10 фактов о жизни японских женщин, которые вряд ли поймут на Западе

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Жизнь женщины в Стране восходящего солнца окутана тайнами и слухами. Женская роль в современной Японии многогранна. И даже устоявшийся патриархальный строй страны постепенно меняется, и женщины и мужчины уравниваются в правах. Но все же для японок существуют некоторые правила и запреты, которые сложно понять иностранцам.

Мы в AdMe.ru посмотрели, как живут женщины в Японии, и даже не знаем, завидовать им или сочувствовать.

1. Запрет на очки

В Японии довольно строгий дресс-код. Рабочая форма женщин там, как правило, — это черный пиджак, белая рубашка, юбка и обувь на небольшом каблуке. С недавних пор многие компании стали запрещать японкам приходить на работу в очках. В первую очередь это организации, связанные со сферой обслуживания: ресторанный и гостиничный бизнес, косметология, салоны красоты. Основные причины запрета заключаются в том, что за очками не видно красоты глаз, они скрывают макияж и в целом портят внешний вид. Руководители компаний считают, что без очков девушка выглядит гораздо женственнее и это положительно влияет на престиж фирмы и качество работы. Мужчин данное правило не коснулось, и женщины жалуются на притеснение со стороны работодателей.

2. Женский транспорт

В общественном транспорте в Японии нередки случаи домогательств к женщинам со стороны мужчин. У этого явления даже есть свое название — chikan. Когда количество жалоб на мужчин стало увеличиваться, правительство приняло меры, и в японском метро появились вагоны исключительно для женщин. Такие вагоны обычно расположены в конце состава, и вход мужчинам туда строго воспрещен, что регулируется штрафами. Также персонал метрополитена обязан следить за пассажирами и не допускать присутствия в женском вагоне лиц мужского пола. Конечно, исключения делают для детей и мужчин с инвалидностью. Также правительство позаботилось о женщинах, которые работают допоздна и возвращаются домой в темное время суток. На этот случай существует такси с водителями-женщинами, и предназначено оно только для женщин и детей.

3. Места специально для женщин

Но женские вагоны — это не единственное место в Японии, где не встретишь мужчину: здесь есть кафе и даже библиотеки для женщин. Также существуют различия в оплате товаров и услуг. Например, медицинские услуги и некоторые товары мужчинам обходятся дороже. К тому же во многих общественных заведениях есть lady’s day — дни, когда для женщин действуют большие скидки. Для мужчин такой системы не предусмотрено.

4. Дискриминация в профессии

Женщинам в Японии сложнее устроиться на работу, чем мужчинам. Даже если у женщины больше знаний и опыта, работодатели все же отдадут предпочтение мужчине. Да и достойная работа чаще достается представителям мужского пола. Но если девушке все же повезет с местом работы, не исключена вероятность того, что она будет получать меньшую зарплату, чем ее коллега-мужчина на аналогичной должности с теми же обязанностями. А вместо декретного отпуска беременную женщину может ждать вынужденное увольнение. Если женщина-соискатель не замужем, то отказ работодателя может быть аргументирован тем, что она выйдет замуж и уволится, так как ее будет содержать муж. Также работодатель может решить, что у незамужней женщины скверный характер или еще какие-либо недостатки, что тоже не способствует принятию ее на работу.

5. Женщина распоряжается семейным бюджетом

Чаще всего после замужества женщина увольняется с работы. Причем одна из причин — нежелание работодателя иметь в штате дам, чье семейное положение не позволяет им полностью отдаваться делу. Но в семье женщина является полноправной хозяйкой: быт, воспитание детей и все финансы находятся в ее руках. И даже если женщина работает, все равно все обязанности по дому лежат на ней. Чаще всего семейным бюджетом в японских парах распоряжается жена. Даже несмотря на то, что в большинстве случаев только мужчина работает и обеспечивает семью. Более того, иногда супруг вообще не видит своих денег, потому что его зарплата сразу перечисляется на банковский счет жены, и уже от нее он получает карманные деньги.

6. Мать-одиночка в Японии

Также отдельные законы действуют для матерей-одиночек. Процент разводов и внебрачных беременностей довольно мал, и все же он есть и даже увеличивается. Если женщина осталась одинокой из-за гибели мужа в результате несчастного случая (или по другой «благородной», по мнению японцев, причине), то, возможно, ей будет оказана хорошая помощь.



Если же женщина развелась или просто не знает, кто отец ребенка, ее ждут суровые испытания. В таких случаях мать-одиночка вряд ли сможет устроиться на нормальную работу, и зачастую женщина с ребенком оказывается в бедственном положении. Однако можно попытаться добиться государственных субсидий: выплаты небольшие, но на них вполне можно жить. Находясь на пособии, мать и ребенок не могут позволить себе совершать дорогие покупки (телефоны престижных моделей, компьютеры, путешествия): существует вероятность потерять выплаты, или же они сократятся на сумму стоимости «предмета роскоши». Также матери нельзя получать дорогие подарки: японцы считают, что, если есть кому дарить, значит, есть и кому содержать мать и ребенка.

7. Туалетный этикет

Поход в туалет — это щекотливая тема для японских девушек. Считается постыдным, если кто-то поймет, для каких целей дама пошла в уборную. А уж издавать какие-либо звуки и вовсе неприемлемо. На этот случай в Японии созданы специальные унитазы: они не только могут выполнять роль биде и освежителя воздуха, имеют функции подогрева сиденья и сушки, но и имеют встроенное радио и могут замаскировать шум с помощью звуков природы. А самое постыдное для японской девушки — если кто-то догадается, что у нее менструация.

8. Женщина должна быть слабее мужчины, даже если на самом деле это не так

Девушкам в Японии нельзя быть умнее, сильнее или быстрее парня. Даже если по факту это так, нужно проявить деликатность по отношению к мужчине: уступить или притвориться. Также девушкам нельзя громко разговаривать и тем более кричать, общаться надменно или невежливо и как-либо проявлять свою лидерскую позицию. Стыдно также обращать на себя внимание мужчины своей внешностью или поступками и вообще оказывать какие-либо знаки внимания понравившемуся молодому человеку. Нельзя просто пригласить его в кафе, обнять или поцеловать (даже в щеку).

9. Женщине нельзя участвовать в борьбе сумо

Хотя существуют исторические свидетельства о том, что в древности и в Средневековье женщины занимались борьбой сумо, в настоящее время участие японок в профессиональном сумо запрещено. Ринг считается священным местом, которого женщина не должна касаться, так как в стародавние времена она считалась «нечистым» существом и оскверняла состязание своим присутствием. Кроме того, женщины не имеют права принимать какое-либо участие в мероприятиях, связанных с этим видом спорта, даже в качестве судьи или девушки с табличкой. А буквально 100 лет назад дамам было запрещено даже смотреть соревнования: считалось, что их «ядовитый» взгляд может причинить вред борцам. Сейчас женщинам разрешено быть зрителями поединка, также они могут заниматься любительской разновидностью данного вида борьбы, но она не признана Ассоциацией сумо.

10. Женщина не может стать поваром-сушистом

Представители известных ресторанов Японии заявляют, что женщины не годятся на роль повара-сушиста. И связано это с тем, что, по мнению шеф-поваров, руки у женщин, в зависимости от гормональных изменений, связанных с менструальным циклом, могут становиться теплее или холоднее, что испортит вкус суши. Но все же в Японии есть один суши-бар, где все повара — женщины. Это Nadeshiko Sushi в Акихабаре, Токио. Шеф-повар ресторана Юки Чизуй таким образом борется с царящим в стране патриархатом и предрассудками.

Мы даже не знаем, радоваться ли нам, что мы не живем в Японии, или огорчаться. А вы смогли бы жить в стране с такими обычаями?