автоматов по всему миру похожи: они все имеют несколько кнопок для выбора напитка и традиционные стаканчики. В Японии же популярность набирает сервис, который позволяет заказать кофе в специальном мессенджере и забрать из ячейки в установленное время. Вместо стаканчиков здесь бутылки с разноцветными этикетками на выбор, которые можно подписать.

8.

Кто из нас не помнит знаменитое печенье «Зоопарк»? В детстве мы запускали руку в пакет с ним, гадая, кого же вытащим — крокодила или черепаху? А может, бегемота? А в Японии подобное лакомство выпускают в виде покемонов.

9.

На Рождество и Новый год повсеместно принято накрывать шикарный стол и готовить праздничную еду — это и отличает торжества от повседневной трапезы. Странно, но в Японии к таким застольям относятся иначе: в рождественскую ночь там любят полакомиться курицей из KFC, которая заменяет традиционную рождественскую индейку.

10.

Если вы часто едите суши, то, наверное, могли заметить, что рис часто отваливается от рыбы, как только вы обхватываете лакомство палочками. Однако в Японии такая проблема отсутствует, и дело здесь в специальной рецептуре: рис смешивают с соусом, в состав которого входят рисовый уксус, сахар и соль.

А какие нюансы жизни в Японии, не перекочевавшие в другие культуры, знаете вы?