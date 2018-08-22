Знаменитые женщины призвали отказаться от канонов красоты и поверить в себя

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Шерил Сэндберг, первая женщина, попавшая в совет директоров Facebook, поделилась воспоминанием. Она, ее соседка по комнате Кэрри и ее брат посещали в колледже курс европейской истории. Кэрри прочитала все 12 книг на языке оригинала и ходила на все лекции. Брат Шерил прочитал лишь одну из книг и попал на пару лекций. За 2 дня до экзамена он пришел к девушкам, чтобы те помогли ему подготовиться. После экзамена Кэрри сказала: «Я не поняла главную идею диалектики Гегеля». Шерил заметила, что она не может увязать теорию Локка и последующих философов. А их брат просто сообщил, что он сдал экзамен лучше всех.

Эта история хорошо показывает, что женщины склонны критично относиться к своим внешним данным и своим способностям, и это мешает им в достижении целей. Сегодня AdMe.ru предлагает вам прислушаться к словам знаменитых женщин, которые тоже сталкивались с неуверенностью в себе или критикой их внешности, но тем не менее добились успеха. Надеемся, что их слова вдохновят вас полюбить себя и поверить в свои силы.

1. Вдохновляющая речь Пинк, посвященная маленькой дочке

Пинк на церемонии Video Music Awards.

На церемонии Video Music Awards в 2017 году Пинк получила премию имени Майкла Джексона. И вместо обычной в этом случае благодарственной речи певица рассказала, что ее дочь Уиллоу (которой на тот момент было 6 лет) недавно заявила, будто она самая уродливая девочка из всех ей известных. Малышка сказала, что она выглядит как мальчик с длинными волосами. Это шокировало Пинк, и она ответила дочери не сразу. Дома она подготовила для Уиллоу информацию о знаменитых людях, которые сталкивались с трудностями и даже становились объектами насмешек, но твердо шли к своей цели.

Пинк с мужем и дочерью Уиллоу.

«Я спросила: „Как я, по-твоему, выгляжу?“ Она сказала: „Ну ты прекрасна“. Я: „Что ж, спасибо. Но когда люди насмехаются надо мной, они используют это сравнение. Они говорят, что я похожа на парня, я слишком мужеподобна, а мое тело слишком сильное“. И я сказала ей: — Ты видишь, чтобы я отращивала волосы? Она ответила: — Нет, мама. — Ты видишь, чтобы я меняла свое тело? — Нет, мама. — Ты видишь, чтобы я как-то поменяла свое поведение? — Нет, мама. — А я собираю полные залы по всему миру? — Да, мама». — Так что, девочка, мы берем песок и ракушку и создаем из них жемчужину. И мы помогаем измениться другим людям, чтобы они увидели красоту по-новому. И я люблю тебя!

2. Шерил Сэндберг о том, почему женщины редко занимают руководящие должности

Шерил Сэнберг в 2012 году вошла в число самых влиятельных людей по версии Time. Двумя годами ранее в убедительном и полном юмора выступлении Шерил рассказала, почему женщины реже мужчин строят карьеру и добиваются успеха. Одной из проблем представительниц прекрасного пола Шерил считает то, что они недооценивают свои способности и не отстаивают свои интересы. Если мужчины свои успехи приписывают своим достоинствам (таланту, профессионализму), то женщины часто видят в этом случайную удачу, чью-то помощь — словом, некие внешние факторы.

«Никому не удастся пробиться в главный офис компании, садясь у стены, а не за стол. И никто не получит повышение, если он будет думать, что недостоин собственного успеха, или даже не поймет, что добился успеха», — Шэрил Сэнберг.

3. Кейт Бланшетт об иконах стиля

На церемонии InStyle Awards в 2017 году премию «Икона стиля» получила обладательница «Оскара» Кейт Бланшетт. Принимая награду, Кейт сказала о том, каких девушек она считает настоящими образцами стиля. И добавила, что все женщины хотят выглядеть сексуальными, хотя это не должно быть поводом для домогательств.

«Для меня настоящие иконы стиля — те женщины, которые были полностью собой, не извиняясь за это. Те, чья внешность и ощущение красоты находятся в гармонии с их личностью. Те женщины, которые знают, что их внешний вид — это не всё, а лишь дополнение к их внутреннему миру. Женщины, которые не стесняются носить то, что хочется, когда хочется и как хочется».

4. Кара Делевинь призвала отказаться от канонов красоты

К словам о необходимости любить себя в естественном виде присоединилась Кара Делевинь, английская модель и актриса. Кара остриглась наголо ради роли в фильме «Жизнь за год», где она играет больную девушку. И воспользовалась изменением в имидже, чтобы напомнить окружающим о необходимости принимать себя в естественном виде, а также чтобы указать на ограниченность канонов красоты. Девушка призвала отказаться от навязанных обществом стереотипов о внешней привлекательности и определить, что именно вы считаете красивым.

«Я устала от общества, говорящего нам, что такое красота. Снимите одежду, сотрите макияж, обрежьте волосы. Удалите все материальные вещи. Кто мы? Как мы определяем красоту? Что мы считаем красивым?»

«Если мы принимаем себя, мы меньше обращаем внимание на свои физические особенности и становимся более сильными и способными. Красота безгранична».

5. Галь Гадот о том, как справиться с проблемами

Галь Гадот, израильская актриса и модель, сыгравшая Чудо-женщину в одноименном фильме, в 2018 году вошла в список самых влиятельных людей по версии Time. Девушка, которая в 18 лет была названа «Мисс Израиль» и 2 года служила в войсках в качестве инструктора по боевым вопросам, по заслугам может считаться суперженщиной. За время подготовки к роли она прошла курс капоэйры, джиу-джитсу, фехтования, кикбоксинга и кунг-фу.

«Я думаю, что женщины потрясающие, потому что они могут показать свои чувства. Я восхищаюсь женщинами, которые это делают. По-моему, неправильно, что женщины скрывают свои эмоции, пытаясь выглядеть жесткими. Давайте признавать, кто мы, и использовать это в качестве нашей сильной стороны».

Рассказывая о роли Жизель в фильме «Форсаж-6», Галь заметила, что чувствовала большую ответственность. Она хотела сделать Жизель образцом для подражения в глазах молодых девушек и доказать, что женщины могут самостоятельно справляться со своими проблемами.

«Я хотела показать, что женщины наделены достаточной силой и возможностями и что не нужно ждать помощи от мужчины-героя. Вы можете позаботиться о себе при помощи интеллекта и силы», — Галь Гадот.

6. Анджелина Джоли о силе женщин

Анджелина Джоли в 2014 году стала режиссером драматичного фильма «Несломленный», основанного на реальных событиях. Несмотря на то что фильм довольно тяжелый, в нем есть хороший посыл. В интервью журналу Elle Анджелина рассказала, что это история о способности обычных мужчин и женщин справляться с жизненными сложностями. Фильм напоминает о том, что никогда не следует сдаваться и нужно иметь выдержку для того, чтобы справиться с жизненными неурядицами.

«Я верю в старую поговорку : „То, что не убивает, делает нас сильнее“. Наш опыт, хороший и плохой, делает нас такими, какие мы есть. Преодолевая трудности, мы приобретаем силу и становимся зрелыми», — говорит Анджелина.

Джоли постоянно борется с низкой самооценкой. И поэтому она знает, что нужно окружать себя достойными и любящими людьми. И рекомендует не переживать, если у вас нестандартная внешность.

«Если достаточно много людей говорят вам, что вы прекрасны, то вы начинаете верить в то, что вы потрясающая. Когда кто-то твердит вам, что вы воняете, вы тоже этому верите».

«Наше разнообразие — это наша сила. Какой унылой и бессмысленной была бы жизнь, если бы все были одинаковыми!»

7. Мерил Стрип о том, как стать счастливой

Мерил Стрип, обладательница трех «Оскаров» и рекордного количества (21 раз) номинаций на «Оскар», заслуженно считается лучшей актрисой своего поколения. Особенно режиссеры ценят Мерил за универсальность, а ее высказывания уже давно разобрали на цитаты. Вот что говорит одна из самых успешных киноактрис о том, как проложить себе путь к благополучию и счастью.

«Формула счастья и успеха — это просто быть самой собой. Самой яркой версией самой себя».

«В тот момент, когда вы начинаете беспокоиться о том, что думают другие, вы перестаете быть собой».

«Мой совет: не тратьте столько времени на заботу о своей коже или о своем весе. Развивайте то, над чем работаете, и постарайтесь что-то сделать для этого мира».

«Обнимайтесь. Жизнь драгоценна, и, когда теряешь много людей, начинаешь понимать, что каждый день — это подарок».

И напоследок.

«Я думаю, что вы должны найти свой собственный путь. У каждого есть свои правила и понимание себя... Не слушайте то, что вам говорит ваша мама. Не слушайте то, что вам говорит какая-то актриса или еще кто-то. Слушайте тихий голос внутри себя».

Не ищите в себе недостатки. Каждый человек по-своему прекрасен. И приучайте детей с детства видеть свою привлекательность и смело воплощать в жизнь свои планы.