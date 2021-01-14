«Встреча с постаревшей бывшей». Меткий текст о том, куда уходят любимые и почему их не нужно возвращать

Встречи с людьми из прошлого всегда погружают нас в дебри ностальгии. Одни старые знакомые вызывают радость и теплые воспоминания, другие — боль и грусть, а третьи наталкивают на различные размышления о жизни и судьбе.

Мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо текста блогера Морены Мораны о том, что месть и насмешки над бывшими — это игра, которая не стоит затраченных на нее сил.

Один из самых популярных сюжетов для наших широт — встреча с бывшей одноклассницей. Непременно подурневшей, потолстевшей женщиной без будущего, на что-то еще надеющейся.



Такие истории имеют всегда очень высокий рейтинг и стабильную мужскую аудиторию. Внутри вообще можно написать все, что угодно, лишь бы в рассказе присутствовали спасательные круги на талии, три развода, двое спиногрызов, которых еще тянуть и тянуть, и запоздалое раскаяние. Из одежды героине допускается иметь пуховик, предположительно, зеленого цвета. Из золота — редкие зубы. Из украшений — бланш под глазом. Из имущества — долги.

При этом женщина должна мнить себя той роковой красоткой, которой была в юности. Предлагать себя, любовь и особый салатик, в который она добавляет тертое яблочко.



Лирический герой же должен быть непреклонен. Некогда ему. У него новенький BMW, юная красавица-жена, воспитанные и почтительные дети, абонемент в модный фитнес-клуб и путевка в экзотическую страну на завтра. А у нее ничего, и впереди ничего. Только старость. Раньше надо было думать.



Но это в соцсетях, а в жизни бывшие одноклассники видятся редко, если не брать в расчет тех, кому удалось сохранить хотя бы приятельство с самыми близкими. В основном — случайно, чаще — никогда. А странные, потрепанные судьбой субъекты неряшливого вида, выглядящие так, как будто вот-вот попросят на опохмел, бывают обоих полов.

Гораздо чаще в реальности встречается такой сюжет: возвращение блудного попугая. Может быть, я преувеличиваю, но у меня сложилось впечатление, что это такая национальная традиция. Как тот недостающий пазл, который объясняет, почему многочисленные «А куда же ты раньше смотрела, он что, другим был?» не срабатывают.



Дело в том, что в начале отношений наши мужчины и правда другие. Многие иностранки удивляются: немец, к примеру, если в начале пополамщик, то и в конце пополамщик, это его принцип жизни. У наших же есть период отчаянной подстройки и пушения хвоста. Кратковременный, правда: от нескольких дней до нескольких недель. А потом женщина считается уже взятой в плен. И на этом этапе не зазорно уже не только есть горячее и спать на чистом, не внося в семью ничего, кроме прокрастинации. Потом мужчина и вовсе считает ее своей навсегда, а самые упоротые особи видят это так, что теперь ему принадлежат ее зарплата, тело и жизнь. И главное, никто не мешает завоевывать теперь другой объект. А потом можно и вернуться. Женщина же все равно вроде как помечена.

Поэтому внезапное появление со словами «Здравствуй, это я!» — это скорее мужская привилегия. Если исключить прямо очень успешных мужиков, к которым, действительно, готовы вернуться все. Вплоть до сбежавших котов, соседей по лестничной площадке и преподавателей по философии.



Одна знакомая в 30 лет после развода имела чудесный роман с 20-летним. Они идеально дополняли друг друга. Она была его кофе, он был ее сливками. Ее зрелый задор, его юношеская прыть... Каково же было ее изумление, когда в ее 46 он переехал в соседний дом вместе с женой и ребенком.



— Пойдем ко мне, будет хорошо! — однажды заявил он, когда она шла с сумками из магазина. И, помявшись, добавил. — Делов-то на 5 минут.



Бывшая возлюбленная, ставшая за 16 лет чужой, только удивленно крякнула.

«Здравствуй_это_якакают» молодые и зрелые, и даже совсем старики. В нашей культуре мужчина завоевывает женщину, поэтому многих тянет на места былой славы. Освежить вкус победы, так сказать. Тем более что уже можно больше не напрягаться. Результат этого, как правило, предсказуем. Время не ждет, и в одну реку нельзя войти дважды (можно только вступить). С поражениями и ранами прошлого история еще хуже. Они болят. Хочется переиграть все по-своему, хотя бы в сети. Отсюда и популярность сюжета.



Ну а в жизни, честно говоря, я еще не видела удачных камбэков. И удачных историй мести — тоже. Хотя бы потому, что если вы увидели бывшую возлюбленную на кассе недорогого магазина, то вы сами, скорее всего, так навсегда и застряли в этом магазине и в этом районе... Чудес не бывает...