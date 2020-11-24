10 привычек, из-за которых легко попасть впросак и испортить себе отпуск

В наше время люди планируют отпуск когда угодно — хоть зимой, хоть летом. При желании можно отправиться на море, рвануть на горнолыжные курорты или изучить неизведанные уголки своей области. Но в любом случае будет нелишним помнить, что есть определенные негласные правила поведения на отдыхе. И их нарушение практически всегда вызывает раздражение у других туристов или у местных жителей.

Во время работы над статьей мы в AdMe.ru руководствовались исключительно своим опытом и вспоминали, с какими вредными привычками отпускников нам пришлось столкнуться в путешествиях. Возможно, и у вас будет что добавить к этому списку.

10. Повсюду расхаживать в купальнике

Жителей курортных городов нередко раздражают туристы, которые гуляют по улицам прямо в купальниках. Во многих магазинах и кафе даже висят объявления, запрещающие находиться в этих местах в пляжной одежде. Отдельный разговор о кафе и ресторанах, которые находятся на побережье. Вроде бы в них не зазорно зайти в купальнике. Но увы, пляжная одежда может оставить мокрые пятна и следы песка на стульях и подушках, и после вас уже вряд ли кто-то захочет сесть на это место. Да и в отеле не стоит выходить к завтраку в халате и тапочках, чтобы не смущать других гостей.

9. Оставлять без присмотра своих животных

Это для хозяина его собачка — «ми-ми-ми, моя прелесть», зато посторонние могут настороженно отнестись даже к крошечному той-терьеру. Особенно если он с громким лаем будет кидаться на их ноги. Да и продукты собачьей жизнедеятельности — это совсем не то, на что хочется наткнуться во время отдыха. В России даже планируют запретить приводить собак на общественные пляжи. Впрочем, выход есть: выгуливаем питомца на поводке и подальше от мест скопления народа. Например, на море лучше выбрать безлюдные дикие пляжи.

8. Пытаться обмануть ради экономии денег

Герои популярных передач о путешествиях нередко пытаются проникнуть на территорию парков развлечений без билета. В результате возникает серьезное искушение последовать их примеру: попробовать выпросить билетик у людей, которые уже отправляются домой. Еще одна забава халявщиков — проникнуть на территорию VIP-отеля и попытаться пройти к шведскому столу, делая вид, что их гостевой браслет «прикрыт» полотенцем или длинным рукавом. Минимум, что грозит таким любителям экономии — раздраженные взгляды туристов, которые раскусили их аферу, а максимум — постыдное разоблачение и проблемы с полицией.

7. Мешать другим отдыхающим в бассейне

Многие из нас сталкивались с ситуацией, когда стоящая на лесенке чужая обувь мешала заходить в бассейн. Убирать ее и неудобно, и не особо приятно. В итоге приходится спускаться в воду прямо с бортика. Шлепанцы лучше всего поставить в месте, где они не будут никому мешать, например у края бассейна. То же самое касается надувных кругов и прочих приспособлений для плавания.

6. Шуметь в гостинице или хостеле

Номера в отелях не всегда отличаются хорошей звукоизоляцией, а любители бюджетных путешествий отлично знают, что в хостелах нередко бывают «картонные стены». В таких условиях любой громкий звук может потревожить соседей за стеной. Обычно правила гостиниц запрещают шуметь после 23:00, но в идеале соблюдать относительную тишину желательно и днем: в другом номере могут оказаться люди, отдыхающие после длительного перелета и смены часовых поясов.

5. «Ломать лыжню» во время прогулок и экскурсий

Противостояние лыжников и «топтунов» в зимнее время набирает новые обороты. Любители пеших прогулок нередко забредают на подготовленные трассы для катания — они же такие ровные и удобные. Результатом этого становится напрочь испорченная лыжня, на которой легко упасть и получить травму. Поэтому на горнолыжных курортах и базах отдыха лучше не бродить в обычной обуви по накатанным лыжниками дорожкам. Проще брать экипировку и заниматься спортом наравне со всеми.

4. Отгонять от достопримечательностей других туристов

Наверняка вы не раз слышали в свой адрес фразу: «Девушка, ну фотографируйтесь скорее, вы же тут не одна». От волнения и чувства неловкости телефон начинал дрожать в руке, и в результате получались некрасивые смазанные снимки. Понятно, что все хотят сделать фото рядом с Эйфелевой башней или знаменитыми пирамидами. Но пара-тройка минут тут ничего не решит, честное слово.

3. Задерживать группу на экскурсии и мешать гиду

К сожалению, практически всегда найдутся туристы, которые громко сообщат окружающим, что «тут смотреть нечего, надо было ехать в другое место». Одним будет дорого, другим невкусно, третьи станут всех уверять, что гид специально возит их по «прикормленным» кафе и магазинам. А еще во время групповых экскурсий не стоит отрываться от коллектива и заставлять весь автобус ждать, когда же объявится «потеряшка».

2. Требовать «лучшие» процедуры в санатории

Конечно, всем хотелось бы хвастаться, что во время отдыха они принимали жемчужные ванны и делали шоколадные обертывания. Но у медика в санатории может быть совершенно иное мнение, в результате чего вы пойдете на электрофорез и не особо романтичный душ Шарко. Но есть ли смысл игнорировать назначения врача и просить себе что-то особенное или «всего и побольше»? Все эти назначения, а также распорядок дня и режим питания поставлены на службу нашему здоровью.

1. Намеренно оставлять вещи на пляже или в отеле

Понятно, что никому не хочется тащить с собой из отпуска ставшую ненужной пляжную обувь или порванные кроссовки. Но это вовсе не значит, что их можно выкинуть где-нибудь на берегу или спрятать под кроватью во время выезда из номера. Еще одна не особо приятная привычка отдыхающих: небрежное отношение к книгам из библиотеки отеля или санатория. Их могут не возвращать на место и бросать в саду или на пляже.

А что вас раздражает на отдыхе? Или вам всегда попадаются идеальные попутчики и соседи?