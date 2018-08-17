Тест на логику и внимательность: Сможете ли вы понять, что не так на этих рисунках, за 1 минуту?

Все мы время от времени любим потешить самолюбие, разгадывая сложные задачи и разглядывая картинки, на которых что-то не так. Заметить маленькие, казалось бы, незначительные детали быстрее других — бальзам на душу. В этой статье вас ждут иллюстрации, которые бросят вызов вашей наблюдательности.

AdMe.ru подготовил тест, для прохождения которого достаточно элементарных знаний. Тем не менее не каждый справится с ним на 10 из 10 баллов.

На каждой иллюстрации допущено по одной неточности. Сумеете найти всех их, не потратив больше минуты на разглядывание одного рисунка?

1. Кухонный стол

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

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2. Девушка за рабочим столом

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3. Дождливый день

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4. Сбор клубники

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5. Время чаепития

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6. Охота за хищной рыбой

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7. Ингредиенты для овощного рагу

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8. Утиный пруд

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9. Селфи

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10. Фрилансер за работой

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А вам удалось найти ошибку за 1 минуту?

Иллюстратор Natalia Tylosova специально для AdMe.ru

2 На склад!
12 Комментарии
  • 17 августа 2018
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  • 6278

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