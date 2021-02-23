Женщина сумела избавиться от преследователя, следуя совету по безопасности, который она прочитала в интернете

Мы мечтаем жить в таком мире, где женщины могут ходить где угодно, не оглядываясь через плечо, но, к сожалению, это пока лишь мечты. По статистике, примерно 65 % женщин в США сталкивались с приставаниями на улице, 20 % из них сообщили, что их преследовали. Хорошо, что есть смелые девушки, которые делятся своей стратегией безопасности, чтобы предостеречь других.

Одна женщина положилась на такой совет, когда поняла, что ее кто-то преследует. И мы в AdMe.ru хотим поведать ее историю, чтобы как можно больше женщин знали, как вести себя в подобной ситуации.

Совет из интернета, который оказался очень полезным

Пользовательница Reddit смогла избавиться от человека, который ее преследовал, благодаря нескольким комментариям по этой теме. В то время она вместе с мужем заканчивала шопинг в торговом центре, ей понадобилось зайти в туалет перед уходом, а муж решил подождать ее в машине.

Войдя в здание, она заметила мужчину. Он повернулся к ней. Внезапно она вспомнила пост о женщине, которую преследовали. В самом популярном комментарии было написано, что нельзя заходить в общественный туалет, если вас преследуют. Она быстро изменила направление и двинулась в главную аллею торгового центра, но мужчина пошел за ней.

Затем женщина вспомнила, что в другом комментарии говорилось: «Если вам кажется, что вас преследуют, спокойно повернитесь и зайдите в магазин, в котором преследователю нечего делать». Инстинкт подтолкнул ее зайти в кукольный магазин. Мужчина зашел следом и продолжал смотреть в ее сторону.

В этот момент ее опасения подтвердились. Она быстро вышла из магазина, то же сделал и мужчина, сохраняя короткую дистанцию. Женщина схватила телефон, позвонила мужу и сказала громко: «Меня преследует какой-то человек». Муж немедленно поспешил на помощь, и мужчина, который ее преследовал, тут же ушел. Опасность миновала.

Другие женщины также поделились своим опытом

Ее пост привлек внимание, и многие женщины захотели поделиться своими историями, чтобы остальные знали, что делать в опасной ситуации.