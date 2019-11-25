Женщина поделилась крутым способом дать отпор любителям оскорбительных шуток

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Любая женщина хоть раз в жизни слышала в свой адрес неприличные комментарии или непристойные предложения со стороны знакомых, коллег, начальства или просто назойливых приставал на улице. Хизер Томпсон Дэй, писательница и преподаватель из Денвера, рассказала в сети, как поставить на место любителей пошутить о коротких юбках или особенностях женской фигуры.

AdMe.ru восхищен этим простым и действенным способом заставить шутника смутиться и замолчать, и предлагает вам тоже взять его на вооружение.

Женщина поделилась своим лайфхаком в Twitter, и, судя по тому, что ее пост за пару недель набрал больше 550 тыс. лайков и 130 тыс. репостов, проблема знакома подавляющему большинству пользовательниц сети.

Хизер подчеркнула, что поступать так ей советовал отец. «Он сказал мне: „Никогда не смейся. Они будут воспринимать твой нервный смех как согласие с тем, что они говорят. Вместо этого притворись, что ты не понимаешь смысла шутки, и смотри, как они объясняют тебе, почему ты должна смеяться“. С тех пор я так и делаю».

В комментариях под постом другие девушки написали Хизер слова поддержки и восхищения и поделились своими историями и приемами борьбы с неуместными комментариями.

















Одна женщина решила, что Хизер поступила неправильно и реагировать на неуместные комментарии было не нужно. И тогда другая пользовательница дала ей достойный ответ.

А как вы даете отпор тем, кто под видом шутки выказывает вам неуважение?