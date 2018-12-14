10 научных фактов, которые показывают, как мало мы знаем об этом мире

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Даже если у вас несколько ученых степеней, высокий IQ и звание ходячей энциклопедии, у мира в рукаве всегда найдется несколько занимательных фактов, о которых вы никогда не слышали или не задумывались. И кажется, этот запас неиссякаем!

Редакция AdMe.ru спешит порадовать вас свежей порцией заметок из серии «А знаете ли вы?» и утолить ваш информационный голод.

1. Почему мурлычет кошка?

«Конечно потому, что она довольна!» — ответят опытные котовладельцы и будут правы. Однако кошки откликаются мурчанием не только на ласку: они могут издавать этот звук от испуга или голода, выражать им поддержку и даже лечить. Ученые обнаружили, что частота мурчания наших усатых любимцев в среднем варьируется между 50–150 Гц. В зависимости от ситуации (выражая благодарность или требуя покормить) животное будет издавать звуки разной тональности. А мурлыканье частотой 20–140 Гц ускоряет заживление костей и сухожилий и облегчает боль. Кстати, ветеринары отмечают, что нередко здоровая кошка мурлычет рядом с больной. Ученые также считают, что кошки эволюционно выработали такой исцеляющий механизм. Применяя же его в состоянии покоя, животные проводят «самопрофилактику».

2. Почему фламинго стоят на одной ноге?

Фламинго отличаются необычной анатомией: массивное тело с длинной шеей держится на тонюсеньких длинных ногах. Дополняет картину то, что эти птицы могут довольно долго стоять, балансируя на одной ноге. Зачем отдыхать в такой неудобной позе? Все дело в теплообмене: соотношение непокрытых перьями ног к телу таково, что при ветре фламинго теряет слишком много тепла. Поэтому, стоя на одной ноге, фламинго прячут другую в своем оперении, чтобы согреть ее. К тому же, оказывается, такое положение не доставляет им никаких неудобств: особая физиология этих птиц предотвращает сгибание опорной ноги, поэтому она остается прямой даже без мышечного напряжения.

3. Почему Пизанская башня больше не падает?

Из-за инженерных просчетов знаменитая Пизанская башня стала отклоняться в сторону чуть ли не со времени своего основания в 1173 году. На протяжении веков предпринимались попытки восстановить равновесие здания. В 1990 году его даже пришлось закрыть для туристов из опасения, что оно вот-вот может рухнуть окончательно. В течение нескольких лет принимались экстренные архитектурно-технические меры, устанавливались стабилизаторы, шла тщательная работа с грунтом. Наконец эксперты заключили, что благодаря передовым инженерным технологиям башня впервые за столько веков перестала падать. Более того, теперь она выпрямляется: за последние 20 лет колокольня поднялась на 4 см. Сама конструкция теперь находится в стабильном положении, и переживать за безопасность памятника и туристов не приходится.

4. Что скрывает клюв тупика?

Орнитолог Джейми Даннинг (Jamie Dunning), изучая атлантического тупика, предполагал обнаружить в перьях птицы частички ультрафиолета из-за ее принадлежности к семейству чистиковых, но уж никак не ожидал, что светиться будет клюв птицы. С помощью яркой расцветки клюва самцы привлекают внимание самок. Правда, большую часть времени клюв ничем не примечателен и приобретает насыщенный оттенок только в брачный период. Тот факт, что клювы тупиков еще и флуоресцентны, наталкивает на мысль, что эти птицы видят друг друга не так, как видим их мы. Однако остается загадкой, какова роль ультрафиолета и почему он сосредоточен именно в клюве.

5. Как белки могут обхитрить всех?

Белки практически никогда не хранят все запасы в одном месте: это крайне недальновидно. Обычно грызуны раскидывают тайники по весьма обширной площади. При этом они придирчиво сортируют урожай, оставляя только отборные неповрежденные плоды и семена. Просто закопать запас в землю недостаточно: белки маскируют его сверху листвой, чтобы о его существовании никто не догадался. Если же хитрый грызун заметит, что за ним наблюдают, он сделает пустую обманку, а для настоящего тайника выберет более укромное место. Ученые также пришли к выводу, что белки обладают феноменальной памятью и превосходно ориентируются на местности: они безошибочно находят до 95 % своих «сбережений». При этом нюх едва ли оказывается им полезен: во-первых, учуять орехи под толщей льда и снега нереально, во-вторых, грызуны часто игнорируют чужие тайники, с уверенностью направляясь к своим собственным.

6. Почему у некоторых людей нет отпечатков пальцев?

Кажется, такие люди просто созданы для работы мегасекретным агентом, никогда не оставляющим следов, однако в реальной жизни эта особенность доставляет больше хлопот, чем пользы. Отсутствие индивидуального рисунка на подушечках пальцев даже называют «синдромом иммиграционной задержки», так как въезд в различные страны, предполагающий проверку отпечатков, становится проблематичным для людей, отпечатков не имеющих. Сейчас в мире насчитывается всего 4 семьи, у которых наблюдается это редкое генетическое отклонение, по-научному называемое адерматоглифией. Оно связано с мутацией определенного гена на эмбриональной стадии развития. Ученые продолжают наблюдения, однако пока никаких существенных неприятностей со здоровьем у людей с адерматоглифией не обнаружено.

7. Почему птица либо красивая, либо «талантливая»?

В животном мире самцы должны обладать особыми качествами, чтобы добиться внимания самок. Изучая пернатых, ученые отметили интересную тенденцию: самцы с ярким и замысловатым оперением могут издавать только монотонные сигналы, в то время как невзрачные, почти неотличимые от самок особи других видов птиц обладают завидными вокальными данными. Орнитологи предполагают, что развивать сразу два способа покорения самок было слишком затратно для эволюции, так что каждый из видов вынужден был сделать выбор в пользу яркой внешности или чарующего голоса.

8. Почему японское мороженое не тает?

Инновационное мороженое, известное под названием Kanazawa Ice, стало весьма популярным в Японии. А все потому, что этот холодный десерт не тает и не пачкает все вокруг даже в жаркие летние дни. Такой эффект становится возможным благодаря полифенолам, полученным из экстракта клубники. Полифенолы здесь выполняют функцию эмульгатора, не позволяя смешиваться масляной и водной частям мороженого. Забавно, что разработчики вовсе не планировали улучшать классический рецепт мороженого, а экспериментировали с новым клубничным десертом.

9. Каким образом зеленый чай может стать пурпурным?

Если вы как-нибудь решите заказать зеленый чай на Азорских островах, приготовьтесь наблюдать любопытный фокус: прямо на ваших глазах вода, залитая в заварник, сначала посереет, а затем начнет приобретать сиреневый оттенок, сгущаясь до насыщенного пурпурного цвета. Не волнуйтесь, хозяева кофейни не планируют вас отравить: все дело в особой вулканической воде, получаемой из местных геотермальных источников. Кипяток, богатый неокисленным железом, вступает в реакцию с антиоксидантами в зеленом чае. Такой «вулканический» напиток не просто безопасен, но даже приятен на вкус и чрезвычайно насыщен минералами.

10. Почему главную часть Мачу-Пикчу невозможно увидеть?

Говоря о древнем городе инков, мы в первую очередь отдаем дань уважения его монументальным стенам и комплексу построек. Однако специалист Кеннет Райт (Kenneth Wright) утверждает, что изюминка Мачу-Пикчу заключается вовсе не в архитектуре, а в инженерии. Напомним: инки не использовали ни тягловых животных, ни железных инструментов, ни даже колес, и тем не менее им удалось возвести каменные сооружения, а также разравнять площадь между двумя горными пиками. Кеннет считает, что около 60 % конструкции Мачу-Пикчу скрывается под землей. Она состоит из глубоко уходящих под землю оснований зданий и раздробленного камня, использовавшегося как дренаж. Благодаря такой невероятно продуманной инженерной работе город сохранился до наших дней.