Что будет, если 2 недели не повышать голос на ребенка

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Согласно исследованиям, если часто повышать голос на ребенка, это сделает его агрессивным, замкнутым и неуверенным в себе. Да и на родителях это сказывается не лучше: больше ежедневного стресса — хуже отношения в семье. Поэтому любой взрослый рано или поздно задается вопросом: «А возможно ли общаться с ребенком на равных, избегая крика и гнева?»

В очередной раз коря себя за вечернюю ссору со своим 4-летним сыном Михой, я поняла, что не хочу больше когда-либо повышать голос на него. Он смышленый, самостоятельный мальчишка, и я была уверена, что, если на правах старшего первой научусь держать себя в руках, ссор и обид в нашей жизни будет меньше. Так, вооружившись советами психологов, я твердо решила держать себя в руках и записывала все, что происходило в течение 2 недель. Специально для читателей AdMe.ru расскажу, как это было и через что пришлось пройти нам обоим.

Я серьезно подошла к этому вопросу и первым делом узнала, что таким же родителям, как и я, советуют специалисты

Так выглядели мои атрибуты новой жизни: напоминалка и таблица.

Советов сотни, поэтому я сразу отбросила банальные типа «Отпустите свой гнев» или «Представьте себя на месте ребенка». Старалась выбирать только те, которые могла тут же применить на практике. В итоге я решила прислушаться к следующим рекомендациям. Позволить ребенку оценивать мои успехи: выдать наклейки, которые он будет вклеивать в специальный табель, если посчитает, что в этот день я достаточно уважительно с ним общалась.

выдать наклейки, которые он будет вклеивать в специальный табель, если посчитает, что в этот день я достаточно уважительно с ним общалась. Завести таблицу гнева, в которую я должна записывать, когда накричала на сына и за что.

в которую я должна записывать, когда накричала на сына и за что. Если очень хочется кричать, заменить крик на шепот.

Чувствуя, что могу сорваться , засекать 10 секунд, перед тем как начать говорить.

, засекать 10 секунд, перед тем как начать говорить. Искать сигналы гнева (сжатые кулаки, скрежет зубами, прилив жара) и, обнаруживая их, сохранять молчание, пока состояние не нормализуется.

(сжатые кулаки, скрежет зубами, прилив жара) и, обнаруживая их, сохранять молчание, пока состояние не нормализуется. Вместо крика попробовать хлопать в ладоши. Показалось странным и одновременно таким простым, что не могла не заинтересоваться.

Показалось странным и одновременно таким простым, что не могла не заинтересоваться. Еще я для первых дней сделала напоминание: нарисовала перечеркнутый значок мегафона на тыльной стороне ладони. Важное примечание: сама себе я поставила условие, что не должна заменять крик ни на какие альтернативные по количеству негатива методы. Например, на угрозы.

Начать решила не с понедельника, а с четверга, потому что иначе был бы риск откладывать до бесконечности

День 1-й. Прошел на ура. Была воодушевлена грядущими переменами, с радостью следила за своим поведением и ни разу не повысила голос. Но, как я и ожидала, все было не так просто.

Миха придумал себе свою напоминалку. Нарисовали безвредным смываемым маркером.

День 2-й. Миха заметил напоминалку на моей руке и попросил себе такую же. «Например, чтобы я не дергал вас за уши» (есть у него такая выводящая нас, родителей, из себя привычка). Нарисовала. Впервые остановившись в попытке дернуть отца за ухо, сын принялся плакать и тереть руку, причитая: «Зачем я на это согласился! Зачем я это придумал! Зачем я на это пошел!» Слушая эти причитания и стараясь оставаться спокойной, в голове я задавала себе те же вопросы.

Дни 3–4-й. Система оценивания маминого поведения в нашем случае не сработала. Видимо, она рассчитана на детей постарше. Миха же даже не пытался вникнуть в суть оценивания, ему просто нравилось клеить наклейки.

День 5-й. Начались трудности. Миха стал позволять себе намного больше беспричинного нытья. Пришлось ввести правило: «Я продолжу избавляться от крика, если ты будешь меньше ныть». Сработало. Он начал учиться спокойно произносить требования и жалобы, которые раньше пропевались тягучим, скрипучим, несчастнейшим тоном, а также стал эффективнее воспринимать спокойные слова (например, убирал игрушки с первой просьбы).

Сбор игрушек теперь перестал выводить из себя нас обоих.

День 6-й. Миха начал надо мной подтрунивать. Чуть набедокурит и сразу мне показывает, чтобы начинала считать до 10. Первые несколько раз было смешно, но позже появилось раздражение. Попросила его больше так не делать. Послушал. Но пользоваться методом я почему-то перестала.

День 7-й. На 7-й день я заметила, что злости, крика и нытья в нашей жизни стало на порядок меньше. Все мои повышения голоса свелись к громкому произношению его имени. Вскоре на смену этому пришли те самые хлопки в ладоши.

Вот что бывает, когда пишешь в прописи и не смотришь в тетрадь.

День 8-й. Первый серьезный срыв за это время: Миха принес первое домашнее задание. Садилась с ним перед прописью я милой мамой, которая готова каждого научить, как сохранять спокойствие в любой ситуации, а встала из-за стола неуравновешенной дамой с трясущимися руками. Что тут сказать: детские прописи — это испытание не для слабонервных. День 9-й. Накануне вернулись угрызения совести, из-за которых очень плохо засыпала, и на 9-й день встала разбитой, сдерживаться было сложнее.

День 10-й. С него начались первые абсолютно чистые от всякого крика дни. Муж, который из-за работы не мог регулярно наблюдать за происходящим, сказал, что изменения в поведении ребенка видны невооруженным глазом. День 11-й. Интересные детали: сын научился вести диалоги, со скрипом, но стал соглашаться на компромиссы, начал заботиться о том, чего мы хотим, и периодически задавать вопросы вроде «Вы не против, если я включу кондиционер?» или «Может, вы хотите чего-нибудь вкусненького?» (именно эти слова он произносил). Меня захлестнуло невиданное воодушевление.

Миха с радостью демонстрирует, что ему не жалко делиться вкусняшками.

День 12-й. Только в этот день я наконец использовала совет по замене крика на шепот. Я пыталась объяснить Михе, почему нельзя говорить посторонним людям, что от них воняет, а он катал по колену машинку и, казалось, вообще меня не слышал. В прежние времена я начала бы кричать, чтобы привлечь его внимание. Но в этот раз, сократив речь до минимума, я прошептала ее Михе на ухо. Это было намного эффективнее любого крика, потому что он тут же включился в беседу (тоже шепотом), задал несколько вопросов по поводу общения с посторонними людьми. И больше у нас похожих неприятных ситуаций не возникало.

День 13-й. Готовясь вскоре подвести окончательные итоги, я неожиданно для себя снова сорвалась. Миха отказался попробовать кататься на велосипеде, о котором умолял нас целый месяц, и это для меня было настолько странным и непонятным, что я начала кричать. После этого, несмотря на угрызения совести, я долго не могла унять злости. Уже знакомые мне симптомы гнева не отпускали. Думаю, иногда даже в материнстве жизненно необходимо делегировать полномочия. Раз эта тема разбудила во мне зверя, пусть Миха обсудит ее с папой, и желательно, чтобы меня не было рядом.

День 14-й. Может показаться, что опыт был неудачным из-за двух срывов, но я считаю, что он удался. Хотя бы потому, что я прояснила важные для себя моменты.

Вот что я для себя выяснила