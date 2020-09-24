10 вещей, которые индийцы считают бытовой рутиной, а все остальные немного в шоке

Индия — страна настолько колоритная, что о ней можно говорить часами — и все равно останется что-то, о чем не будет сказано. Там другой климат, язык, одежда, быт. Даже повседневные действия, которые, казалось бы, одинаково совершают люди во всем мире, в Индии выглядят иначе.

Редакция AdMe.ru в очередной раз убедилась, что индийцам есть еще чем нас поразить. В конце статьи вас ждет небольшой бонус: индийцы чуть иначе относятся к гигиене полости рта, чем мы, а мужчины традиционно носят такую одежду, которую наши ни за что бы не надели.

1. Только каждая пятая женщина пользуется средствами личной гигиены во время критических дней

Только 20 % индианок в провинциальной Индии используют прокладки. В городах эта цифра чуть выше — 50 %. Причина не только в деньгах, хотя для многих это больной вопрос. Для местных менструация — это табу, поэтому часто девочки вообще не знают о том, что это такое, пока оно с ними не случится. Женщина в это время считается нечистой и обычно содержится в отдельной комнате или даже вне дома. Поэтому большинство дам скрывает месячные, а многие девочки не посещают учебу и остаются дома, пока они не закончатся. К тому же средства личной гигиены в Индии считаются роскошью, а не необходимостью. Индийцы предпочитают тратить деньги на декоративную косметику. Так что вместо привычных нам прокладок, тампонов и чаш большинство местных женщин использует то, что есть под рукой: тряпочки, сено и даже песок или золу.

2. Для индийцев пол — это предмет мебели

Индийцы, воспитанные в старых традициях, не пользуются ни кроватями, ни стульями, ни столами — они спят, сидят и едят на полу. Между прочим, спать на полу полезно: вам не нужен кондиционер, спина не устает, а спите вы крепко и спокойно. Чтобы подготовить спальное место, нужно просто расстелить циновку. А утром не надо тратить время на то, чтобы заправить постель: индийцы сворачивают коврик и ставят его в угол комнаты. Так освобождается еще и пространство.

3. Даже взрослые дети часто спят с родителями

Имеются в виду подростки и совершеннолетние. В Индии это абсолютно нормальная практика, и никто из членов семьи не испытывает неловкости или дискомфорта. Даже если в доме имеется несколько спален, вся семья может спать только в одной из них. Почему? У индийских детей и родителей очень тесная духовная связь и особое проявление заботы по отношению друг к другу, которое довольно трудно понять тем, кто рос в иной культуре.

4. Неотъемлемая часть жизни любого индийца — втирание масла в кожу головы

Это традиция в сочетании с элементами альтернативной медицины. Индийцы ежедневно втирают различные масла в кожу головы. Неудивительно, что их волосы славятся прочностью и здоровьем. Особенно популярно здесь кокосовое масло. Многие люди не просто его покупают, а делают самостоятельно. Предполагается, что при нанесении на седые волосы это средство способно вернуть им цвет. Не использовать масла для головы в Индии считается кощунством. Это как если бы ваш друг вдруг перестал чистить зубы или мыться.

5. Поход к врачу в Индии — это скорее нонсенс, чем повседневная практика

Есть даже шутка такая: все индийцы — сертифицированные доктора. За редким исключением местные жители предпочитают заниматься самолечением, вместо того чтобы посетить клинику. Причин такого поведения много: гораздо дешевле съесть ложку-другую меда, чем купить таблетки, которые пропишет врач;

все искренне верят, что нет такой болезни, которую не вылечили бы куркума, мед и творог;

окружающие будут подшучивать над человеком, который обратится в клинику из-за банального насморка, так что идти туда надо только в том случае, если вы истекаете кровью. Нежелание обращаться к врачам обусловлено в какой-то мере и традицией: если веками люди лечились тремя упомянутыми ингредиентами, то зачем что-то менять?

6. Практически все девушки пытаются отбелить кожу лица и тела с помощью различных средств, включая опасные

Идеал красоты в Индии — это белая кожа. Чем она белее, тем красивее считается женщина. До сих пор некоторые индийцы при виде замужней смуглой дамы поговаривают, что ей повезло, что ее взяли замуж, несмотря на темный цвет кожи. Как следствие на местном косметическом рынке представлено невообразимое количество отбеливающих средств. Проблема в том, что большинство популярных кремов представляет собой опасный коктейль из стероидов, гидрохинонона и третиноина. Длительное использование таких кремов может привести к гиперпигментации кожи и прочим малоприятным последствиям. В ход идет не только косметика — многие активно трут кожу жесткими мочалками в надежде «смыть» темный цвет.

7. Многие люди моются по старинке — с ведром и скамеечкой

Далеко не у всех имеется оборудованная ванная комната, поэтому большая часть населения моется, сидя при этом на лавочке или просто на корточках и зачерпывая ковшиком воду из ведра. Оставшуюся после душа воду нередко используют для стирки белья. Между прочим, с этим сталкиваются не только местные жители, но и туристы, которые заселяются в очень бюджетные отели или снимают комнаты и дома в провинциях. Это звучит дико для большинства из нас, но, как уверяют жители Индии, к такому очень быстро привыкаешь. К тому же это позволяет экономить деньги.

8. Большинство индийцев очень суеверно и верит в астрологию

Индийские суеверия многочисленны, и все больше молодых людей отказываются верить в них. Однако взрослая часть населения, как правило, свято следует негласным правилам, например: нельзя подметать пол после захода солнца;

при наступлении темноты запрещено стричь ногти;

по вторникам и субботам недопустимо есть мясо;

перед тем как выйти из дома, нужно съесть ложку творога с сахаром;

если кто-то дарит кому-то конверт с деньгами, то в него обязательно нужно положить монетку на удачу;

лимон и перец чили, подвешенные перед входом в дом, могут отвести беду. Индийцы верят и в то, что драгоценные камни приносят удачу. При этом нельзя просто пойти и купить тот камень, который вам приглянулся. Сначала нужно проконсультироваться с астрологом, который, проведя определенные манипуляции, определит, какой талисман вам подходит. Любопытно, что и женихов с невестами часто выбирают, опираясь на астрологические данные.

9. К людям старше себя многие местные обращаются «дядя» и «тетя», даже если незнакомы с ними

В Индии очень распространены обращения «дядя» и «тетя» по отношению к людям, которые старше вас. Это часто ставит в ступор иностранцев, которые по работе должны иметь дело с местными. Согласитесь, вы бы удивились или даже обиделись, если бы 20-летний коллега сказал вам 30-летней: «Доброе утро, тетя! Как прошли выходные?» Считается, что по имени называть людей старше себя невежливо. Как правило, такая привычка свойственна людям, выросшим в не особенно обеспеченных и образованных семьях.

10. Они даже воду пьют по-особенному

Основное правило — пить так, чтобы не касаться губами горлышка бутылки, чашки или любого другого сосуда. Главная причина — это гигиена, конечно. В Индии из одной бутылки и чашки могут пить сразу несколько человек. У местных даже присказки есть на эту тему, например «Не целуй бутылку — это не лягушка!».

Бонус № 1: Некоторые мужчины носят юбки, что никак не связано с их романтическими предпочтениями

Такая юбка называется лунги и представляет собой прямоугольный кусок ткани, который нужно обернуть вокруг талии или бедер. Это традиционный мужской предмет гардероба. Лунги носят как обычную одежду или как пижаму. Обусловлено это местным климатом: тут очень жарко и влажно, а потому брюки могут быть не особенно удобными. По уверениям тех, кто носит такое, это очень удобно: юбка напоминает женскую, она легкая, воздушная и неплотно прилегает к бедрам.

Бонус № 2: Они чистят язык специальным металлическим скребком так же часто, как мы чистим зубы щеткой

После чистки зубов местные всегда чистят язык с помощью специального металлического приспособления. Индийцы, приезжающие в западные страны, очень удивляются тому, что достать привычный им скребок можно разве что онлайн или в специальных магазинах индийских товаров.