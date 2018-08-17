Тест на логику и внимательность: Сможете ли вы понять, что не так на этих рисунках, за 1 минуту?
Все мы время от времени любим потешить самолюбие, разгадывая сложные задачи и разглядывая картинки, на которых что-то не так. Заметить маленькие, казалось бы, незначительные детали быстрее других — бальзам на душу. В этой статье вас ждут иллюстрации, которые бросят вызов вашей наблюдательности.
AdMe.ru подготовил тест, для прохождения которого достаточно элементарных знаний. Тем не менее не каждый справится с ним на 10 из 10 баллов.
На каждой иллюстрации допущено по одной неточности. Сумеете найти всех их, не потратив больше минуты на разглядывание одного рисунка?
1. Кухонный стол
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2. Девушка за рабочим столом
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3. Дождливый день
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4. Сбор клубники
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5. Время чаепития
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6. Охота за хищной рыбой
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7. Ингредиенты для овощного рагу
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8. Утиный пруд
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9. Селфи
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10. Фрилансер за работой
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А вам удалось найти ошибку за 1 минуту?
Иллюстратор Natalia Tylosova специально для AdMe.ru