Мы посчитали, сколько лишних калорий незаметно съедаем каждый день

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Иногда кажется, что один небольшой кусочек шоколадки, несколько ягод или просто ложечка какого-то блюда — это так мало и совсем ничего не значит для организма. На самом деле именно такие кусочки и приносят в наш организм те самые «невидимые» калории.

Мы в AdMe.ru решили узнать, насколько на самом деле калорийна вся эта незначительная еда, и подобрали подопытного «котика», который будет скрупулезно считать и записывать все невидимые калории. И вот что из этого вышло.

Меня зовут Екатерина, и я буду отслеживать калории-невидимки, которые обычно мы не замечаем. При этом для чистоты эксперимента никаких изменений в образе жизни и питании я не делаю. Но теперь я слежу за каждой крошкой и ягодкой и записываю то, на что раньше просто не обратила бы внимания. После завершения эксперимента мы собрали все эти продукты и отфотографировали — получилось очень наглядно.

Понедельник. День 1-й

Как и у многих женщин, мое утро начинается не с кофе и даже не с завтрака, а с его приготовления. Готовила утром кашу, выпила глоток молока, проверяла, не скисло ли. На работе коллега угостила шоколадкой — пара долек, ну кто это считает. А стоило бы. Ближе к вечеру на работу принесли пиццу — день рождения коллеги. Я не смогла пройти мимо и взяла кусочек — привет, лишние калории! Сегодня вечером у меня встреча с подругой, сели в кафе, взяла латте, к нему подарили пару кофейных зернышек в шоколаде.



Итого за день получилось 411 калорий-невидимок — внушительная сумма («спасибо», пицца!). Чем это можно заменить: 100 г малинового торта, 460 г греческого салата или несколько хороших порций борща.

Вторник. День 2-й

Снова завтрак и каша, история с молоком повторяется. Кроме того, пока резала сыр, съела несколько пластинок. С утра же можно.



Сегодня одна из коллег опоздала на планерку и в качестве штрафа принесла всем ягоды. Несколько черешен прошли через журнал учета калорий прямо в меня. Сегодня у меня вечер в спортзале, после него я обычно не ем. Правда, муж тоже принес черешню, взяла еще немного ягод.



Итого за день 178 ккал — немного, но ощутимо. Чем это можно заменить: 200 г гречки с грибами в томатном соусе, 4 наггетса из «Макдональдса» или 100 г моего любимого десерта — шоколадной панакоты.

Среда. День 3-й

За завтраком я случайно доела оставшуюся черешню — всего несколько ягод. Рабочий день шел спокойно, пока мне не подарили пакетик крекеров. Утащила немного, не посчитала их за еду. 3 палки сельдерея помогли пережить время с обеда до ужина. Слышала, что у него вообще калорий нет, на самом деле немного, но есть. Пришли с друзьями в ресторан — у подруги день рождения. Стол общий, накладываем всего понемногу. Незаметными получились только напитки (ну кто их считает) — стакан «Sprite» и домашний лимонад с базиликом. Раньше я бы не обратила на них внимания, поэтому сейчас записываю их в «случайные» калории. Итого 296 ккал! Оказалось, напитки могут быть очень коварными. Чем это можно заменить: 5 роллов «Филадельфия», 250 г куриной грудки с гречкой и грибами или 100 г пирога с яблоками можно было съесть вместо этих перекусов.

Четверг. День 4-й

Как известно, после праздника вставать сложновато. Сонная и невыспавшаяся повторила ритуал с молоком и приговорила пару ломтиков сыра — слишком тонко нарезала. В течение дня еще несколько раз согрешила с сыром, брала по ломтику в качестве перекуса, и получилось аж 6 кусочков. Итого 170 ккал в день — не так страшно, но без них легко можно было обойтись. Чем это можно заменить: 130 г медальонов из говядины, 100 г салата «Мимоза» или 4 конфетки «Рафаэлло».

Пятница. День 5-й

Сегодня готовила завтрак и смазала форму маслом. Обычно я бы не обратила на него внимание, но теперь — старательно записываю в «невидимки». На работе тишь да гладь — никто не подкармливает. Дневник питания под контролем. Обед по пятницам я с собой не ношу — выбираемся с коллегами в кафе. К порции роллов традиционно подают соевый соус, васаби и консервированный имбирь, это я не считаю за еду, поэтому старательно записываю. Ужин. Сегодня мы идем в гости к друзьям. Иногда мы просто собираемся вместе поесть, и как раз такой случай. Прилагающиеся к блюду оливки и сметану я посчитала как «случайные» калории, обычно они остаются незамеченными. Всего за день вышло 159 ккал — чтобы сжечь их, нужно бежать 40 минут! Чем это можно заменить: 150 г окрошки с квасом, половина чизбургера или 300 г фруктового салата с йогуртом.

Суббота. День 6-й

Сегодня потрясающий день — мы уезжаем гулять в парк. С утра плотный завтрак — и в путь. Пока мы гуляем, я сделала пару глотков газировки у друга. Также мы взяли с собой орешки, чтобы покормить белочек. Оказалось, я тоже вполне себе белочка — надо же было проверить качество продукта. 5 половинок грецкого ореха до белок не добрались. Пока мы гуляем, я еще пару раз согрешила с газировкой. Зато вечером посчитала день разгрузочным и от ужина отказалась. Вдруг-таки похудею? Итого всего 121 ккал — самый скромный результат за время опыта. Чем это можно заменить: 100 г азу по-татарски, бутерброд с сыром и овощами или 200 г гаспачо.

Воскресенье. День 7-й

Утром готовлю завтрак — попробовала кашу и творог. Всего по ложке. Кроме того, насыпала клубники себе в кашу и не посчитала ее за еду — всего пара ягод же. Сегодняшний день предназначен под суровый семейный шопинг. От легкой прогулки по ТЦ разыгрался аппетит, но я же худею! Воскресный вечер — время готовки, запасемся на будни. Пока готовила, сгрызла половину морковки и несколько ломтиков огурца. Итого 172 кал за день — 1/10 часть моей дневной нормы! Чем это можно заменить: 50 г куриной грудки с грибами под сливочным соусом, аж 200 г винегрета с фасолью или 30 г торта «Птичка» из птичьего молока.