Ученые рассказали, почему у одних женщин много поклонников, а у других никого нет

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Ученые давно ломают голову над вопросами привлекательности. Почему у одних женщин много поклонников, а другие коротают вечера в одиночестве? На эту тему можно спорить вечно. Однако есть вещи, которые выделяют некоторых женщин из толпы и заставляют прохожих оборачиваться им вслед.

AdMe.ru не смог остаться в стороне и решил раскрыть секреты привлекательных женщин. Оказывается, в том, чтобы нравиться окружающим, нет ничего сложного.

1. Запахи

Недавно ученые выяснили, что одни женщины пахнут приятнее, чем другие. Дело тут не в дорогом парфюме, а в наших гормонах. Женщины с высоким уровнем эстрогена притягивают мужчин как магнит. Природа давно уже все продумала за нас: парни носом чувствуют девушек, которые подходят им по биологическим параметрам. Однако древние инстинкты можно обмануть. Запах розы делает людей привлекательнее. А согласно результатам опросов, ландыш обходит дорогие гламурные духи. Все потому, что запах этих скромных цветов убивает апатию и стимулирует прилив энергии. Ароматы фруктов и выпечки обезоруживают и вызывают желание довериться.

Феромоны не работают. Это химические вещества, которые вырабатывают животные, чтобы изменять поведение других животных. Они могут испугать врага, привлечь самку или «рассказать» сородичам, где прячется добыча. Ученые сомневаются в том, что у людей вообще есть феромоны. Волшебные духи, которые притягивают представителей противоположного пола, — хитрая уловка маркетологов.

2. Подчеркнутая талия

Природа подарила мужчинам еще одну интересную суперспособность: за каких-то 200 миллисекунд они могут вычислить идеальное соотношение пропорций женской фигуры. Идеальные пропорции — те, при которых фигура напоминает песочные часы. Причем вес не играет особой роли: пышки с тонкой талией нравятся парням не меньше супермоделей. А соотношение между объемом талии и бедер должно составлять примерно 0,7–0,8. Маркетологи вовсю пользуются этой слабостью мужчин. В любой рекламе, где товар нужно продать представителям сильного пола, показаны девушки с такой фигурой. В этих уловках нет никакой магии, а подобное соотношение параметров свидетельствует о здоровье.

3. Симметрия

Ученые доказали, что внешняя привлекательность — вопрос симметрии. В ходе эксперимента, который провели британские антропологи, выяснилось, что симметричные женские лица — самые красивые. А все потому, что человеческий мозг считает красивым вещи и явления, которые несложно понять. Симметрия — легко предсказуемая штука, и не нужно быть великим математиком, чтобы распознать ее. К тому же лицо с правильными чертами говорит о здоровье. Что само по себе уже эволюционное преимущество. Чем здоровее человек, тем больше он нравится окружающим. И неважно, что пишут в глянцевых журналах.

4. Мимолетное знакомство

Человеческий мозг не любит ничего нового. А мужчины часто влюбляются в тех, с кем уже знакомы. Вовсе не обязательно быть сногсшибательной красоткой, чтобы запасть в сердце парню. Нужно просто изредка попадаться ему на глаза. Исследования доказывают: у людей, которые «уже где-то встречались» (соседи, коллеги) гораздо больше шансов на симпатию, чем у тех, кто видится впервые. Этим объясняется феномен популярности звездных красоток. Лица, которые мы видим каждый день по телевизору или в интернете, кажутся красивыми. Потому что мы привыкли к ним и успели полюбить. Иногда против собственной воли.

5. Откровенность

Откровенность действует круче мини-юбки. Когда вы честно рассказываете о себе, у собеседника возникает симпатия. А еще он понимает, что нравится вам. Обмен откровенностями должен быть сбалансированным: услышали что-то личное от партнера — поделитесь личным взамен. Например, мы считаем неприятным человека, которому рассказали что-то забавное (или немного стыдное) о себе, а он не сказал о себе ни слова.

6. Готовность рисковать

Между любовью и страхом есть кое-что общее. Ученые доказали, что мозг запросто может перепутать влюбленность с выбросом адреналина. В состоянии нервного возбуждения учащается пульс, бросает то в жар, то в холод. Ничего не напоминает? Вот и человеческий мозг считает так же: существует прочная связь между пережитым приключением и началом романа. А вот и практическое применение: люди, которые на первом свидании катаются на американских горках, например, имеют больше шансов на продолжение отношений. Чтобы понравиться предмету своего обожания, нужно устроить ему выброс адреналина.

7. Долгий взгляд

Ученые недавно подсчитали точное количество времени, в течение которого нужно смотреть в глаза человеку. А все для того, чтобы он понял, что нравится вам. И задумался о том, не влюбился ли сам. 2 минуты пристального взгляда — и чувства между партнерами усиливаются. По взгляду можно понять, нравитесь вы собеседнику или нет. Вам не понадобятся экстрасенсорные способности. А вот без секундомера обойтись не получится. Психолог из Гарварда Зик Рубин говорит: друзья или коллеги в разговоре смотрят друг другу в глаза 60 % времени. А вот влюбленные не могут оторвать друг от друга глаз в течение 75 % времени беседы.

8. Правильные слова

Существует одно волшебное слово, которое помогает расположить людей к себе. Это слово «спасибо». Искреннее выражение благодарности укрепляет отношения, а добрые слова лечат от депрессии и улучшают самочувствие окружающих. Секрет вежливых слов прост: они запускают цикл положительных эмоций. Готово, вы великолепны и нравитесь собеседникам. Однако важно помнить: волшебные слова действуют только тогда, когда вы говорите их искренне. А еще подкрепляете действием. Мало просто бросить сухое «спасибо» — нужно проявить хотя бы минимальную заботу о ближнем.

9. Приглушенный свет

В кино и на фотографии правильное освещение используется для того, чтобы показать человека в самом привлекательном виде. Однако эту фишку можно применять в жизни. Приглушенный свет создает самую выгодную атмосферу для свидания. И не потому, что сумерки скрывают недостатки. Все дело в ваших глазах. При тусклом свете зрачки расширяются. Удивительно, но расширенные зрачки привлекают представителей противоположного пола. Это правило работает и наоборот: если на вас смотрят широко открытыми глазами с бездонными зрачками, значит, вы точно понравились.

10. Тепло

Психологи уверены, что между физическим ощущением тепла и возникновением симпатии существует прямая связь. Когда человеку комфортно, новый знакомый кажется ему милым, а если у вас зуб на зуб не попадает, то даже разговаривать ни с кем не хочется. Поэтому лучше назначать свидание в уютном кафе, а не в заснеженном парке.