Тест: Первое, что вы увидите, расскажет о том, что беспокоит вас прямо сейчас

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Независимо от того, отдаем ли мы себе в этом отчет, наше подсознание точно определяет, что мы собой представляем. Обмануть его или найти с ним компромисс невозможно. Наши глаза видят общий образ, а подсознание выбирает приоритетные детали. Они-то и говорят о том, что что мы чувствуем и о чем беспокоимся больше всего в этот момент.

AdMe.ru обожает психологию. Но имейте в виду, что это не более чем забавный тест, — не стоит принимать его результаты слишком близко к сердцу. Только если он не попал в яблочко, конечно.

1. Пантеры

Если в первую очередь вы заметили пантер, то главная причина вашего стресса — личные отношения. Вы чувствуете, что теряете связь со своим любимым человеком, и иногда даже не уверены, куда движутся эти отношения. Вспомните свои чувства, когда ваш роман только начинался, и, возможно, все, что вам нужно, — это просто поговорить о том, что вас беспокоит. Общение часто является ключом к решению личных проблем.

2. Львы

Если вы сначала увидели львов, то вам сложно справиться со соими привычными обязанностями. Вы настолько увлеклись заботой обо всех и вся, что начали забывать о себе. Ваша семья и друзья думают, что вы невероятно выносливы и справитесь с чем угодно. Но вы чувствуете, что находитесь на грани и любая мелочь может стать последней каплей. Нет ничего плохого в том, чтобы иногда немного побыть эгоистом, и, возможно, время побаловать себя как раз пришло.

3. Зебры

Если первыми животными, которых вы увидели, были зебры, то ваша самая большая забота — здоровье, личное или кого-то из членов семьи. Такое беспокойство, на самом деле, даже полезно, ведь оно побуждает нас вести более здоровый образ жизни. Однако, если оно перерастает в навязчивую идею, это может стать серьезной проблемой. Нет смысла беспокоиться о том, что вы не можете контролировать или изменить, поэтому поддерживайте себя в тонусе и наслаждайтесь этим.

4. Жирафы

Если жирафы — первые, кого вы заметили, вы беспокоитесь о своей работе и чувствуете себя очень неуверенно в финансовом отношении. К сожалению, в наши дни многим приходится сталкиваться с постоянным давлением на работе, экономическими проблемами и изматывающей конкуренцией. С другой стороны, технологии развиваются так быстро, что нам всем постоянно приходится узнавать что-то новое, чтобы не отставать от жизни. Если вы чувствуете, что ваша работа меняется и требует новых навыков, в которых вы не очень уверены, будьте честны с собой, определите, каких умений вам не хватает, и поработайте над ними.

5. Голубая птица

Если первым делом вы заметили голубую птицу, то вы в последнее время ощущаете себя одиноким и потерянным. В современном обществе мы в основном общаемся посредством сообщений, электронной почты и обмена картинками. Это здорово, однако многие люди настолько сильно привыкли к виртуальному общению, что им стало неудобно разговаривать с кем-то вживую. Теперь, когда мы чувствуем себя изолированными, мы просто не знаем, как выбраться из этой ситуации.

6. Птицы

Если сначала вы заметили этих птиц, вы тоже чувствуете себя несколько одиноко. Вы хотите поговорить с кем-нибудь о своих чувствах, но опасаетесь, что ваши проблемы слишком незначительны, чтобы о них упоминать. Не скрывайте свои чувства и доверьтесь друзьям и семье: если вас что-то беспокоит, это достаточно важно. Вероятно, вы всегда стремились быть очень независимым человеком и годами сохраняли лицо. Вот почему ваши друзья могут даже не подозревать о том, как нужны вам прямо сейчас. Имейте в виду, поделиться чувствами не значит проявить слабость.

Что вы увидели первым? Насколько точными оказались результаты теста?