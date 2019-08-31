В каждой стране свой рецепт счастья. Мы выбрали 8, которые можно применить прямо сейчас

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У каждой страны не только свой язык, культура и деньги, но и нечто большее: своя концепция счастливой жизни, некий определенный свод правил, соблюдая которые каждый гражданин может ощутить радость и спокойствие. Журналистка Хелен Рассел в своей книге «Атлас счастья» подробно описывает понимание счастья для жителей каждого государства и действия, которые мы можем у них перенять.

AdMe.ru уверен: и у вас есть тайные ингредиенты гармоничной жизни. Делитесь ими с нами в комментариях.

Австралия: Fair go (фейр-гоу) — равные возможности

Австралийцы считают, что все в этом мире заслуживают справедливого отношения. Впервые понятие Fair go появилось в 1891 году во время забастовки стригалей овец, которых арестовали, но не зачитали их права. Как было написано в газете, возмущенные стригали пришли к начальству с вопросом: «И это вы называете справедливостью?» После этой забастовки в местном сообществе зародилась концепция равных возможностей, честной, открытой игры и оптимистического отношения к жизни. Соблюдение этих жизненных правил и неуемный оптимизм делают местных жителей одними из самых счастливых в мире. Еще одна интересная особенность австралийцев заключается в их огромной дружелюбности. Раз все равны и у каждого одинаковые шансы, почему бы не стать друзьями? Как стать счастливым по-австралийски: Постарайтесь избавиться от предвзятого отношения к людям, дайте равный шанс тем, кто вас окружает.

Постарайтесь быть дружелюбным с малознакомыми людьми — и вы увидите, как много на самом деле людей, которые с радостью примут ваше мировоззрение.

Дайте шанс самому себе в деле, которое вам кажется малоосуществимым. Хотя бы попытайтесь.

Англия: Jolly (джолли) — веселье и жизнерадостность

Сам термин Jolly происходит от старофранцузского jolif — «милый, симпатичный». На сегодняшний день джолли неразрывно связан с английским менталитетом. Англичане не любят жаловаться, ныть и высказывать негативные эмоции. Даже когда обстоятельства складываются против них, истинные британцы найдут позитивные впечатления, которые позволят им ощутить себя счастливыми. Это может быть кружечка ароматного чая, прогулка с собакой по парку, а может, просто вкусный завтрак с гренками и яйцом. Главное — не зацикливаться на негативе и не погружаться в жалость к себе. Как стать счастливым по-английски: Перестаньте жаловаться на жизнь друзьям и знакомым.

Если чувствуете, что проваливаетесь в уныние, постарайтесь отвлечься на какое-нибудь приятное дело (прогулку с животными, встречу с друзьями, вкусный обед).

Сирия: Tarab (тараб) — музыкальный экстаз

Тараб — это мощнейшее эмоциональное состояние, вызванное арабской музыкой. Впервые это понятие появилось в период Османской империи, но тараб и по сей день является важной составляющей сирийской культуры. Несмотря на то что страна пережила огромное множество войн, нападений и захватов, сирийцы стараются выжить и привнести в свое существование толику счастья. Благодаря тарабу им это удается. Уд, музыкальный инструмент, чем-то напоминающий лютню, прочно ассоциируется с традиционным музыкальным исполнением. Сама мелодия может длиться около 45 минут, а иногда и час. В таких песнях поется о любви, немного о религии, и, конечно же, тараб слушают вживую. Это также помогает поднять настроение и ощутить счастье, особенно когда вы в толпе единомышленников, а вокруг разливаются волшебные звуки. Как стать счастливым по-сирийски: Найдите музыкальную композицию, способную вызвать приятные эмоции именно у вас.

Чаще посещайте живые концерты в компании друзей-единомышленников.

Германия: Gemütlichkeit (гемютлихкайт) — особый уют, когда вас окружают приятные вещи и люди

У немцев есть несколько понятий, определяющих счастье. Одно из них — Gemütlichkeit (гемютлихкайт), от gemütlich — «уютный, социально принятый, комфортный». Само понятие «гемютлихкайт» означает нечто похожее на определение хюгге, но есть существенные различия. Например, оно сугубо индивидуально для каждого. Его символизируют не столько свечи по углам квартиры, сколько перерыв между насущными делами, возможность выспаться, если находишься в стрессе. Дугими словами, это нечто полезное для души. Главное — не переборщить, ведь лень в немецкой культуре — крайне порицаемое чувство. Вторая составляющая немецкого счастья — это Vergangenheitsbewältigung, отсутствие ностальгии. Немцы очень не любят оглядываться назад и зависать в негативных воспоминаниях. Трудолюбие у них в крови, они не ждут счастья от тяжелого труда и считают, что только после хорошо сделанной работы можно наконец отдохнуть и расслабиться. Даже свадебные церемонии у них подчеркивают эту национальную особенность. Например, обряд Baumstammsägen, когда семейная пара пилит бревно, показывая гостям, как лихо они могут справиться со всеми невзгодами благодаря труду. Как стать счастливым по-немецки: Найдите то, что лично вам помогает расслабиться, и повторяйте этот ритуал как можно чаще.

Работайте на все 100 %, а после хорошенько отдыхайте.

Не затягивайте с отдыхом. Помните: лучше качественнее, чем дольше.

Бразилия: Saudade (саудади) — ностальгическая меланхолия

Конечно, тоска, меланхолия и грусть не очень уживаются с понятием счастья, однако бразильцы именно так и считают. С ними согласился бы философ Сёрен Кьеркегор, который считал, что в «меланхолии и грусти есть благословение». Сам термин возник в XIII–XV веках, когда португальцы увозили коренное население Бразилии в Африку и Азию. Именно в то время зародилось такое явление, как саудади. Это чувство описывают как ощущение счастья, которое не сложилось, тоску по близким, чувство, что нам не все равно, что мы любили, что мы помним это ощущение блаженства. Кстати, в стране даже есть особый день — 30 января, когда местные жители слушают грустные песни, читают стихи и предаются воспоминаниям. В философии этого понятия скрывается принятие потерь, смирение с их неизбежностью, а также осознание того, что и в воспоминаниях можно найти счастье, не обесценивая грусть.

Как стать счастливым по-бразильски: Устройте себе день ностальгии: послушайте печальные песни, пересмотрите фото родных и близких, вспомните тех, кого нет рядом.

Таиланд: ไม่ เป็น ไร (май пен рай) — не обращайте внимания на неприятности

Таиланд живет по принципу погашения конфликта в зародыше. «Май пен рай» («ничего страшного; не имеет значения») можно услышать повсеместно. Такой подход — один из основополагающих принципов культуры страны. Это не безразличие, а принятие любых жизненных ситуаций, особенно тех, где люди не могут что-либо изменить в силу объективных причин. Не стоит зацикливаться на одном и том же, важно идти дальше. Тайцы привыкли рассчитывать только на себя и даже нередко отказываются от помощи других людей, чтобы не обременять их. Их стойкость и самодостаточность, а также дружелюбие и улыбчивость делают их счастливыми и спокойными.

Как стать счастливым по-тайски: Если у вас что-то не получается, постарайтесь отвлечься и успокоиться: ничего страшного, и это пройдет.

Даже если вам грустно, улыбнитесь и представьте, как радость наполняет ваше тело.

Индия: Jugaad (джугад) — всегда можно найти способ улучшить что-либо из средств, которые имеются под рукой

Джугад можно интерпретировать как лайфхак, что-то, что можно сделать из подручных материалов, улучшить, изменить изначальную форму. Раньше так называли грузовик, который собирали на коленке из старых армейских джипов 50-х годов прошлого века. Находчивость и умение импровизировать — одна из составляющих индийского мира. «Если у тебя есть лимон, сделай из него лимонад». Вынужденные жить в стесненных условиях, без элементарных приспособлений, индийцы не выстояли бы без народной смекалки. Умение решить проблему быстро и соорудить нужную вещь из подручных средств выработало в местных жителях отличную стрессоустойчивость и креативность.

Как стать счастливым по-индийски: Попробуйте мыслить шире и выйдите за рамки привычного.

Будьте гибкими, не зацикливайтесь на одном решении, ищите нестандартный подход во всем.

Не отчаивайтесь, если что-то не получается, просто меняйте способ решения вопроса.

Испания: Tapeo (тапео) и Sobremesa (собремеса) — посиделки в кафе с друзьями

Tapeo (тапео; от «закуски») означает традицию прогулок с друзьями по барам, а Sobremesa (собремеса; происходит от sobre («на, над») и mesa («стол»)) — это период времени, когда все уже съедено, но разговор только начинается. Прогулки по барам до утра, когда у вас в одной руке бокал, в другой — маленькие бутербродики, а рядом с вами друзья, с которыми можно разговаривать хоть сутки напролет, — вот главная составляющая счастья испанцев. Их природная экстравертность гармонично реализуется в таких вечерних гастрономических прогулках, поднимая настроение и даря ощущение блаженства. Другая особенность местных жителей — любовь к жалобам. Философ Мигель де Унамуно считал, что жалобы помогают нам стать ближе друг другу. В эссе «Моя религия» он писал: «Если я чувствовал боль, я кричал о ней, кричал на людях». Такого же мнения придерживаются и современные жители Испании. Вкусная еда, отличная компания, разговоры, разговоры, разговоры... Как стать счастливым по-испански: Соберите компанию и совершите рейд по барам своего города, не задерживаясь долго на одном месте и не злоупотребляя алкоголем, сделайте акцент на вкусной еде.

Чаще выходите на улицу.

Поддерживайте разговоры за столом даже после того, как все вкусненькое съедено.