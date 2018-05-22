Ученые выяснили, какая музыка нравится людям с психическими отклонениями

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Психологи утверждают, что музыка способна влиять на человеческие эмоции так же сильно, как и реальные события. Поэтому к подбору плей-листа лучше подходить внимательно. Кстати, согласно недавнему исследованию, у людей с психическими отклонениями есть некоторые общие пристрастия в музыке. И нет, это не классические композиции, которые, как правило, обожают киношные психопаты. AdMe.ru решил разобраться в результатах исследования, и, надо сказать, список треков нас удивил.

У психопатов нет любимых жанров

Ученые, подготовившие доклад о любимых песнях психопатов для форума Neuroscience 2017, обследовали почти 200 человек. Им включали популярные композиции самых разных жанров и исполнителей. А перед этим провели тест на психопатию. Результаты показали, что у людей, склонных к психическим отклонениям, нет особенно любимых жанров в музыке (однако чуть чаще остальных они слушают R&B). Наиболее сильное воздействие на таких людей оказывают определенные треки, а не целые музыкальные направления.

Наиболее любимая музыка

Прежде чем говорить о треках, которые нравятся людям со склонностью к психопатии, отметим, что эти предпочтения никак не связаны с конкретными звездами шоу-бизнеса, поскольку в результатах исследования нет повторяющихся треков одного исполнителя.

Больше всего людям с психическими отклонениями понравилась песня Эминема Lose Yourself («Потерять себя») о тяжелом пути к вершине музыкального олимпа.

Также в числе песен, понравившихся психически нездоровым людям, оказался трек группы Blackstreet No Diggity (примерный перевод — «Без базара»), в котором идет речь об отношениях крутых парней с распутными красотками.

Нелюбимая музыка

Также ученым удалось выделить треки, которые людям с психическими отклонениями не понравились совсем.

Среди композиций, которые можно назвать нелюбимыми песнями психопатов, оказалась My Sharona («Моя Шарона») группы The Knack. Это рассказ о сексуальной девушке Шароне, которая буквально сводит автора с ума.

Также среди отвергнутой испытуемыми музыки оказалась популярная композиция Titanium исполнительницы Sia. Это песня от лица сильной и уверенной в себе девушки, которая сама себя называет «титаном».

Действительно ли тяжелая музыка может сделать из здорового человека психопата?

А вот негативное влияние тяжелой музыки на психическое здоровье человека оказалось мифом. Согласно исследованию, проведенному Университетом Квинсленда в Австралии, такая музыка часто помогает человеку справиться со стрессом и депрессией. Более того, она позволяет некоторым людям почувствовать прилив вдохновения, а также подолгу сохранять хорошее настроение после прослушивания.

Способна ли музыка улучшить психическое состояние?

Музыкальная терапия — это клинически обоснованный способ борьбы с психическими расстройствами. Поэтому при правильном подходе прослушивание музыки действительно может улучшить состояние человека, освободить его от подавленности, тревоги и печали. Но для этого нужно соблюдать несколько требований. Не слушайте музыку, которая гиперболизирует ваши негативные эмоции. Например, согласно исследованиям, многие мужчины склонны при стрессе слушать музыку, которая заставляет их чувствовать себя еще более несчастными. Женщины же склонны слушать музыку, которая отвлекает их от грустных мыслей либо помогает выплеснуть их и притупить.

Например, согласно исследованиям, многие мужчины склонны при стрессе слушать музыку, которая заставляет их чувствовать себя еще более несчастными. Женщины же склонны слушать музыку, которая отвлекает их от грустных мыслей либо помогает выплеснуть их и притупить. Специалисты по музыкальной терапии рекомендуют загружать в плей-лист музыку самых разных настроений, чтобы не зацикливаться на одной эмоции.

чтобы не зацикливаться на одной эмоции. Попробуйте сами написать песню. Никто не заставляет вас прописывать десятки партий для разных инструментов или выходить на сцену, чтобы покорить тысячи зрителей своими треками. Иногда достаточно просто написать слова и придумать для них мелодию, чтобы притупить негативные чувства.