Знаменитые женщины, которые любят себя со всеми своими недостатками и не допускают даже мысли о пластической хирургии

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В мире, где каждая может стать обладательницей пышной груди или соблазнительных пухлых губ, где изнуряющие диеты и бесконечные подходы в тренажерном зале стали нормой жизни, знаменитости, придерживающиеся противоположного мнения, ценятся на вес золота. Эти смелые женщины готовы отстаивать свое право быть естественными, несмотря на яростное сопротивление бесконечного числа одинаково гладких и не в меру тощих звезд. И именно они выступают за право женщины быть собой и не стесняться своего тела и того, чем наградила природа.

Мы в AdMe.ru собрали 12 сильных женщин, которые не боятся показаться старыми, толстыми или неухоженными. И каждую из них хочется лично поблагодарить за их стойкость и непреклонность в вопросах естественной красоты.

Джулианна Мур

Джулианна Мур уверена, что пластическая хирургия не делает людей лучше. Всю свою более чем 30-летнюю карьеру эта оскароносная актриса оставалась собой и принимала свой возраст как нечто не требующее коррекции. И, кажется, эта 57-летняя рыжеволосая красавица не прогадала, сделав ставку на естественность.

Кейт Хадсон

Сделать недостаток своей фишкой? Легко, если ты Кейт Хадсон! Звезда романтических комедий не только не скрывает свой недостаток, но и всячески подчеркивает свои нестандартные уши. А недавно Кейт даже сделала короткую стрижку, которая просто обезоружила всех ненавистников актрисы.

Дрю Бэрримор

Дрю Бэрримор не боится показаться перед своими поклонниками старой, толстой или без макияжа. Эта голливудская красавица не просто принимает себя со всеми своими недостатками, но и не прочь посмеяться над ними. Именно поэтому Бэрримор — одна из самых честных и приятных звезд на «фабрике грез».

Кирстен Данст

Думаете, каждый в Голливуде стремится заиметь голливудскую улыбку? Вовсе нет. К примеру, Кирстен Данст даже не думает исправлять свои неидеальные зубы. Актриса не только не боится широко улыбаться, но и всячески подчеркивает свой недостаток и ни за что не изменит «свои корявые клыки».

Кейт Уинслет

На протяжении всей своей карьеры Кейт Уинслет подвергается нападкам недоброжелателей из-за несоответствия фигуры общепринятым стандартам худобы. Однако звезда «Титаника» давно решила, что не собирается истязать себя диетами ради мифического идеала. Не так давно актриса также выступила в качестве организатора Британской лиги против пластической хирургии. И мы аплодируем стоя этой сильной женщине, которая готова доказывать миру простые истины, о которых многие забыли: что стареть — это нормально, а быть здоровой лучше, чем быть худой.

Рианна

Смелая и эпатажная Рианна больше не собирается следовать установленным кем-то дурацким правилам, будто знаменитость не должна быть больше размера S. Сейчас певица и актриса забыла о строгих диетах и чувствует себя отлично. И ее карьера, похоже, только выиграла от таких изменений.

Тайра Бэнкс

Харизматичная супермодель не боится своей естественной красоты и регулярно радует поклонников «натуральным» видом. Тайра Бэнкс выступает против однотипности выходящих из-под ножа хирурга лиц и тел и даже запустила в сети флешмоб с хештегом #PerfectIsBoring.

Мерил Стрип

Прекрасная Мерил Стрип не боится своих лет и не признает пластической хирургии. За всю свою долгую карьеру эта талантливая актриса ни разу не была заподозрена в искусственных изменениях своей внешности. И она действительно не видит в этом смысла, ведь даже с возрастом эта трехкратная обладательница премии «Оскар» получает все так же много интересных ролей. Похоже, успех в карьере все-таки не зависит от возраста или морщин.

Крисси Тейген

Еще одна модель с отличным чувством юмора и умением посмеяться над собой. Крисси Тейген не боится показать свои неидеальные фото, а также не пропавший после беременности живот или другие несовершенства. Вот именно такие деятели модной индустрии вселяют в обычных женщин уверенность в своей привлекательности и необходимость любить себя и свое тело.

Хилари Дафф

Устав от нападок недоброжелателей, эта американская певица и актриса опубликовала на своей странице фото, доказывающее, что она в курсе состояния собственной внешности. А еще добавила, что это никак не влияет на ее жизнь. Хилари Дафф также призвала своих подписчиков быть добрее и радоваться тому, что у них есть.

Моника Беллуччи

Еще одна знаменитость, которая любит себя настолько, что не готова лечь под нож хирурга. Обожаемая многими Моника Беллуччи часто говорит о том, что любит вкусную еду больше, чем спорт, а свои морщинки не променяет на неестественную гладкость кожи. И глядя на эту 53-летнюю красавицу, можно с уверенностью сказать, что ее рецепты красоты работают.

Рэйчел Вайс

Соучредитель Британской лиги против пластической хирургии, «английская роза» Рейчел Вайс не готова менять в своей внешности ни единой черты. Супруга Дэниела Крейга принимает себя и свое тело и уверена, что лучшее, что она может сделать для поддержания красоты и здоровья, — правильный образ жизни и позитивный взгляд на мир.