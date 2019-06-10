Существует 4 вида ревности. Но лишь 2 из них могут способствовать развитию ваших отношений

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Женщины и мужчины ревнуют по-разному. Представительниц прекрасного пола больше беспокоит эмоциональная верность партнера, а сильный пол переживает из-за возможной сексуальной неверности второй половины. При этом мужчины больше всего боятся обмана со стороны красивых и молодых девушек и жен, а женщины — со стороны преуспевающих мужей или бойфрендов с положением в обществе.

AdMe.ru выяснил, что ученые выделяют 4 типа ревности, при этом одни разрушительно действуют на отношения, а другие могут способствовать их укреплению.

1. Превентивная

Это классическая форма отношений тирана и жертвы. Ревнивец старается предотвратить возможные любовные связи, создавая искусственные ограничения для второй половины. Например, муж не пускает жену на вечеринку, потому что там будут другие мужчины, а жена строго следит, чтобы муж не задерживался после работы, чтобы лишить его возможности завести другие отношения. Это деструктивное чувство, поскольку ограничения почти никогда не действуют, а запрет лишь подстегивает интерес к «запретному плоду». В результате страх ревнивца перед изменой чаще всего оправдывается.

2. Реактивная

Это самый простой и «понятный» тип ревности. Супруг (или супруга) на вечеринке обнимается и шепчется с человеком противоположного пола, затем изменяет, это становится известно второй половине и вызывает у нее гнев, обиду и массу других отрицательных эмоций. Реактивная ревность — это всегда реакция на реально произошедшее событие. Обычно она возникает у людей, которые действительно ценят отношения и не хотят терять своего избранника.

3. Ретроактивная

Этот вид представляет собой нездоровый интерес к прошлому партнера. Ретроактивную ревность в легкой форме испытывали, пожалуй, все из нас: это случается, когда мы ощущаем небольшое раздражение и недовольство при мысли о бывших пассиях избранника. Но, когда это чувство протекает в тяжелой форме, оно довольно болезненно: человек часто расспрашивает партнера о его прошлом, просматривает старые страницы в соцсетях или мучит себя постоянными размышлениями о бывших возлюбленных избранника. Корни ретроактивной ревности лежат в неуверенности в себе. И бороться с этим чувством можно лишь одним способом — повышением собственной самооценки. А для этого подойдут любые методы: можно тренироваться в спортзале, осваивать новое хобби или порадовать себя новой прической.

4. Тревожная

Если ретроактивная форма представляет собой углубленный интерес к прошлому, то тревожная (подозрительная) ревность, наоборот, ориентирована на будущее. Человек беспокоится по поводу возможной неверности партнера. При этом оснований для страхов перед изменой может не быть вовсе. Случайная улыбка незнакомого человека, предназначающаяся избраннику, может уже вызвать подозрения в неверности. Тревожная форма является по своей сути невротической, потому что связана с внутренним беспокойством, неуверенностью человека в себе и недостаточной удовлетворенностью отношениями.

Какой же тип может быть полезен для пары?

Традиционно считается, что это вспыльчивое чувство в любой форме вредит отношениям. Но ученые, исследовавшие отношения 144 пар, выяснили следующее: Ревность тревожного типа у женщин может быть даже полезна для отношений, поскольку те начинают прикладывать больше усилий для удержания любимого человека и стараются соответствовать его запросам.

Женщины с реактивной ревностью, чувствующие гнев на избранника за его обман, нередко проявляют одновременно и признаки тревожной формы этого чувства. Они стараются стать более желанными и интересными для любимого человека, что положительно сказывается на отношениях. Мужчины же редко ведут себя подобным образом, и их недоверие может окончательно разрушить связь.

И для мужчин, и для женщин может быть полезной реактивная ревность, поскольку она оправданна и показывает второй половине, насколько ее любят. Но только в том случае, если изменщик поменяет отношение к избраннику, начнет уделять ему больше внимания и докажет свои чувства настоящими поступками. А людям, страдающим от других типов этого мучительного чувства, важно разобраться, чем вызвано их переживание: недоверием к партнеру, неуверенностью в себе, страхами или чувством собственничества. Часто ревность выступает лишь маскировкой настоящих чувств. Лишь поняв, что корень проблемы — не во второй половине, а в нас самих, мы сможем разобраться с ней.

Что, по-вашему, ревность говорит о характере человека? Может ли она укрепить отношения или способна их только разрушить? Ждем ваших комментариев.