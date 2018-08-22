Знаменитые женщины призвали отказаться от канонов красоты и поверить в себя
Шерил Сэндберг, первая женщина, попавшая в совет директоров Facebook, поделилась воспоминанием. Она, ее соседка по комнате Кэрри и ее брат посещали в колледже курс европейской истории. Кэрри прочитала все 12 книг на языке оригинала и ходила на все лекции. Брат Шерил прочитал лишь одну из книг и попал на пару лекций. За 2 дня до экзамена он пришел к девушкам, чтобы те помогли ему подготовиться. После экзамена Кэрри сказала: «Я не поняла главную идею диалектики Гегеля». Шерил заметила, что она не может увязать теорию Локка и последующих философов. А их брат просто сообщил, что он сдал экзамен лучше всех.
Эта история хорошо показывает, что женщины склонны критично относиться к своим внешним данным и своим способностям, и это мешает им в достижении целей. Сегодня AdMe.ru предлагает вам прислушаться к словам знаменитых женщин, которые тоже сталкивались с неуверенностью в себе или критикой их внешности, но тем не менее добились успеха. Надеемся, что их слова вдохновят вас полюбить себя и поверить в свои силы.
1. Вдохновляющая речь Пинк, посвященная маленькой дочке
Пинк на церемонии Video Music Awards.
На церемонии Video Music Awards в 2017 году Пинк получила премию имени Майкла Джексона. И вместо обычной в этом случае благодарственной речи певица рассказала, что ее дочь Уиллоу (которой на тот момент было 6 лет) недавно заявила, будто она самая уродливая девочка из всех ей известных. Малышка сказала, что она выглядит как мальчик с длинными волосами.
Это шокировало Пинк, и она ответила дочери не сразу. Дома она подготовила для Уиллоу информацию о знаменитых людях, которые сталкивались с трудностями и даже становились объектами насмешек, но твердо шли к своей цели.
Пинк с мужем и дочерью Уиллоу.
«Я спросила: „Как я, по-твоему, выгляжу?“ Она сказала: „Ну ты прекрасна“. Я: „Что ж, спасибо. Но когда люди насмехаются надо мной, они используют это сравнение. Они говорят, что я похожа на парня, я слишком мужеподобна, а мое тело слишком сильное“.
И я сказала ей:
— Ты видишь, чтобы я отращивала волосы?
Она ответила:
— Нет, мама.
— Ты видишь, чтобы я меняла свое тело?
— Нет, мама.
— Ты видишь, чтобы я как-то поменяла свое поведение?
— Нет, мама.
— А я собираю полные залы по всему миру?
— Да, мама».
— Так что, девочка, мы берем песок и ракушку и создаем из них жемчужину. И мы помогаем измениться другим людям, чтобы они увидели красоту по-новому. И я люблю тебя!
2. Шерил Сэндберг о том, почему женщины редко занимают руководящие должности
Шерил Сэнберг в 2012 году вошла в число самых влиятельных людей по версии Time. Двумя годами ранее в убедительном и полном юмора выступлении Шерил рассказала, почему женщины реже мужчин строят карьеру и добиваются успеха.
Одной из проблем представительниц прекрасного пола Шерил считает то, что они недооценивают свои способности и не отстаивают свои интересы. Если мужчины свои успехи приписывают своим достоинствам (таланту, профессионализму), то женщины часто видят в этом случайную удачу, чью-то помощь — словом, некие внешние факторы.
- «Никому не удастся пробиться в главный офис компании, садясь у стены, а не за стол. И никто не получит повышение, если он будет думать, что недостоин собственного успеха, или даже не поймет, что добился успеха», — Шэрил Сэнберг.
3. Кейт Бланшетт об иконах стиля
На церемонии InStyle Awards в 2017 году премию «Икона стиля» получила обладательница «Оскара» Кейт Бланшетт. Принимая награду, Кейт сказала о том, каких девушек она считает настоящими образцами стиля. И добавила, что все женщины хотят выглядеть сексуальными, хотя это не должно быть поводом для домогательств.
- «Для меня настоящие иконы стиля — те женщины, которые были полностью собой, не извиняясь за это. Те, чья внешность и ощущение красоты находятся в гармонии с их личностью. Те женщины, которые знают, что их внешний вид — это не всё, а лишь дополнение к их внутреннему миру. Женщины, которые не стесняются носить то, что хочется, когда хочется и как хочется».
4. Кара Делевинь призвала отказаться от канонов красоты
К словам о необходимости любить себя в естественном виде присоединилась Кара Делевинь, английская модель и актриса. Кара остриглась наголо ради роли в фильме «Жизнь за год», где она играет больную девушку. И воспользовалась изменением в имидже, чтобы напомнить окружающим о необходимости принимать себя в естественном виде, а также чтобы указать на ограниченность канонов красоты.
Девушка призвала отказаться от навязанных обществом стереотипов о внешней привлекательности и определить, что именно вы считаете красивым.
- «Я устала от общества, говорящего нам, что такое красота. Снимите одежду, сотрите макияж, обрежьте волосы. Удалите все материальные вещи. Кто мы? Как мы определяем красоту? Что мы считаем красивым?»
- «Если мы принимаем себя, мы меньше обращаем внимание на свои физические особенности и становимся более сильными и способными. Красота безгранична».
5. Галь Гадот о том, как справиться с проблемами
Галь Гадот, израильская актриса и модель, сыгравшая Чудо-женщину в одноименном фильме, в 2018 году вошла в список самых влиятельных людей по версии Time. Девушка, которая в 18 лет была названа «Мисс Израиль» и 2 года служила в войсках в качестве инструктора по боевым вопросам, по заслугам может считаться суперженщиной. За время подготовки к роли она прошла курс капоэйры, джиу-джитсу, фехтования, кикбоксинга и кунг-фу.
- «Я думаю, что женщины потрясающие, потому что они могут показать свои чувства. Я восхищаюсь женщинами, которые это делают. По-моему, неправильно, что женщины скрывают свои эмоции, пытаясь выглядеть жесткими. Давайте признавать, кто мы, и использовать это в качестве нашей сильной стороны».
Рассказывая о роли Жизель в фильме «Форсаж-6», Галь заметила, что чувствовала большую ответственность. Она хотела сделать Жизель образцом для подражения в глазах молодых девушек и доказать, что женщины могут самостоятельно справляться со своими проблемами.
- «Я хотела показать, что женщины наделены достаточной силой и возможностями и что не нужно ждать помощи от мужчины-героя. Вы можете позаботиться о себе при помощи интеллекта и силы», — Галь Гадот.
6. Анджелина Джоли о силе женщин
Анджелина Джоли в 2014 году стала режиссером драматичного фильма «Несломленный», основанного на реальных событиях. Несмотря на то что фильм довольно тяжелый, в нем есть хороший посыл. В интервью журналу Elle Анджелина рассказала, что это история о способности обычных мужчин и женщин справляться с жизненными сложностями. Фильм напоминает о том, что никогда не следует сдаваться и нужно иметь выдержку для того, чтобы справиться с жизненными неурядицами.
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«Я верю в старую поговорку : „То, что не убивает, делает нас сильнее“. Наш опыт, хороший и плохой, делает нас такими, какие мы есть. Преодолевая трудности, мы приобретаем силу и становимся зрелыми», — говорит Анджелина.
Джоли постоянно борется с низкой самооценкой. И поэтому она знает, что нужно окружать себя достойными и любящими людьми. И рекомендует не переживать, если у вас нестандартная внешность.
7. Мерил Стрип о том, как стать счастливой
Мерил Стрип, обладательница трех «Оскаров» и рекордного количества (21 раз) номинаций на «Оскар», заслуженно считается лучшей актрисой своего поколения. Особенно режиссеры ценят Мерил за универсальность, а ее высказывания уже давно разобрали на цитаты. Вот что говорит одна из самых успешных киноактрис о том, как проложить себе путь к благополучию и счастью.
- «Формула счастья и успеха — это просто быть самой собой. Самой яркой версией самой себя».
- «В тот момент, когда вы начинаете беспокоиться о том, что думают другие, вы перестаете быть собой».
- «Мой совет: не тратьте столько времени на заботу о своей коже или о своем весе. Развивайте то, над чем работаете, и постарайтесь что-то сделать для этого мира».
- «Обнимайтесь. Жизнь драгоценна, и, когда теряешь много людей, начинаешь понимать, что каждый день — это подарок».
И напоследок.
«Я думаю, что вы должны найти свой собственный путь. У каждого есть свои правила и понимание себя... Не слушайте то, что вам говорит ваша мама. Не слушайте то, что вам говорит какая-то актриса или еще кто-то. Слушайте тихий голос внутри себя».
Не ищите в себе недостатки. Каждый человек по-своему прекрасен. И приучайте детей с детства видеть свою привлекательность и смело воплощать в жизнь свои планы.
Какая поговорка и слова повлияли на вашу жизнь? Согласны ли вы с тем, что красота не должна соответствовать строгим эталонам? Пишите об этом в комментариях.
Фото на превью AFP / East News, Evan Agostini/Invision/AP/Fotolink / East News