Тест: Капризный ребенок, зануда или восхитительный человек — кто прячется внутри вас?

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В каждом взрослом прячется ребенок. Он замышляет шалости, иногда выглядывает наружу и ставит нас в неловкие ситуации, а иногда помогает радоваться жизни. Неизвестно, почему одни на всю жизнь остаются детьми, а другие слишком рано становятся взрослыми занудами. Мы постараемся раскусить вашу сущность и подскажем, как получать больше удовольствия от жизни.

Время выяснить вместе с AdMe.ru, сколько детства в вас осталось. Будем развлекаться, откровенничать и заниматься легким самоанализом. Внимание, все истории в тесте вымышленные, а совпадения случайны.

10. Вы видите машину своей мечты. И у вас много, очень много денег. Что сделаете?

+10 баллов, если считаете, что нет ничего странного, чтобы взять напрокат крутую машину, о которой мечтали в детстве. Тысячи людей с удовольствием проедут с ветерком за рулем бэтмобиля, Молнии Маккуина или спорткара DeLorean DMC-12 из фильма «Назад в будущее». +20 баллов, если готовы купить такую машину для личного пользования, даже если кто-то твердит вам о каких-то детских капризах.

9. Никто не запрещает вам ходить в носках с уточками или «медвежьем» пальто. Но в чем лучше пойти на работу?

+20 баллов, если не согласны с теми, кто считает «медвежье» пальто частью детского гардероба, и готовы щеголять так в обычной жизни. +10 баллов, если поддерживаете премьер-министра Канады и его желтых уточек на носках. Небольшие яркие акценты не повредят даже деловому стилю. Главное — баланс.

8. Дети мечтают стать взрослыми, чтобы есть все, что хочется и когда хочется. А как поступают взрослые, которые мечтают немного побыть детьми?

+10 баллов за любой ответ из предложенных. Вы взрослый и самостоятельный человек. Если вам хочется полакомиться тортом, зачем ждать повод? Смело ешьте на обед конфеты, осьминоги из сосисок подайте себе к пиву. Балуйте себя чем-то аппетитным хоть каждый день, но помните о здоровье. Например, детские завтраки можно есть регулярно, а вот с мороженым или чипсами стоит быть аккуратнее.

7. Вечер в аквапарке. Взрослые плавают в огромном бассейне, водные горки без детей пустуют. Что-то внутри вас рвется туда. Ваши действия?

+10 баллов, если согласны, что быть взрослым не значит отказываться от баловства. К черту мнения скучных зануд! Катайтесь на качелях, отрывайтесь на американских горках, прыгайте с разбега в воду — такие дурачества полезны для здоровья и могут продлить жизнь. +0 баллов, если предпочитаете отлежаться на боку, чтобы не выглядеть лишний раз глупо.

6. На дворе фестиваль, вокруг атмосфера праздника. Время перевоплощений. Спрячетесь за маской или раскрасите лицо?

+20 баллов, если, выбирая между искусственной маской и театральным гримом, скорее согласитесь на последнее, чтобы перевоплотиться в новый образ, но остаться узнаваемым. Яркие костюмы, сумасшедшие маски — дети обожают маскарады и карнавалы и, в отличие от взрослых, не боятся показать свое лицо. +10 баллов, если скорее наденете костюм с маской, чтобы вас за нею никто не узнал. Это защитит от незапланированной встречи со знакомыми, которые могут вас не так понять, но даст возможность неплохо повеселиться.

5. Сотрудники устроили смелый розыгрыш к 1 апреля. Теперь ваш кабинет похож на бассейн с сотнями цветных шариков. Ваша реакция?

+10 баллов, если готовы наградить коллег за отличный праздник. Как и дети, вы умеете радоваться мелочам, делиться улыбками и не стесняетесь посмеяться над собой. +0 баллов, если считаете, что работа — это не место для шуток.

4. Слишком много напряжения в последнее время. Как будете снимать стресс?

+10 баллов за любой из двух ответов. Видеоигры, где можно пострелять, выбросить адреналин и немного прокачать логику, — выбор активного человека. Раскраски, которые успокаивают и помогают сконцентрироваться, подойдут тем, кто мечтает очистить голову от лишних забот. Конструкторы, лепка, рисование, подвижные игры полезны в любом возрасте.

3. В наследство от дальнего родственника вам досталось целое состояние. Вы обеспечены до конца жизни. Чем займетесь?

+10 баллов, если готовы освоить незнакомую профессию или попробовать себя в чем-то новом, например открыть приют для животных, записаться добровольцем в пожарную бригаду, искать кости динозавров или лечить людей. +0 баллов, если скорее будете валяться на диване или бессмысленно тратить деньги, вместо того чтобы бросить вызов привычному укладу жизни, собственным возможностям и вероятным приключениям.

2. Как не стыдно провести время с друзьями?

+10 баллов за любой из двух вариантов. Бегайте, танцуйте, веселитесь, играйте — будьте живым человеком. Уделите свободное время занятиям, которые оставят в памяти яркие впечатления.

1. Личный вопрос. Берете старую любимую игрушку повсюду с собой, как Киану Ривз, или украшаете ею интерьер, даже если это подарок Билла Гейтса?

+10 баллов, если вы ни за что не предадите старого друга и выберете вариант А. Пусть за плечами у вас школа, институт, начало семейной жизни, да хоть правнуки, любимая игрушка — это ниточка, которая тянется из детства. Только бессердечный человек может укорить вас. +5 баллов, если выбрали вариант В и стараетесь превратить любимую игрушку в украшение интерьера, потому что не способны отдать ее кому-то или просто выбросить. Значит, детство еще не покинуло ваше сердце.

Результаты

До 65 баллов: изредка вспоминаете о детстве. Вы честно отвечали на вопросы? Кажется, вы перестали радоваться мелочам, чужие улыбки частенько раздражают, а шутки кажутся глупыми. Позвольте себе стать менее ответственным, тренируйтесь улыбаться перед зеркалом, пробуйте новое, экспериментируйте, не бойтесь выглядеть глупо. Научитесь рисовать, покрасьте волосы в яркий цвет, танцуйте, купите себе торт-мороженое просто так, отмечайте день рождения и Новый год так, как мечтали в детстве. Жизнь слишком коротка, чтобы относиться к ней так серьезно. От 65 до 120 баллов: вы на 50 % ребенок в душе. Верный путь - это баланс между проделками 10-летнего ребенка и взрослого самостоятельного человека. Вы знаете, как получать удовольствие от жизни: балуетесь аппетитной едой, находите новые хобби, расширяете кругозор, учитесь новому и любите активный образ жизни. Будьте верны себе, продолжайте борьбу с серыми буднями. Вы восхитительны! 130 баллов и больше: вы на 99 % застряли в детстве. Оказались в плену детских капризов и инфантильного поведения? Время взрослеть. Не отказывайтесь от веселых шалостей и проделок, но старайтесь чаще смотреть на себя со стороны и оценивать поступки трезво: правильно ли вас поймут окружающие, уместна ли шутка, не навредит ли ваша проделка другим? Не предавайте внутреннего ребенка, но и не предлагайте ему слишком много свободы.

Что скажете о точности теста? Делитесь своим мнением в комментариях.