Зачем инстаграм отменил лайки в 7 странах и как это изменит психологию пользователей соцсети

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Весной 2019 года в Канаде, а затем еще в 6 странах была запущена новая версия инстаграма, в которой не отображаются лайки. Нажимать на сердечко по-прежнему можно, но информация о количестве человек, которым понравилось фото или видео, теперь доступна только автору контента. Этому же примеру последовала и социальная сеть «ВКонтакте», отключив у некоторых пользователей счетчики лайков и репостов. Каких же изменений стоит ждать после такого эксперимента?

Мы в AdMe.ru попробуем предугадать последствия нововведений и выяснить, кто сможет выиграть на фоне таких перемен, а кого ожидают нелегкие времена.

Почему «под сокращение» попали лайки?

Инстаграм назвали самой вредной социальной сетью для психического здоровья, которая вызывает депрессию, тревогу и комплексы у молодых людей. И постоянное желание улучшить свою внешность на фото или видео легко объяснить, ведь необработанные фото даже у знаменитостей собирают гораздо меньше лайков, которые являются индикатором популярности. Молодежная ассоциация Великобритании Girlguiding выдвигала предложение по созданию специальных меток на фотографиях, которые бы указывали, в какой программе редактировалось изображение, например в FaceTune или Photoshop. Правда, руководство инстаграма не поддержало данную инициативу, но было решено провести эксперимент и убрать счетчик с отметками «Нравится» для создания более расслабленной «обстановки» в социальной сети.

Как отсутствие лайков повлияет на простых пользователей?

Скрытые лайки дадут возможность многим людям больше не сравнивать себя со знаменитостями с многомиллионной аудиторией фанатов, позволят избавиться от страха быть публично проигнорированными, что увеличит количество контента, которым ранее пользователи соцсети не решались делиться из-за видимых показателей. А это, в свою очередь, может привести к созданию интересных аутентичных проектов. Есть шанс, что мы станем видеть меньше «пластиковых» фото и больше живых. Руководство инстаграма подтверждает, что эта функция была настроена для того, чтобы люди начали чувствовать себя комфортно, выражая свои мысли, и не ориентировались на чужое мнение и лайки, которые создавали ложное чувство вовлеченности.

Что будет с блогерами?

Совсем недавно мы писали, сколько получают популярные блогеры инстаграма за один рекламный пост. Несмотря на то что лайки превратились в валюту, отношение к инфлюенсерам за последние годы сильно изменилось. Так, если еще в 2016 году блогер с десятками тысяч подписчиков мог отдохнуть в роскошном отеле или приобрести дорогой товар в обмен на пару фото на его странице, то сейчас интерес к ним поутих. Все дело в однотипной рекламе, которой люди заполнили социальную сеть, чем перенасытили подписчиков и оттолкнули спонсоров. Реакция рекламодателей на отмену лайков пока неизвестна, но это может привести к тому, что крупные бренды теперь будут ориентироваться исключительно на знаменитостей мирового уровня и заключать с ними контракты на долгосрочной основе. Поэтому, если вы планировали в ближайшем будущем завести блог и затмить Кайли Дженнер, которая получает более 81 млн рублей за один рекламный пост, то, вероятнее всего, вы уже опоздали.

Также в 2016 году инстаграм запустил инструменты, показывающие аналитику профиля, а вместе с этим появились сервисы для покупки ботов и лайков. Попытка избавиться от такой «накрутки», а также выявить все «мертвые души» — одна из причин исчезновения цифр рядом с сердечком. В связи с этим труднее всех придется тем, кто успел купить фейковых подписчиков и «накрутить» лайки под своими постами. С большой вероятностью теперь главным мерилом популярности станут комментарии. Конечно же, их тоже можно купить, но на черном рынке это самый дорогой товар, который не каждый может себе позволить.

Тем не менее даже скрытые лайки продолжат влиять на популярность и положение постов в алгоритмической ленте. То есть если подписчики будут забывать нажимать на сердечко под постом, то и весь остальной контент пользователя будет показываться людям реже. Теперь, чтобы оставаться видимыми, блогерам придется придумывать новый способ привлечения внимания и выводить качество своих публикаций на новый уровень. В этом же скрывается и интерес руководства социальных сетей: они призывают смотреть на контент более вдумчиво, а для этого придется проводить больше времени на платформе. Люди будут чаще писать комментарии, за счет чего увеличится общее количество времени, проведенного в соцсети.

А для вас социальные сети без лайков потеряют свою привлекательность?