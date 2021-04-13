«Я бросила водить ребенка на 100500 кружков и просто отстала от него». Искреннее признание современной мамы

Идеальный ребенок в представлении многих родителей выглядит следующим образом: постоянно занят, приносит домой одни пятерки, «звездит» во всех секциях и кружках и думает исключительно о поступлении в институт и будущей профессии. А в реальной жизни частенько оказывается, что чадо мечтает просто лежать на диване с телефоном в руках.

Некоторые в редакции AdMe.ru искренне считают, что главная проблема здесь не в лени детей, а в заморочках родителей. Мы спросили одну из работающих у нас мам, что же будет, если просто выдохнуть и перестать твердить своему ребенку олимпийскую речевку «Быстрее, выше, сильнее».

Сейчас мой сын учится в 6-м классе. Но еще в началке нас, родителей, обязывали заполнять бумажки с перечислением кружков и секций. Если у чада было меньше 4 направлений внеурочной деятельности, классный руководитель осуждающе смотрела и сообщала, что у ребенка должна быть занята каждая минута. Дескать, детскую энергию надо направлять в мирное русло, чтобы не оставалось времени на хулиганство. Мне, честно говоря, всегда было жалко несчастных детей, затянутых в костюмы с белыми воротничками, в которых ни побегать, ни попрыгать. А теперь они еще и вынуждены кочевать от одной парты к другой: в первой половине дня уроки, потом кружок юного шахматиста, портретиста, журналиста (нужное подчеркнуть). Ну и вечером еще выматывающая спортивная тренировка, чтобы скучно не было. И на следующий день все сначала. Знаете, даже взрослый вряд ли выдержит такой режим. Представьте, что после работы вы каждый день ходите на дополнительные занятия. Причем везде дают задания и требуют их выполнения. Да-да, это помимо работы, где регулярно бывают завалы и авралы (в случае ребенка — проверочные, диктанты и контрольные). В моем детстве основным кружком была улица: там мы развивали и ловкость, и скорость реакции, и умение общаться. Я даже плавать научилась сама — в городской речке. А на велик меня впервые усадили соседские мальчишки.

В моей жизни был период, когда я сама вела кружок: занималась с детьми журналистикой. У нас был парень, который «звездил» на школьных конкурсах, участвовал во всяких «Учениках года», был школьным президентом, ходил на плавание и занимался карате. График был настолько плотный, что пару раз я даже звонила в бассейн и просила инструктора: «Вы же все равно на тренировку мимо нас едете. Захватите, пожалуйста, по дороге наше юное дарование из телестудии, а то он вовремя дойти не успеет». Этот парень действительно чувствовал себя отлично при полной загруженности. Хотя я даже не представляю, когда он спал. Но есть и другие дети. Такие, как мой собственный сын. Ему не подходят коллективные виды спорта, он стесняется танцевать при всех и не собирается ни с кем драться даже в тренировочном бою. Год отходил на плавание, сказал, что теперь хорошо держится на воде и больше не видит смысла в занятиях. Зато он с удовольствием катается на лыжах и взахлеб рассказывает о летних походах, где инструктор часами гоняет их по лесу, готовит веревочные препятствия и учит ставить палатки. А еще он дважды в неделю ходит в театралку и буквально светится от возможности выступать на сцене.

Но периодически мне звонит бывший муж и требует, чтобы я отдала ребенка на хоккей. А я включаю святую простоту и говорю: «Хорошо, но только купи ему полное обмундирование и сам води на тренировки». На этом диалог обычно завершается. Я прекрасно знаю, что весь родительский энтузиазм у бывшего супруга заканчивается, когда выясняется, что ребенком нужно не только хвастаться, но и как-то вкладываться в его развитие. Да и мелкий ни за что не пойдет гонять шайбу. Не его это. Точно так же, как и танцы. Я долго не могла понять, почему он отказывается записаться на хореографию. А потом осознала, что этого хочу именно я. Это у меня с детства отличная растяжка и даже в нынешнем нетренированном состоянии после небольшого разогрева мышц я легко могу поднять ногу почти на высоту роста. Но для моего сына шпагат — это что-то из области фантастики. Года 3 назад я хотела отдать его еще и на музыку, но сын так взвыл, что я тут же отстала. Да, это тоже моя мечта. Только нереализованная. В детстве я мечтала научиться играть на пианино. Но родители спустили меня с небес на землю. Мол, уже разговаривали обо мне в музыкальной школе, а там сказали, что у меня нет слуха. Уже потом я поняла, что они просто не хотели водить меня в музыкалку, которая была далековато от дома. А сейчас я поняла, что хочу освоить гитару. Вот ею и займусь, а от ребенка отстану.

Сейчас я наконец-то поняла, что ребенку не нужно 100500 кружков. 3–4 внеурочных занятий в неделю моему сыну хватает по уши. А если он хочет позалипать в телефоне — нет проблем. Имеет полное право на свободное время. Есть у меня перед глазами и другой пример. Один из друзей моего сына занят «от и до»: утром уроки, после обеда репетитор, вечером, в зависимости от дня недели, школа искусств или футбол. Сейчас паренек начал взрослеть и уже пробует протестовать, чтобы отвоевать себе время для общения с друзьями. Многие родители жалуются, что детей в наши дни не вытащишь из гаджетов. Да, придется смириться с тем, что сейчас другое время и все общение перекочевало в интернет. Кстати, дети нередко там смотрят обучающие видео, а некоторые по тихой грусти даже чего-то программируют. Я считаю, что это довольно неплохо. Самообразование и все такое. А еще мне кажется, что детям, живущим по графику, который составили для них заботливые родители, во взрослой жизни будет гораздо сложнее самим добывать знания и планировать время. Ведь за них расписание всегда составляли другие. В институте и в самостоятельной жизни вашего сына или дочку выбросит из этой круговерти кружков и полезных занятий, и он останется глотать воздух, как рыба, попавшая в другую среду. И не факт, что это закончится хорошо. Повзрослевшее чадо может пойти вразнос от избытка свободы или с перепугу просто замкнется в себе.

Своего сына я пока учу грамотно отбрыкиваться от взрослых, которые периодически сообщают: «Тебе ничего не интересно, ты почти никуда не ходишь, да еще и не принимаешь участия в делах класса». Педагогам, например, приходится напоминать, что парень и так уже защищает честь школы на областных олимпиадах и периодически выступает на районных праздниках в составе театрального кружка. Часто в таких ситуациях бывает стыдно именно родителям, которые думают: «Неужели люди скажут, что мой сын балбес?» Поэтому над собой желательно бы тоже поработать. Мне кажется, что с моего ребенка сейчас вполне хватит одного кружка и периодических лесных походов. В конце концов, моя задача — вырастить не издерганного невротика, а максимально адаптировать парня к обществу, в котором ему придется жить.