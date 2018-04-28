Что будет, если 2 недели не повышать голос на ребенка
Согласно исследованиям, если часто повышать голос на ребенка, это сделает его агрессивным, замкнутым и неуверенным в себе. Да и на родителях это сказывается не лучше: больше ежедневного стресса — хуже отношения в семье. Поэтому любой взрослый рано или поздно задается вопросом: «А возможно ли общаться с ребенком на равных, избегая крика и гнева?»
В очередной раз коря себя за вечернюю ссору со своим 4-летним сыном Михой, я поняла, что не хочу больше когда-либо повышать голос на него. Он смышленый, самостоятельный мальчишка, и я была уверена, что, если на правах старшего первой научусь держать себя в руках, ссор и обид в нашей жизни будет меньше.
Так, вооружившись советами психологов, я твердо решила держать себя в руках и записывала все, что происходило в течение 2 недель. Специально для читателей AdMe.ru расскажу, как это было и через что пришлось пройти нам обоим.
Я серьезно подошла к этому вопросу и первым делом узнала, что таким же родителям, как и я, советуют специалисты
Так выглядели мои атрибуты новой жизни: напоминалка и таблица.
Советов сотни, поэтому я сразу отбросила банальные типа «Отпустите свой гнев» или «Представьте себя на месте ребенка». Старалась выбирать только те, которые могла тут же применить на практике.
В итоге я решила прислушаться к следующим рекомендациям.
- Позволить ребенку оценивать мои успехи: выдать наклейки, которые он будет вклеивать в специальный табель, если посчитает, что в этот день я достаточно уважительно с ним общалась.
- Завести таблицу гнева, в которую я должна записывать, когда накричала на сына и за что.
- Если очень хочется кричать, заменить крик на шепот.
- Чувствуя, что могу сорваться, засекать 10 секунд, перед тем как начать говорить.
- Искать сигналы гнева (сжатые кулаки, скрежет зубами, прилив жара) и, обнаруживая их, сохранять молчание, пока состояние не нормализуется.
- Вместо крика попробовать хлопать в ладоши. Показалось странным и одновременно таким простым, что не могла не заинтересоваться.
- Еще я для первых дней сделала напоминание: нарисовала перечеркнутый значок мегафона на тыльной стороне ладони.
Важное примечание: сама себе я поставила условие, что не должна заменять крик ни на какие альтернативные по количеству негатива методы. Например, на угрозы.
Начать решила не с понедельника, а с четверга, потому что иначе был бы риск откладывать до бесконечности
День 1-й. Прошел на ура. Была воодушевлена грядущими переменами, с радостью следила за своим поведением и ни разу не повысила голос. Но, как я и ожидала, все было не так просто.
Миха придумал себе свою напоминалку. Нарисовали безвредным смываемым маркером.
День 2-й. Миха заметил напоминалку на моей руке и попросил себе такую же. «Например, чтобы я не дергал вас за уши» (есть у него такая выводящая нас, родителей, из себя привычка). Нарисовала. Впервые остановившись в попытке дернуть отца за ухо, сын принялся плакать и тереть руку, причитая: «Зачем я на это согласился! Зачем я это придумал! Зачем я на это пошел!» Слушая эти причитания и стараясь оставаться спокойной, в голове я задавала себе те же вопросы.
Дни 3–4-й. Система оценивания маминого поведения в нашем случае не сработала. Видимо, она рассчитана на детей постарше. Миха же даже не пытался вникнуть в суть оценивания, ему просто нравилось клеить наклейки.
День 5-й. Начались трудности. Миха стал позволять себе намного больше беспричинного нытья. Пришлось ввести правило: «Я продолжу избавляться от крика, если ты будешь меньше ныть». Сработало. Он начал учиться спокойно произносить требования и жалобы, которые раньше пропевались тягучим, скрипучим, несчастнейшим тоном, а также стал эффективнее воспринимать спокойные слова (например, убирал игрушки с первой просьбы).
Сбор игрушек теперь перестал выводить из себя нас обоих.
День 6-й. Миха начал надо мной подтрунивать. Чуть набедокурит и сразу мне показывает, чтобы начинала считать до 10. Первые несколько раз было смешно, но позже появилось раздражение. Попросила его больше так не делать. Послушал. Но пользоваться методом я почему-то перестала.
День 7-й. На 7-й день я заметила, что злости, крика и нытья в нашей жизни стало на порядок меньше. Все мои повышения голоса свелись к громкому произношению его имени. Вскоре на смену этому пришли те самые хлопки в ладоши.
Вот что бывает, когда пишешь в прописи и не смотришь в тетрадь.
День 8-й. Первый серьезный срыв за это время: Миха принес первое домашнее задание. Садилась с ним перед прописью я милой мамой, которая готова каждого научить, как сохранять спокойствие в любой ситуации, а встала из-за стола неуравновешенной дамой с трясущимися руками. Что тут сказать: детские прописи — это испытание не для слабонервных.
День 9-й. Накануне вернулись угрызения совести, из-за которых очень плохо засыпала, и на 9-й день встала разбитой, сдерживаться было сложнее.
День 10-й. С него начались первые абсолютно чистые от всякого крика дни. Муж, который из-за работы не мог регулярно наблюдать за происходящим, сказал, что изменения в поведении ребенка видны невооруженным глазом.
День 11-й. Интересные детали: сын научился вести диалоги, со скрипом, но стал соглашаться на компромиссы, начал заботиться о том, чего мы хотим, и периодически задавать вопросы вроде «Вы не против, если я включу кондиционер?» или «Может, вы хотите чего-нибудь вкусненького?» (именно эти слова он произносил). Меня захлестнуло невиданное воодушевление.
Миха с радостью демонстрирует, что ему не жалко делиться вкусняшками.
День 12-й. Только в этот день я наконец использовала совет по замене крика на шепот. Я пыталась объяснить Михе, почему нельзя говорить посторонним людям, что от них воняет, а он катал по колену машинку и, казалось, вообще меня не слышал.
В прежние времена я начала бы кричать, чтобы привлечь его внимание. Но в этот раз, сократив речь до минимума, я прошептала ее Михе на ухо. Это было намного эффективнее любого крика, потому что он тут же включился в беседу (тоже шепотом), задал несколько вопросов по поводу общения с посторонними людьми. И больше у нас похожих неприятных ситуаций не возникало.
День 13-й. Готовясь вскоре подвести окончательные итоги, я неожиданно для себя снова сорвалась. Миха отказался попробовать кататься на велосипеде, о котором умолял нас целый месяц, и это для меня было настолько странным и непонятным, что я начала кричать.
После этого, несмотря на угрызения совести, я долго не могла унять злости. Уже знакомые мне симптомы гнева не отпускали. Думаю, иногда даже в материнстве жизненно необходимо делегировать полномочия. Раз эта тема разбудила во мне зверя, пусть Миха обсудит ее с папой, и желательно, чтобы меня не было рядом.
День 14-й. Может показаться, что опыт был неудачным из-за двух срывов, но я считаю, что он удался. Хотя бы потому, что я прояснила важные для себя моменты.
Вот что я для себя выяснила
- Если что-то в поведении ребенка вывело меня из себя, то это, скорее всего, повторится, поэтому нельзя оставлять такие моменты без внимания.
- Если пришлось накричать, важно вовремя извиниться.
- Поведение ребенка — отражение нашего к нему отношения, и это не пустые слова.
- До введения новых правил я повышала голос в разговоре с Михой около 12 раз. Он показывал такую же эмоциональную нестабильность, и около 80 % его просьб и реакций на запреты выливались в нытье.
- Сейчас мне почти не приходится повышать голос (это происходит раз в 4–5 дней). Миха тоже стал намного спокойнее, научился мудро реагировать на вещи, которые ему не нравятся, а нытье появляется в нашей жизни примерно раз в 1–2 дня. Меня это устраивает.
Очень рада, что наконец ввела правило неповышения голоса в нашу жизнь, потому что оно подарило мне такие изменения в материнской жизни, которых другими методами я бы просто не добилась.