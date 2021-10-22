10 известных личностей, которые уехали из Голливуда и теперь живут в таких местах, что и не подумаешь

За всемирной славой стоят не только признание публики и высокие гонорары. Звездам первой величины приходится регулярно сталкиваться с давлением прессы и справляться с последствиями в виде отсутствия личного пространства и повышенной тревожности за свою репутацию.

Чтобы вздохнуть полной грудью и обрести спокойствие, некоторые селебрити уезжают подальше от эпицентра светской жизни. Нам в AdMe.ru стало любопытно, в каких странах налаживают быт и прячутся от папарацци яркие представители Голливуда. А в бонусе расскажем, кто сначала переехал во Францию, а потом вернулся.

Линдси Лохан, Арабские Эмираты



По словам звезды «Дрянных девчонок», чрезмерное внимание прессы в столице американской киноиндустрии подтолкнуло ее к смене обстановки еще 7 лет назад. Линдси признается, что переезд в Дубай вдохнул в нее новую жизнь. Здесь актриса обрела спокойствие и начала вести размеренную жизнь вдали от суеты и сплетен, сфокусировавшись на работе и своих собственных идеях.

Мадонна, Португалия



Королева поп-музыки и эпатажа ни дня не прожила в Лос-Анджелесе, несмотря на то, что является частым гостем на голливудских красных дорожках. Ранние годы певица провела в Нью-Йорке, а после замужества перебралась в хмурый Лондон. В 2017 году Мадонне пришлось оставить дождливый город на Темзе и переехать в Лиссабон, чтобы поддержать сына в его футбольной карьере. Певица живет в особняке XVIII века общей площадью 16 146 квадратных футов. В роскошных апартаментах в неомавританском стиле располагаются 4 спальни, 7 ванных комнат и гостевой дом.

Николь Кидман, Австралия



Николь Кидман отказалась от голливудского блеска и гламура ради свежего воздуха и умиротворения в австралийской глуши. В 2008 году она приобрела фермерское поместье в Австралии, где до сих пор живет вместе со своей семьей. На территории дома находится собственная ферма с альпаками, фруктовый сад и библиотека.

Джордж Клуни, Италия

С 2002 года оскароносец коротает дни в роскошной итальянской вилле, ничуть не жалея о том, что покинул Голливуд. В особняке есть 25 комнат, теннисный корт и даже открытый театр. Как признается сам актер, переезд в Италию разделил его жизнь на до и после. Наконец ему удалось отдохнуть душой и избавиться от давления прессы.

Джулия Робертс, Австралия



В 2021 году Голливуд негласно переехал в Австралию. Страна кенгуру стала жемчужным направлением для съемок долгожданных высокобюджетных проектов. Среди них оказалась кинокартина «Билет в рай», главные роли в которой сыграют Джулия Робертс и Джордж Клуни. Чтобы съемки состоялись, актеры вместе со своими семьями перебрались в Сидней. По слухам, Джулия Робертс и вовсе подумывает о приобретении своего жилья на другом конце света, вдали от голливудских холмов.

Натали Портман, Австралия



Процесс создания очередного супергеройского фильма «Тор: Любовь и гром» от вселенной Marvel тоже проходит в Австралии. Натали Портман, которая задействована в одной из главных ролей, как и ее коллеги по цеху, была вынуждена собрать чемоданы и отправиться на солнечный материк. Несмотря на то, что съемки кинокартины уже завершены, актриса не спешит покидать Австралию. Портман настроена решительно и активно занимается поиском жилья.

Тина Тернер, Швейцария



Тина Тернер живет в Швейцарии с 1995 года. Решение переехать из Штатов певица объяснила тем, что истинный успех ей подарила европейская аудитория. К тому же ее возлюбленный Эрвин Бах на тот момент проживал в Швейцарии и возглавлял местную компанию. Так, успех и любимый мужчина стали основной причиной, по которой звезда рок-н-ролла покинула родину и даже поменяла гражданство.

Шакира, Испания



После свадьбы с игроком футбольного клуба «Барселона» Жераром Пике Шакира перебралась в Испанию, где живет до сих пор и воспитывает 2 сыновей.

Памела Андерсон, Канада



Памела Андерсон решила не забывать свои корни и вернулась в Канаду, где родилась и выросла. Дом на острове Ванкувер достался актрисе по наследству от бабушки. Актриса с неподдельным восторгом делится тем, как занимается ремонтом, садоводством и консервированием выращенных плодов на территории фамильного имения.

Рианна, Барбадос



Рианна старается не забывать про свою семью, которая осталась в Барбадосе. До 2013 года звезда брала для них в аренду роскошные апартаменты на берегу моря, а после и вовсе решила их выкупить. Теперь Рианна планирует проводить больше времени на своей родине.

Бонус: Джонни Депп, которого недолго радовала жизнь во Франции

Джонни Деппа также не привлекает богемная жизнь на Голливудских холмах. Для него куда приятнее выйти в сад, полюбоваться растущими цветами и овощами, чем вдыхать загазованный автомобилями воздух. Место силы актер нашел в маленькой заброшенной деревне на юге Франции, которую выкупил в 2001 году. Там актер жил вместе с французской актрисой и певицей Ванессой Паради до 2012 года. К слову, в этом же году пара и рассталась. Сейчас угодья выставлены на продажу.