10+ обычных вещей, за ввоз или вывоз которых в некоторых странах может не поздоровиться

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Все любят путешествовать, но чтобы ваша поездка не превратилась в квест по прохождению таможенного контроля, важно ознакомиться с правилами по перевозке того или иного груза. Вейп, полиэтиленовые пакеты, зажигалки. Какие еще вещи могут доставить немало хлопот при досмотре?

AdMe.ru проверил информацию по 11 странам, где есть неоднозначные запреты по ввозу и вывозу, а в конце статьи вас ждет бонус — фото вещей, конфискованных Департаментом внутренней безопасности США.

1. Швейцария: поддельные швейцарские часы

С 2008 года в Швейцарии действует закон, согласно которому поддельные швейцарские часы подлежат изъятию и уничтожению.

2. Тунис: хна

В Тунисе запрещена ко ввозу и вывозу хна в любом виде. Вероятно, запрет возник, когда под видом хны пытались провозить наркотики.

3. Китай: зажигалки

Согласно китайским законам запрещена перевозка зажигалок как в ручной клади, так и в багаже. Не удастся провезти ее даже в транзитном багаже, но не волнуйтесь, в зоне для курения есть прикуриватели или зажигалки.

4. Барбадос: камуфляжная одежда

На Барбадосе запрещено носить камуфляж невоенным лицам. В связи с чем туристов, одетых в камуфляж, попросят сменить одежду, а возможно, и изымут, будь то маечка, шорты или куртка.

5. Кения: полиэтиленовые пакеты

С августа 2017 года в Кении существует запрет на полиэтиленовые пакеты как одна из мер по защите окружающей среды. За покупку, продажу и использование пакетов грозит штраф в размере до $ 38 тыс. или тюремное заключение на срок до 4 лет. Прибывающие в страну туристы будут вынуждены сдавать полиэтиленовые пакеты в аэропорту, но лучше их вообще не брать.

6. Вьетнам: рыбный соус

Запрещается вывозить из страны рыбный соус. С ним нельзя даже заходить на самолеты внутренних рейсов. Официального запрета нет, но если на таможне у вас его все-таки найдут, как и случилось у автора AdMe.ru, — изымут. Это связано с тем, что у соуса очень едкий запах, поэтому если он разольется, то вывести его практически невозможно, поэтому авиакомпании не идут на такой риск.

7. Нигерия: таблетки парацетамола, фруктовый сок в розничных упаковках, пустые счета-фактуры

В таможенных правилах Нигерии под запретом ввоз парацетамола, фруктового сока в розничных упаковках, пустых счетов-фактур. Но также очень странным является запрет на ввоз газированной воды и москитных сеток.

8. Сейшельские острова: морской кокос

Если вы захотите вывезти с Сейшельских островов коко-де-мер, заплатив за него € 150−250, то сможете это сделать только при следующих условиях: морской кокос куплен у официального продавца, на нем наклейка с номером и паспорт, где номер подтвержден. Желательно, чтобы вес не превышал 20 кг. В противном случае вам придется уехать без этой диковинки.

9. Таиланд: вейп, статуэтки Будды, дуриан и арбуз

Согласно действующему законодательству Таиланда использование на территории королевства электронных сигарет, вейпа и их ввоз в страну влечет за собой наказание в виде штрафа в размере от 300 тыс. бат или тюремное заключение до 10 лет. Нельзя вывозить статуэтки Будды более 13 см. Также такой фрукт, как дуриан, нельзя брать на борт самолета (и более того, даже в гостиничный номер) по причине невыносимого запаха, который исходит от плода, а арбуз получится взять только с условием, если он будет порезан. Это связано с тем, что он может не выдержать давления и взорваться.

10. Нидерланды: луковицы растений

В Нидерландах могут возникнуть проблемы с вывозом луковиц цветов (свыше 5 кг). Есть оговорка: сложностей не возникнет в том случае, если они прошли фитопатологический контроль. О прохождении контроля у туриста должна быть справка.

11. Новая Зеландия: велосипеды, а также некоторые породы собак

На территорию Новой Зеландии ввоз велосипедов категорически запрещен, ведь на колесах могут оказаться семена растений из другой страны, которые, попав в почву, способны прорасти и привести к изменению уникального растительного мира этого государства.

Также действуют строгие правила, регулирующие импорт животных, их спермы и эмбрионов. Следующие породы собак не могут быть привезены в Новую Зеландию: американский питбультерьер, бразильский фила, аргентинский дог, тоса-ину, канарский дог. Также вы не сможете вывезти плоды или вино из киви.

Бонус: необычные вещи и не только, конфискованные Департаментом внутренней безопасности США

Соблюдайте таможенные правила той страны, в которую вы едете, и тогда у вас не возникнет проблем. Хороших путешествий! Возможно, вы или ваши друзья сталкивались с трудностями при досмотре? Расскажите о них.